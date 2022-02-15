Зачем нужны полоски на ступенях эскалатора и что случилось бы без них

Рисковый парень.
Вот не зря мама с детства учила, что нужно под ноги внимательно смотреть. Привычка не только во всех отношениях полезная, но и очень познавательная. Открыв глаза и приглядевшись, можно узнать много нового. К примеру, замечали, что на ступеньках эскалатора есть объёмные полоски? Если вы никогда не задумывались, зачем они нужны, у нас есть ответ. Подсказка: без них всем наверняка пришлось бы спускаться пешком.
В метро полно вещей, которые мы не замечаем.
Ничто не существует просто так, бесцельно. Во всяком случае, не в системе общественного транспорта или в крупных супермаркетах. Взять, хотя бы, эскалаторы: представляете, какой кошмар и столпотворение творились бы без них в метро? Потому устройство эскалатора продумано до мелочей, тут нет случайных деталей. И рифлёный «узор» ступеней из полосок также выбран не только (и не столько) для красоты или декора.
Все под одну гребёнку.
Оказывается, без этих полосок на ступенях эскалатор мог бы остановиться в любую минуту. А всё потому, что рельефные линии защищают его от мусора. Как это работает: когда лента доходит до конца, ступени складываются в одно сплошное полотно и уходят под гребёнку. А заодно могут запросто утащить туда же любой мусор, оброненный невнимательными пассажирами. Крупные предметы могут заблокировать отверстие и тем самым вывести из строя всю систему. Чтобы этого не произошло, ступени делают рифлёными: так они не дают крупному мусору проскочить под гребёнку, и он просто выталкивается за пределы полотна.
Чтобы поскользнуться и упасть было не так просто.
Так что без такой мелкой и незначительной на первый взгляд детали подниматься пешком по лестнице пришлось бы куда чаще. Кроме защиты от мусора, полосы служат ещё и желобами для отвода влаги. А потому поскользнуться и упасть на электрической лестнице не так просто. Надо очень постараться.
И не забывайте о поручнях.
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