Как грецкими орехами, йодом и майонезом можно вернуть мебели прежний блеск

Грецкий орех в хозяйстве пригодится.
Опытные хозяйки знают, что в доме - все пригодится. И частенько бывает так, что для привычных вещей и продуктов находят абсолютно новое применение. На этот раз пришло время экспериментов с грецким орехом. Вместо того, чтобы приготовить ореховый торт, она потерла орешек об стол, и результат ее очень удивил. После в ход пошли майонез, чай и даже - йод.
1. Грецкий орех
Грецкий орех для удаления царапин со светлой мебели.
Орехи (в особенности молочной спелости) можно использовать для того, чтобы замаскировать царапины на полированной мебели. Это может вас удивить, но на самом деле сок грецких орехов обладает красящим свойством. Помните, как в детстве оттирали пальцы во дворе в сезон, когда поспевало это лакомство?
Чтобы от царапины не осталось и следа, нужно хорошенько потереть сердцевинкой ореха место с дефектом, затем протереть чистой салфеткой, дать высохнуть и пройтись поверх бесцветным лаком. Такой способ хорош для светлых поверхностей.
2. Йод
Йод решит проблему темной мебели.
Если цвет мебели более темный, то можно воспользоваться средством, которое найдется в любой аптечке. Йод прекрасно закрашивает царапины, главное, угадать с интенсивностью цвета. Его можно развести с водой, чтобы получить более светлые оттенки.
3. Майонез
Майонез для полированной мебели.
Майонез пригодится не только для салатов, но и для реанимирования поцарапанной поверхности. Отбросьте скептицизм и просто нанесите майонез на проблемные участки. В таком виде оставьте мебель на ночь минимум. За это время дерево разбухнет под воздействием масла, останется только стереть остатки соуса.
Будьте внимательны: нанося майонез, возьмите минимальное количество, чтобы остальная часть мебели не пострадала и не разбухла от влажности.
4. Чай
Крепкий черный чай вместо специальной краски.
Это, пожалуй, самый простой способ, но от этого - не менее действенный, чем все предыдущие. Предварительно нужно заварить крепкий чай в заварнике, дать ему настояться, а после кусочком ваты или ватной палочкой «зарисовать» царапину.
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