Работающие упражнения от боли в спине

Боль в спине может поставить на колени даже самого мужественного человека. К тому же, такая боль возникает обычно буквально из ниоткуда: только что ты был готов ворочать горы — и вот, уже лежишь в постели, мечтая только о прекращении мучений. Статистика утверждает, что с подобными неприятностями сталкивались целых 85% населения Земли. Это значит, что в группу риска, рано или поздно, попадете и вы. Вот подборка простых и действенных упражнений против боли в спине, которые позволят вам быстро встать на ноги.









Сарпасана

Качели

Фитбол

Гиперэкстензия

Статика

Работа бедрами

Скручивания