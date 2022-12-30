Китайские эко-герои: слепой и его безрукий друг посадили за 10 лет 10 000 деревьев
Хаикса и Вэньци начали свое партнерство, когда не смогли получить работу из-за физических недостатков. Они стали глазами и руками друг друга и взяли на себя задачу преобразования трех гектаров земли у реки в окрестностях родной деревни Йели, провинция Хэбэй на севере Китая.
«Я — его руки, — говорит Хаикса, — он — мои глаза. Мы хорошие партнеры». Он родился с врожденной катарактой и был слеп на левый глаз. В 2000 году он полностью потерял зрение после ДТП. Вэньци потерял обе руки в результате несчастного случая, когда ему было всего три года.
Они встретились в 2001 году, когда ни один из них не мог найти работу. Хотя перспективы, казалось, были печальны, они должны были найти способ зарабатывать себе на жизнь. «Однажды мой сын пришел домой и сказал: „Папа, я почувствовал запах апельсина, когда другой ребенок чистил его, и мне показалось, что я сам его попробовал“, — рассказывает Хаикса, — а я испытал чувство жгучего стыда за то, что мой сын не мог даже попробовать апельсин на вкус! Это разбудило во мне желание жить. Я должен был жить для него. Мне пришлось много работать и сосредоточиться на зарабатывании денег».
Они вынашивали план — объединить свои навыки и сажать деревья, которые могли бы помочь им заработать деньги и одновременно оказать благотворное влияние на будущие поколения. Для этой цели пара арендовала у местных властей большой участок на берегу реки. Учитывая их плохие жилищные и материальные условия, деревенские власти приняли решение освободить их от арендной платы.
Каждый день Хаикса и Вэньци покидают свои дома в 7 утра, вооружившись молотком и железным прутом. Вэньци несет своего слепого спутника через быстрые речки до места их работы. Так как у них нет денег, чтобы купить саженцы, им приходится вручную собирать черенки, а это, учитывая их инвалидность, не так уж и легко.
Под руководством своего безрукого товарища Хаикса медленно собирает черенки. Затем он роет ямку в земле и сажает растение. Вэньци заботится о поливе саженцев. Все это, естественно, происходит очень медленно, но дуэт занимается этой работой в течение многих лет, и им удалось посадить 10 000 деревьев — намного больше, чем большинство нормальных людей посадили за всю свою жизнь. И они не планируют прекращать свою работу.
«Хотя за этот десяток лет мы достигли не так уж много, но мы приложим все усилия, чтобы сделать больше», — говорит Хаикса. «Мы твердо стоим на своих ногах, — добавляет Вэньци, — плоды нашего труда сладки. Хотя мы и грызем лепешки, но в наших сердцах царит мир».
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