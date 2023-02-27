15 фактов о Бастилии, одной из самых страшных тюрем в мире

До этого же Бастилия имела страшную репутацию. Об ужасных условиях, в которых содержались узники, о пытках и убийствах в крепости-тюрьме ходили настоящие легенды.
1. Французы не называют свой национальный праздник «Днем взятия Бастилии»
BERTRAND GUAYBERTRAND GUAY/AFP/GettyImages • Travelermap.ru
День взятия Бастилии является национальным праздником Франции, который также отмечается в франкоязычных странах по всему миру. Но сами французы называют этот день просто и незатейливо — «Национальным праздником» или «14 июля».
2. Бастилия изначально была надвратной крепостью
Бастилия была построена в качестве крепости-врат, чтобы защитить восточную сторону Парижа от английских и бургундских войск во время Столетней войне. Первый камень был заложен в 1370 году, а укрепления достраивались на протяжении многих лет. Во время правления Генриха IV (1589 — 1610) в Бастилии хранилась королевская казна.
3. Англичане брали Бастилию
После победы англичан под предводительством Генриха V в. битве при Азенкуре во время Столетней войны англичане оккупировали Париж. Французская столица был под оккупацией в течение 15 лет, начиная с 1420 года. Британские войска были расквартированы в Бастилии, Лувре и Шато-де-Венсен.
4. Бастилия не всегда была тюрьмой
Бастилия начала использоваться как крепость-тюрьма только после Столетней войны. До этого французские монархи принимали в ней высокопоставленных гостей.
5. Кардинал де Ришелье был первым, кто использовал Бастилию в качестве государственной тюрьмы
Кардинал Ришелье (о котором вспоминал в своём романе «Три мушкетера» Александр Дюма) после прихода к власти Людовика XIII предложил использовать Бастилию в качестве государственной тюрьмы для высокопоставленных персон. Многие из них были заключены в тюрьму по политическим или религиозным причинам. Король-Солнце Людовик XIV также постоянно бросал в тюрьму своих врагов или неугодных.
6. Вольтер сидел в Бастилии
Франсуа-Мари Аруэ, сегодня более известного как писателя Вольтер, заключили в тюрьму в Бастилии на 11 месяцев в 1717 году за сатирические стихи в адрес регента и его дочери. В тюрьме он написал свою первую пьесу и взял псевдоним Вольтер.
7. На самом деле, Вольтера дважды сажали в тюрьму
Репутация Вольтера не только не пострадала от его заключения в Бастилии, а наоборот — он принесло ему популярность в определенных кругах. В 31 год Вольтер был уже богат и популярен, но снова попал в Бастилию в 1726 году. Причиной стала ссора и дуэль с аристократом — шевалье де Роан-Шабо. Чтобы не сидеть в тюрьме «до разбирательства», Вольтер предпочёл уехать из Францию в Англию.
8. Человек в железной маске действительно был заключённым в Бастилии
В 1998 году Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль в фильме «Человек в железной маске», снятому по одноимённому роману Александра Дюма. Фильм пользовался огромной популярностью, но при этом мало кто знает, что у киногероя был реальный прототип — Эсташ Доже. Правда, маска на его лице, которую он носил на протяжении 34-летнего заключения, была не железной, а из чёрного бархата.
9. Аристократы отправляли неугодных родственников в Бастилию
Людей могли отправлять в Бастилию только на основании Lettre de cachet (приказа о внесудебном аресте того или иного человека в виде письма с королевской печатью), а тюрьма служила для «обеспечения общественной дисциплины». Нередкими были случаи, когда отец мог отправить своего непослушного сына в тюрьму, жена могла наказать своего мужа, поднявшего на нее руку, а взрослая дочь могла сдать свою «обезумевшую мать» королевской страже.
10. Маркиз де Сад написал «120 дней Содома» в Бастили
Маркиз де Сад провел в тюрьме долгие годы. Десять лет он находился в Бастилии, написав в это время «Жюстину» (его первая опубликованная книга) и «120 дней Содома». Рукопись последней книги была написана крошечными буквами на клочках бумаги, которые контрабандной проносили в Бастилию.
11. До революции с заключенными в Бастилии обращались хорошо
О пытках в Бастилии, её казематах и адских машинах, которыми расчленяли людей, ходили легенды. Но доподлинно известно, что до революции некоторые заключённые пользовались особыми льготами. Король постановил выплачивать заключенным суточные в десять ливров. Этого было достаточно, чтобы обеспечить их приличным питанием и условиями содержания.
Часто заключенные просили, чтобы их кормили на 5 ливров, а вторую половину суммы выдавали на руки после отбытия заключения. К примеру, к Вольтеру во время второго заключения в Бастилии приходили по пять — шесть посетителей в день. Более того, он даже отсидел на сутки больше положенного, чтобы урегулировать какие-то личные дела.
12. Правительство задумывалось о разрушении Бастилии задолго до 1789 года
Правительство не могло не обратить внимания на растущую непопулярность Бастилии, поэтому о закрытии тюрьмы поговаривали еще до 1789 года, хотя Людовик XVI был против. Городской архитектор Корбе в 1784 году предложил план сноса 400-летней крепости и полной перестройки квартала.
13. На месте разрушенной Бастилии стояла гильотина
В июне 1794 года революционеры выставили на площади Бастилии гильотину. В то время в Париже бушевал террор, а Максимилиан Робеспьер стремился внедрить в общество некатолическую религию, которая, правда, в отличие от спорного культа Революции Разума предполагала сохранение понятия божества. На этой самой гильотине Робеспьера и казнили в июле 1794 года. Правда, к тому времени гильотину перенесли на площадь Революции.
14. Джорджу Вашингтону подарили ключ от Бастилии
Маркиз де Лафайет, который был дружен с Джорджем Вашингтоном, во время американской революции отослал ему один из ключей от Бастилии. Сегодня этот ключ можно увидеть в музее-резиденции президента Маунт-Вернон.
15. На её месте установили памятник слону
После разрушения Бастилии Наполеон решил установить на этом месте памятник и объявил конкурс. Из всех представленных проектов он выбрал самый необычный вариант — памятник-фонтан в виде слона. Высота бронзового слона должна была составить 24 метра, а отлить его собирались из пушек, захваченных у испанцев. Построена была только модель из дерева которая простояла в Париже с 1813 по 1846 год.
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