15 фактов о Бастилии, одной из самых страшных тюрем в мире

С нами не соскучишься!

До этого же Бастилия имела страшную репутацию. Об ужасных условиях, в которых содержались узники, о пытках и убийствах в крепости-тюрьме ходили настоящие легенды.



1. Французы не называют свой национальный праздник «Днем взятия Бастилии»