Работающие упражнения от боли в спине

Боль в спине может поставить на колени даже самого мужественного человека. К тому же, такая боль возникает обычно буквально из ниоткуда: только что ты был готов ворочать горы — и вот, уже лежишь в постели, мечтая только о прекращении мучений. Статистика утверждает, что с подобными неприятностями сталкивались целых 85% населения Земли. Это значит, что в группу риска, рано или поздно, попадете и вы. Вот подборка простых и действенных упражнений против боли в спине, которые позволят вам быстро встать на ноги.
Сарпасана
Далеко не каждый готов заниматься йогой на постоянной основе — здесь потребуется не только сила воли, но и готовность к определенным переменам в образе жизни. Однако вполне можно использовать некоторые упражнения из йоги для решения своих повседневных проблем. Поза Змеи, сарпасана, считается чуть ли не лучшим профилактическим упражнением для профилактики болей в спине. Держите ноги вместе и поднимайте на руках корпус, так, чтобы почувствовать напряжение мышц.
Качели
Здесь вам не придется даже двигаться. Просто подтяните ноги, согнутые в коленях к груди и задержитесь в таком положении секунд на 30-40. Это упражнение немного растянет и разомнет ваш позвоночник.
Фитбол
Фитболы есть в любом фитнес-клубе, но мы бы советовали вам купить его и для дома: с его помощью можно делать много разных полезных упражнений — в том числе, и для спины. Ложитесь на фитбол лицом вниз и, постепенно, расслабляйте мускулы всего тела.
Гиперэкстензия
Девушки в тренажерном зале очень любят предаваться гиперэкстензии, пытаясь растянуть и укрепить мышцы бедер. На самом деле, упражнение отлично действует и на спину: аккуратное, неспешное выполнение растяжки снимет боль и подарит вашей спине долгожданное облегчение.
Статика
Это упражнение мы рекомендуем делать сразу по возвращении домой после работы. За день спина любого человека получает достаточно нагрузки: чтобы снять напряжение, ложитесь на пол и поднимайте согнутые в коленях ноги на стул. Делать больше ничего не потребуется — кровь будет поступать в нижнюю часть спины, снимая боль и напряжение.
Работа бедрами
Исходное положение — лежа на спине, одна нога согнута в колене и лежит на другой. Медленно и без рывков тяните ногу к себе и останавливайтесь в пиковой точке на тридцать-сорок секунд. Меняйте ноги, повторяйте упражнение. Не нужно слишком усердствовать: хватит и семи-восьми повторов.
Скручивания
Элементарное упражнение, которое не требует ни экипировки, ни сколь-нибудь значительного количества времени. Лягте на спину и выполняйте скручивания бедер в стороны. Не торопитесь, работайте осознанно и плавно. Следите за тем, чтобы не отрывать от земли плечи.
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