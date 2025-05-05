Как прочистить засор в раковине за 5 минут

С ситуацией, когда вода из раковины уходит очень медленно или вообще не сливается, встречались все. Капитально прочистить канализацию нет времени или знаний, а пользоваться раковиной надо немедленно.

Можно ли восстановить работоспособность без необходимости демонтажа сифона или использования жестких приспособлений?

Что надо подготовить

Процесс прочистки

Принцип действия метода

Заключение

Да, есть простой способ.Потребуется примерно 100 г. обычной пищевой соды и 100 мл уксусной кислоты (или 250 мл уксуса).Насыпьте соду из пачки в сливное отверстие, пальцами как можно больше натолкайте ее внутрь, постарайтесь заполнить весь внутренний объем сифона.Медленно налейте в раковину уксус. Сразу начнется химическая реакция с выделением большого количества углекислого газа.Для улучшения эффекта можно еще раз насыпать соду и добавить уксус.Подождите 4–5 минут. После того как газ перестал выходить, включите воду и проверьте результат.Если слив заработал – отлично, если нет, то можно еще раз повторить всю процедуру.Понимание нюансов упросит процесс очистки. В результате реакции соды с уксусом образуется соль (ацетат натрия), вода и углекислый газ. Канализацию очищает углекислый газ. Он создает большое давление и пробивает места засорения, но для этого газ не должен свободно выходить из сливного и переливного отверстий. Их надо герметично закрыть – давление повысится и проделает отверстие в пробке. Но как только оно появится, вне зависимости от размеров, давление падает и очистка прекращается.Большое количество пузырьков на сливе раковины свидетельствует о том, что процесс протекает неэффективно. Углекислый газ свободно выходит, давление в трубах не повышается, результат действий близок к нулевому.Способ не относится к категории очень действенных, положительный эффект достигается редко и только на слабых засорах. Кроме того, через непродолжительное время проблема опять появляется.Метод рекомендуется использовать в качестве кратковременного восстановления слива. Дело в том, что канализационные трубы засоряются по большой длине, а не только на ограниченном участке. Небольшое отверстие в одном месте не решает проблему. Если нет возможности сделать капитальную очистку канализационных труб, то рекомендуется иметь под руками резиновый плунжер и периодически пробивать засоры.Ещё рекомендуется промывать слив кипятком, хотя бы раз в неделю.