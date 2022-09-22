10 фактов, которые развенчивают миф о величии легендарного завоевателя Александра Македонского

Александр Македонский, бесспорно, навеки оставил своё имя в истории. Человечество запомнило его, как одного из величайших царей всех времён. За его заслуги полководца, завоевателя и покорителя земель он остался в памяти как Александр Великий. Наследие этого человека настолько впечатляюще велико, что такое прозвище кажется вполне справедливым и заслуженным. Он, вероятно, величайший из людей, который когда-либо жил, но так ли он велик на самом деле, как помнит история?
1. Александр получил большую часть в наследство
Филипп II.
Александр был сыном царя Филиппа II. Именно отец добился того, что Македония стала сильным государством. В те времена главенствующее положение в данном регионе занимали две сверхдержавы — это Греция и Персия. Филипп заложил основы полного покорения греков, обучив свою армию искусству ведения боя в стиле противника. Он вооружил пехоту длинными пиками, а кавалерия шла первой, как главная ударная сила. Греческая фаланга стала основой военного стиля Александра Македонского. Ему посчастливилось продолжить дело своего отца, для которого он заложил все необходимые основы.
2. Завоевать Грецию было легко
Греция уничтожила себя сама.
Александр Македонский не завоевал Грецию в полном смысле этого слова. Столь героические усилия, как в битвах при Фермопилах и Марафоне прилагать не пришлось. Греция уничтожила себя сама, своими внутренними междоусобицами и бесконечными гражданскими войнами. Фактически Александр просто оккупировал разрознённые города-государства. Это было не так сложно, ведь самые могущественные из них — Афины и Спарта, приняли основной удар персов на себя и были ослаблены. Начав междоусобную войну друг против друга, они нарушили то самое великое греческое единство, которое помогало сдерживать врагов. Александру лишь оставалось взять то, что плохо лежало. Не потому что он был столь сильным военачальником, а потому что греки были слишком слабы.
3. Многие просто сдались без боя
Репутация великого полководца шла впереди Александра.
Многие земли, «завоёванные» Александром, были отданы ему фактически добровольно. Например, египтяне вообще не сопротивлялись. Они вместе с Грецией выступали против персов, а потому просто передали трон Македонскому. Зато репутация великого завоевателя шла впереди него. Персидская армия была столь напугана, что воины просто отказывались выполнять приказы. Это сделало персов уязвимыми и слабыми, Александр с лёгкостью одержал над ними победу.
4. Перехитрил гордиев узел
Гордиев узел и Александр Македонский.
Враги боялись Александра Македонского, слава самого могущественного военачальника в мире позволяла ему брать некоторые земли без боя. Наверное, самое большое влияние на его успех оказала история с гордиевым узлом. Согласно легенде тот, кто сможет развязать это узел - завоюет всю Азию. Македонский оказался нетерпеливым и продуманным, он не умел проигрывать. Царь не стал долго возиться с узлом, а просто достал меч и разрубил его. Это вселило в сердца его врагов страх и заставило трепетать перед ним. Древние пророки, видимо, не предполагали такого метода решения проблемы.
5. Александр Македонский был пьяницей
«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид»... Притчи 23:31-32.
Царь Македонии любил повеселиться. Любил настолько сильно, что его лекари весьма были озабочены состоянием его здоровья. Многочисленные сражения, где он неоднократно получал серьёзные ранения, а усугубляла всё это страсть царя к обильным возлияниям. Нельзя сказать, что Александр из-за этого не смог добиться чего-либо или что это оказало какое-то влияние на становление его империи. Македонский создал саму большую империю, которую только видел мир. Алкоголизм в итоге просто стал причиной его ранней кончины. Однажды на пиру ему подали большой бокал с вином. Тот выпил его залпом и вдруг согнулся от боли. После этого он промучился полторы недели и умер.
6. Эгоистичный и самовлюблённый маньяк
Александр страдал манией величия.
