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Самая крупная модель в мире Тесс Холлидей

Тесс весит свыше 150 килограммов и при этом является востребованной моделью. Она обожает фотографироваться в белье и демонстрировать своё тело, которое она искренне любит. Почему бы и нет? Если всю свою жизнь тратить на безуспешные попытки снизить вес, страдания из-за диет и вечное недовольство собой, можно не заметить, как она промчится мимо, считает мисс Холлидей.


«Мои отношения с телом — это путешествие, а не путь назначения, — так подписала модель одну из своих фото. А затем добавила, имея в виду своего маленького сына — Я ценю и горжусь тем, что мое тело сделало для меня, а также жизнью, которое оно принесло в этот мир. Мне плевать, считаете ли вы меня привлекательной или вам кажется, что моё тело оскорбляет лично вас. Спасибо».

 


Источник фотографий: Tessholliday.com

Источник фотографий: Tessholliday.com




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Самая крупная модель в мире Тесс Холлидей

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Самая крупная модель в мире Тесс ХоллидейПодписаться на мой Instagram
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