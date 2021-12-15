5 лучших романов Эмиля Золя

Эмиль Золя известен широкой публике, прежде всего, как писатель. Но он пробовал себя и в качестве публициста, и даже как политик. Его произведения написаны в реалистичном жанре, такая тенденция была очень характерна для девятнадцатого века.
Он был одним из основателей и апологетов натурализма в области литературы. Литературная жизнь во Франции тех времен буквально кипела, и Эмиль Золя всегда был в гуще событий, и не только относящихся к писательскому делу. В круг его общения входили такие видные литераторы того времени, как Гюстав Флобер, Альфонс Доде, Эдмон Гонкур – один из братьев-писателей Гонкур. Между прочим, и сейчас во Франции есть Гонкуровская премия по литературе, которая выделяет лучших писателей. Не будем долго говорить о самом Золя.
Представим Вашему вниманию небольшую подборку лучших его произведений.
1) «Дамское счастье»
Это роман 1883 года, вышедший в качестве продолжения романа «Накиль». Основным героем этого произведения является Октав Муре, который оказался в Париже, будучи выходцем из французской глубинки. Он недолго разбирался в правилах жизни и понял, как можно выбиться «из грязи в князи». Когда его жена погибла, все ее наследство досталось Муре. Жизненным девизом этого человека был принцип Макиавелли: «Цель оправдывает средства». Он всячески пытается показать свои деловые качества окружающим и в итоге разоряет тех, кто стоял у него на пути. Он откроет свой магазин, назвав его так, как называется сам роман. Это тип человека, который живет за счет окружающих.
2) «Нана»
Это произведение вышло в печати в 1880 году. Это размышления о морали и о том, на каком она оказалась уровне в ту пору во Франции. Нана – это образ куртизанки для развлечения власть имущих. Девушка становится популярной в этих кругах, хотя сама, казалось бы, не обладала никакими данными для подобного успеха.
3) «Западня»
Это роман, посвященный рабочему классу. Он был издан в 1877 году. Эмиль Золя проиллюстрировал жизнь простых людей, поставленных на грань существования, показав их быт и нравы. Главными героями романа являются кровельщик и прачка. Их работа оплачивается так низко, что их существование слишком напоминает рабское. Эмиль Золя показывает, как нищета порождает преступление и ведет к моральному падению человека.
4) «Чрево Парижа»
Этот роман был переведен в России и напечатан многими изданиями. Не только он, но и благодаря ему, Золя стал известен в Российской империи. А во Франции был он издан в 1873 году. Золя показал в этом произведении судьбу отдельно взятого маленького человека, который может буквально потеряться в просторах большого города. Центральный рынок французской столицы олицетворяет название романа. Это и есть парижское чрево, где все покупается и продается, а мораль так мало значит. Имя этого человека – Флоран. Он блуждает среди напыщенных и сытых людей рынка, не в состоянии понять их, как и они его. Это приводит к Флорана к конфликту с людьми такого типа. Герой романа хочет что-то изменить в жизни, но он выступает против любых методов насилия человека над человеком. Флоран становится во главе революционно настроенных людей, но его гуманистические принципы не позволяют продвинуть эти идеи дальше в народ. В итоге, он погибает, а общество, против которого он выступал, остается.
5) «Жерминаль»
Этот роман вышел в литературный мир в 1885 году. Героями этого произведения выступают простые землекопы.
Все представленные романы являются составной частью цикла из двадцати томов, которые Эмиль Золя озаглавил странным названием: «Ругон-Маккары». В практике литературного натурализма эта серия считается вершиной творчества Золя. Автор весьма детализировано дает описание жизни маленьких населенных пунктов – городов и сел. В своих романах он коснулся очень болезненной темы для всего французского общества – событий франко-прусской войны 1870-1871 годов. Хотя много из романов описывают французское общество периода Второй империи, времен Наполеона III. Но, в целом, какая-либо последовательность хронологического плана в произведениях не присутствует.
Если Вы еще не знакомы с творчеством Эмиля Золя – обязательно познакомьтесь. Пусть не со всей 20-томной серией, но, хотя бы, с приведенным списком из пяти лучших его произведений. И Вы не пожалеете.
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