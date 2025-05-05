С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    Это не уборка, а захламление квартиры.Вещи, которые луч...
  • Людмила Письменская
    А на Кубани станица, хутор. Почему о них ничего не сказано?Чем посёлок отлич...
  • Владимир Алтайцев
    Автор только  скромно умолчал, что  кроме  морковки и  фасоли  все остальные  продукты  явно  не по карману миллионам...Полезные низкокал...

Как прочистить засор в раковине за 5 минут

С ситуацией, когда вода из раковины уходит очень медленно или вообще не сливается, встречались все. Капитально прочистить канализацию нет времени или знаний, а пользоваться раковиной надо немедленно.
Можно ли восстановить работоспособность без необходимости демонтажа сифона или использования жестких приспособлений?

Да, есть простой способ.


Что надо подготовить



Потребуется примерно 100 г. обычной пищевой соды и 100 мл уксусной кислоты (или 250 мл уксуса).

Процесс прочистки



Насыпьте соду из пачки в сливное отверстие, пальцами как можно больше натолкайте ее внутрь, постарайтесь заполнить весь внутренний объем сифона.




Медленно налейте в раковину уксус. Сразу начнется химическая реакция с выделением большого количества углекислого газа.



Для улучшения эффекта можно еще раз насыпать соду и добавить уксус.



Подождите 4–5 минут. После того как газ перестал выходить, включите воду и проверьте результат.



Если слив заработал – отлично, если нет, то можно еще раз повторить всю процедуру.


Принцип действия метода



Понимание нюансов упросит процесс очистки. В результате реакции соды с уксусом образуется соль (ацетат натрия), вода и углекислый газ. Канализацию очищает углекислый газ. Он создает большое давление и пробивает места засорения, но для этого газ не должен свободно выходить из сливного и переливного отверстий. Их надо герметично закрыть – давление повысится и проделает отверстие в пробке. Но как только оно появится, вне зависимости от размеров, давление падает и очистка прекращается.
Большое количество пузырьков на сливе раковины свидетельствует о том, что процесс протекает неэффективно. Углекислый газ свободно выходит, давление в трубах не повышается, результат действий близок к нулевому.

Заключение



Способ не относится к категории очень действенных, положительный эффект достигается редко и только на слабых засорах. Кроме того, через непродолжительное время проблема опять появляется.
Метод рекомендуется использовать в качестве кратковременного восстановления слива. Дело в том, что канализационные трубы засоряются по большой длине, а не только на ограниченном участке. Небольшое отверстие в одном месте не решает проблему. Если нет возможности сделать капитальную очистку канализационных труб, то рекомендуется иметь под руками резиновый плунжер и периодически пробивать засоры.

Ещё рекомендуется промывать слив кипятком, хотя бы раз в неделю.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Раковина
засор
наверх