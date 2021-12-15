5 лучших романов Эмиля Золя

Эмиль Золя известен широкой публике, прежде всего, как писатель. Но он пробовал себя и в качестве публициста, и даже как политик. Его произведения написаны в реалистичном жанре, такая тенденция была очень характерна для девятнадцатого века.







Он был одним из основателей и апологетов натурализма в области литературы. Литературная жизнь во Франции тех времен буквально кипела, и Эмиль Золя всегда был в гуще событий, и не только относящихся к писательскому делу. В круг его общения входили такие видные литераторы того времени, как Гюстав Флобер, Альфонс Доде, Эдмон Гонкур – один из братьев-писателей Гонкур. Между прочим, и сейчас во Франции есть Гонкуровская премия по литературе, которая выделяет лучших писателей. Не будем долго говорить о самом Золя.



Представим Вашему вниманию небольшую подборку лучших его произведений.



1) «Дамское счастье»

2) «Нана»

3) «Западня»

4) «Чрево Парижа»

5) «Жерминаль»