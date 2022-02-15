С нами не соскучишься!

8 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Зачем нужны полоски на ступенях эскалатора и что случилось бы без них


Рисковый парень.

Рисковый парень.

 

Вот не зря мама с детства учила, что нужно под ноги внимательно смотреть. Привычка не только во всех отношениях полезная, но и очень познавательная. Открыв глаза и приглядевшись, можно узнать много нового. К примеру, замечали, что на ступеньках эскалатора есть объёмные полоски? Если вы никогда не задумывались, зачем они нужны, у нас есть ответ. Подсказка: без них всем наверняка пришлось бы спускаться пешком.

В метро полно вещей, которые мы не замечаем.

В метро полно вещей, которые мы не замечаем.

 

Ничто не существует просто так, бесцельно. Во всяком случае, не в системе общественного транспорта или в крупных супермаркетах. Взять, хотя бы, эскалаторы: представляете, какой кошмар и столпотворение творились бы без них в метро? Потому устройство эскалатора продумано до мелочей, тут нет случайных деталей. И рифлёный «узор» ступеней из полосок также выбран не только (и не столько) для красоты или декора.
Все под одну гребёнку.

Все под одну гребёнку.

 

Оказывается, без этих полосок на ступенях эскалатор мог бы остановиться в любую минуту. А всё потому, что рельефные линии защищают его от мусора. Как это работает: когда лента доходит до конца, ступени складываются в одно сплошное полотно и уходят под гребёнку. А заодно могут запросто утащить туда же любой мусор, оброненный невнимательными пассажирами.
Крупные предметы могут заблокировать отверстие и тем самым вывести из строя всю систему. Чтобы этого не произошло, ступени делают рифлёными: так они не дают крупному мусору проскочить под гребёнку, и он просто выталкивается за пределы полотна.
Чтобы поскользнуться и упасть было не так просто.

Чтобы поскользнуться и упасть было не так просто.

 

Так что без такой мелкой и незначительной на первый взгляд детали подниматься пешком по лестнице пришлось бы куда чаще. Кроме защиты от мусора, полосы служат ещё и желобами для отвода влаги. А потому поскользнуться и упасть на электрической лестнице не так просто. Надо очень постараться.
И не забывайте о поручнях.

И не забывайте о поручнях.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем нужны полоски на ступенях эскалатора и что случилось бы без них

И не забудьте:
Зачем нужны полоски на ступенях эскалатора и что случилось бы без нихПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх