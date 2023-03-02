10 лучших южнокорейских фильмов 1990-х, которые покоряют увлекательным сюжетом и эстетикой

Южнокорейские кинематографы ещё в 1990-е годы смогли удивить зрителей и критиков своими достижениями, а завоеванный в 2020 году картиной «Паразиты» «Оскар» за лучший фильм вызвал новый интерес к шедеврам от режиссёров Южной Кореи.
Сегодня предлагаем нашим читателям познакомиться с лучшими фильмами южнокорейских кинематографистов, чьи картины отличаются увлекательным сюжетом и особенной эстетикой.
«Паразиты», 2019 год, режиссёр Пон Джун-хо
Несмотря на то, что Дональд Трамп был возмущён вручением «Оскара» фильму южнокорейского производства, эта картина, несомненно, заслуживает внимания. Через жизнеописание
бедной семьи режиссёр пытается добиться сдвига в мышлении каждого человека, посмотревшего «Паразитов». Здесь драма и сатира идут рука об руку, гнев сменяется всепоглощающим равнодушием, а остросоциальные проблемы освещаются естественно и ненавязчиво.
«Поезд в Пусан», 2016 год, режиссёр Ён Сан-хо
Не совсем типичный фильм ужасов заслуживает самых высоких оценок. С первого кадра чувствуется мастерство создателей картины, настолько продуманными и точными кажутся все сцены. Детальная прорисовка, продуманность диалогов
и действий, а главное – сюжет. Казалось бы, что уже тысячи раз кинематографисты снимали картины, посвящённые зомби-апокалипсису, но в этот раз в центре внимания оказывается не всепоглощающий страх, а внутренняя трансформация личности.
«Олдбой», 2003 год, режиссёр Пак Чхан-ук
Что чувствует человек, оказавшийся на 15 лет запертым в комнате без окон? Что он чувствует, когда снова попадает в привычный, но уже забытый мир? Эта картина
заставляет сопереживать и главному герою, и тому, кто оказался причиной его несчастья. Наиболее точно описал фильм Квентин Тарантино, назвав его абсолютным шедевром.
«Весна, лето, осень, зима... и снова весна», 2003 год, режиссёр Ким Ки Дук
Создателям фильма удалось познакомить зрителя с тонкостями буддийской философии, провести незримую черту между мудростью и принятием несовершенства этого мира. И осознать
, наконец, что некоторые вещи нельзя изменить по мановению волшебной палочки, точно так же, как нельзя повернуть время вспять.
«Воспоминания об убийстве», 2003 год, режиссёр Пон Джун-хо
Напряженный и даже местами ужасающий криминальный триллер режиссёр снимал, основываясь
на реальных событиях, произошедших в корейском городе Хвасон. Тогда зверски были убиты две женщины, а полицейским пришлось работать едва ли не круглосуточно, чтобы найти и обезвредить изощрённого преступника. Удивительно, насколько создателям фильма удаётся то погружать зрителя в состояние напряжённого страха, то заставлять его гомерически хохотать.
«Мятная конфета», 1999 год, режиссёр Ли Чхан-дон
Обратная хронология повествования охватывает двадцать лет жизни человека, драма которого показана в самом начале. Но это не показ его пути с конца, а взгляд на происходящие события с учётом
разрозненных фактов прошлого. Эмоциональная искренность здесь соседствует с категоричностью авторской позиции, а каждый из представленных эпизодов может стать отдельным коротким фильмом.
«Служанка», 2010 год, режиссёр Лим Сан-су
Адаптация романа британской писательницы Сары Уотерс «Тонкая работа», действие которого перенесено из Британии XIX века в Корею 1930-х годов, получилась мрачной и довольно тяжёлой. В ней множество мрачных сцен,
обилие эротики и красной линией проходит мысль о тех причинах, которые приводят людей к моральному уродству.
«38-я параллель», 2004 год, режиссёр Кан Джэ-гю
Военная драма от кинематографистов Южной Кореи о войне и обо всех её ужасах. В этом жёстком фильме нет никакой военной романтики, есть только острое непонимание тех причин, которые могут заставить братьев убивать друг друга, матерей – терять своих сыновей. Как удалось режиссёру, снимающему свою картину о войне, избежать категоричности и разделить героев на положительных и отрицательных
? Об этом рассказать просто невозможно, необходимо просто посмотреть «38 параллель».
«Пустой дом», 2004 год, режиссёр Ким Ки Дук
О любви и эстетике чувств, о нежности и страхе, о доверии и снова о любви. Невероятный фильм Ким Ки Дука невозможно оценить объективно, но его можно почувствовать и принять. В нём молчание кажется более красноречивым
, чем слова, а страх тишины оказывается ничем иным, как неспособностью принять собственную внутреннюю пустоту.
«Объединённая зона безопасности», 2000 год, режиссёр Пак Чхан-ук
Есть ли шанс объединить страну, которая в результате борьбы идеологий оказалась разделена на две части? Найти ответ на этот непростой вопрос попытались создатели фильма. Но даже в финале картины зритель не услышит ответа, потому что ему самом предоставлено право решить, возможно ли, начав с малого,
объединить тех, кого разделила когда-то война.источник
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