Каждые 4 дня кто-то предпринимает попытку самоубийства спрыгнув с этого моста

Оказывается, что каждые четыре дня кто-то предпринимает попытку самоубийства, спрыгнув с моста Джорджа Вашингтона. Это делает его самым популярным местом для сведения счетов с жизнью в Нью-Йорке.
65 метров до воды и отсутствие высокого заграждения создают иллюзию того, что можно легко решить все свои проблемы всего лишь одним прыжком. Правда, по словам судмедэкспертов, большинство сначала ломает себе кости ударившись об воду, а потом тонет рефлекторно борясь за свою жизнь, так что такой вариант расставания с проблемами вряд ли можно назвать легким и безболезненным.
Статистика сообщает, что в прошлом году на мосту было совершено 76 попыток самоубийства, 18 из которых удалось довести до конца. К несчастью, эти цифры увеличиваются из года в год.
Большинство самоубийц удается отговорить от прыжка, но количество попыток так велико, что для работающих на мосту сотрудников полиции спасение жизней стало обыденной рутиной.
Весной прошлого года с моста спрыгнули двое мужчин с разницей меньше, чем в минуту. Один прыгал с нижнего, а второй с верхнего яруса. Они не были знакомы друг с другом, но так случилось, что они расстались с жизнью в одном и том же месте и почти что одновременно.
За всю историю всего четыре человека смогли выжить после прыжка.
Катер с водолазами у восточной опоры моста.
Пишут, что решить проблему с самоубийцами можно лишь построив высокий забор вдоль всего моста. Стоимость подобного ограждения оценивают примерно в 40 млн. долларов, а готово оно будет только в 2022 году. До этого момента обещают лишь увеличить количество патрулей, да понаставить побольше камер. Не знаю, что они там собрались увеличивать, но я ни разу не видел на мосту ни одного копа.
Несмотря на все проблемы и стрессы связанные с жизнью большом городе, уровень самоубийств в Нью-Йорке довольно низкий: всего 7 на 100 тыс. человек. Для сравнения общенациональный уровень в два раза выше: 13 самоубийств на 100 000 чел. Самый опасный в этом отношении штат это Монтана. Там с жизнью расстаются 20 из 100 000 его жителей.
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