Александр всерьёз считал себя сыном Зевса. Однажды войска подняли против него мятеж и он заявил, что ему нужно воздать божественные почести. Многие из покорённых городов-государств отправили тогда к нему религиозные делегации. Македонский не просто считал себя лучше всех живущих на Земле. Более того, он воображал, что мифические герои, такие, например, как Ахиллес, в подмётки ему не годятся. Царь вообразил, что он непогрешимый божий сын. В честь себя любимого он основал несколько городов. Согласно римскому историку Плутарху, Александр основал не менее 70 городов, назвав их все Александриями.
7. Наследие вызывает вопросы
Плутарх.
Единственные сохранившиеся первоисточники о жизни Александра Великого были созданы уже после его смерти. Большая часть информации, известной о великом завоевателе написана историками, жившими через сотни лет после него. У многих из этих авторов были иные намерения, кроме фактического пересказа истории. Некоторые хотели извлечь моральные уроки или провести параллели с современными лидерами, как, например, Плутарх или Арриан. Другие, как Курций Руф, хотели продемонстрировать своё писательское мастерство и рассказать занимательную историю.
Таким образом, многие великие речи, якобы произнесённые Александром, а также великие истории его завоеваний могли быть приукрашены или даже полностью выдуманы.
8. Македонский не управлял своей империей
Был воином, не успел стать политиком.
Александр, без сомнения, был великим военачальником. Пусть его величие и слегка приукрашено, но многие заслуги неоспоримы. Великая империя, которую он создал, фактически не управлялась им самим. Он обычно договаривался с существующими властями и те продолжали править. Делалось это взамен на их беспрекословную лояльность. Также царь часто ставил нечто наподобие военной администрации. Таким образом, империя управлялась не им, а для него. Несмотря на то, что он был сильным военачальником, политиком он был никаким. К сожалению, он слишком рано умер, чтобы получить такой опыт.
9. Он не планировал будущее
Не думал о будущем.
Помимо того, что Александр не управлял своей империей при жизни, он абсолютно не заботился о её будущем. Он не удосужился родить законного наследника своего престола или создать какое-либо правительство. Умирая, он заявил, что его царство наследует самый сильный. Последними его словами были: «Я предвижу большое посмертное состязание из-за меня».
Всё, что было важным для Александра — это его собственная сила. Когда великий царь умер, империя рухнула. Она моментально раздробилась на кучу мелких царств. Опять начались междоусобицы. В этой бесполезной войне побеждал не самый сильный, а самый безжалостный. Успех напрямую зависел лишь от сильной армии. Вся эта борьба была похожа на родовые потуги, итогом которых стало рождение новой великой сверхдержавы — Великой Римской империи.
10. Ненасытная алчность и жажда власти
Памятник Александру Великому.
Пусть у Александра был хороший старт в виде богатого наследства и отсутствовал политический опыт, но смелости и упорства было не занимать. Его вообще не удовлетворял титул царя Македонии, ему хотелось неизмеримо большего. Он желал покорить весь мир. Жгучее желание превзойти достижения даже мифических героев, в конце концов привело его к гибели. У Македонского не хватило времени обеспечить себя законными наследниками, а воевать — всегда было хоть отбавляй. Однажды Македонский безжалостно вёл свои войска во время сезона дождей. Армия была измотана и в конце концов взбунтовалась. Воины вынудили его вернуться. В планах Александра было завоевание Аравийского полуострова с последующим вторжением в Северную Африку. Прежде чем царь смог начать свою амбициозную экспедицию, он заболел и умер.
Возможно, если бы он немного замедлился, потратил время на создание сильного стабильного центра управления империей, всё было бы иначе. Македонский мог бы прожить долгую счастливую жизнь. Не спеша он вполне мог завоевать всю Азию или обеспечил бы достойной для этого почвой своего наследника. Это была бы самая величественная и могущественная империя из существовавших когда-либо. Вместо этого он слишком торопился и погубил не только себя, но и свою великую империю.
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