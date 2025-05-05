Как прочистить засор в раковине за 5 минут

С ситуацией, когда вода из раковины уходит очень медленно или вообще не сливается, встречались все. Капитально прочистить канализацию нет времени или знаний, а пользоваться раковиной надо немедленно.
Можно ли восстановить работоспособность без необходимости демонтажа сифона или использования жестких приспособлений?
Что надо подготовить
Потребуется примерно 100 г. обычной пищевой соды и 100 мл уксусной кислоты (или 250 мл уксуса).
Процесс прочистки
Насыпьте соду из пачки в сливное отверстие, пальцами как можно больше натолкайте ее внутрь, постарайтесь заполнить весь внутренний объем сифона.
Медленно налейте в раковину уксус. Сразу начнется химическая реакция с выделением большого количества углекислого газа.
Для улучшения эффекта можно еще раз насыпать соду и добавить уксус.
Подождите 4–5 минут. После того как газ перестал выходить, включите воду и проверьте результат.
Если слив заработал – отлично, если нет, то можно еще раз повторить всю процедуру.
Принцип действия метода
Понимание нюансов упросит процесс очистки. В результате реакции соды с уксусом образуется соль (ацетат натрия), вода и углекислый газ. Канализацию очищает углекислый газ. Он создает большое давление и пробивает места засорения, но для этого газ не должен свободно выходить из сливного и переливного отверстий. Их надо герметично закрыть – давление повысится и проделает отверстие в пробке. Но как только оно появится, вне зависимости от размеров, давление падает и очистка прекращается.
Большое количество пузырьков на сливе раковины свидетельствует о том, что процесс протекает неэффективно. Углекислый газ свободно выходит, давление в трубах не повышается, результат действий близок к нулевому.
Заключение
Способ не относится к категории очень действенных, положительный эффект достигается редко и только на слабых засорах. Кроме того, через непродолжительное время проблема опять появляется.
Метод рекомендуется использовать в качестве кратковременного восстановления слива. Дело в том, что канализационные трубы засоряются по большой длине, а не только на ограниченном участке. Небольшое отверстие в одном месте не решает проблему. Если нет возможности сделать капитальную очистку канализационных труб, то рекомендуется иметь под руками резиновый плунжер и периодически пробивать засоры.
Ещё рекомендуется промывать слив кипятком, хотя бы раз в неделю.
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