15 простых способов, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи

У каждого в дома есть старые ненужные вещи, которым сложно найти применение и жалко выбросить на свалку.

Но на самом деле достаточно проявить немного фантазии и потратить не так много времени, чтобы превратить откровенное барахло в дизайнерские шедевры.

1. Зажим для наушников

Стильный зажим для наушников, который очень просто сделать из обыкновенной деревянной прищепки, цветного скотча и клея.

2. Футуристические свечи

Обыкновенные свечи можно украсить, обклеив их скотчем цвета металлик.

3. Космическая толстовка

Обыкновенную белую кофту можно превратить в ультрамодную вещь, разукрасив его акварельными красками.

4. Милый браслетик

Стильный браслетик, который можно сделать из любой подвески из вощеного или кожаного шнурка.

5. Футболка с разрезом

Обыкновенную футболку можно украсить необычным разрезом, сделанным под трафарет.

6. Цветущая шапка

Украсить скучную зимнюю шапку можно с помощью ярких искусственных цветов, нашитых на край.

7. Кожаные вешалки

Стильные минималистические вешалки, сделанные из полосок кожи, прибитых к стене.

8. Шарф-хомут

Модный шарф, который можно сплести из толстой пряжи за пол часа.

9. Заколки с бантиками

Украсьте свои обыкновенные заколки очаровательными бантиками из атласной ленты.

10. Повязка на голову

Необычная повязка, которую можно сшить из небольших лоскутков любой ткани.

11. Браслет-пончик

Самый простой пластмассовый браслет можно превратить в стильный аксессуар с помощью лаков для ногтей.

12. Летнее платье

Оригинальный способ превращения мужской футболки в открытое летнее платье.

13. Роскошное колье

Потрясающее колье, которое можно сделать из куска кожи, фурнитуры и ленты.

14. Оригинальные перчатки

Простые перчатки можно украсить тканевыми бантиками, кружевом или цветами.

15. Балетки с супергероями



Обыкновенные балетки можно украсить, обклеив их вырезками из старых комиксов.

И в заключение обзоре ещё одно полезность для рачительных хозяек — очень красивый и легкий способ использовать состарившиеся, но все же любимые банные полотенца.

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