15 простых способов, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи

У каждого в дома есть старые ненужные вещи, которым сложно найти применение и жалко выбросить на свалку.
Но на самом деле достаточно проявить немного фантазии и потратить не так много времени, чтобы превратить откровенное барахло в дизайнерские шедевры.
1. Зажим для наушников
Стильный зажим для наушников, который очень просто сделать из обыкновенной деревянной прищепки, цветного скотча и клея.
2. Футуристические свечи
Обыкновенные свечи можно украсить, обклеив их скотчем цвета металлик.
3. Космическая толстовка
Обыкновенную белую кофту можно превратить в ультрамодную вещь, разукрасив его акварельными красками.
4. Милый браслетик
Стильный браслетик, который можно сделать из любой подвески из вощеного или кожаного шнурка.
5. Футболка с разрезом
Обыкновенную футболку можно украсить необычным разрезом, сделанным под трафарет.
6. Цветущая шапка
Украсить скучную зимнюю шапку можно с помощью ярких искусственных цветов, нашитых на край.
7. Кожаные вешалки
Стильные минималистические вешалки, сделанные из полосок кожи, прибитых к стене.
8. Шарф-хомут
Модный шарф, который можно сплести из толстой пряжи за пол часа.
9. Заколки с бантиками
Украсьте свои обыкновенные заколки очаровательными бантиками из атласной ленты.
10. Повязка на голову
Необычная повязка, которую можно сшить из небольших лоскутков любой ткани.
11. Браслет-пончик
Самый простой пластмассовый браслет можно превратить в стильный аксессуар с помощью лаков для ногтей.
12. Летнее платье
Оригинальный способ превращения мужской футболки в открытое летнее платье.
13. Роскошное колье
Потрясающее колье, которое можно сделать из куска кожи, фурнитуры и ленты.
14. Оригинальные перчатки
Простые перчатки можно украсить тканевыми бантиками, кружевом или цветами.
15. Балетки с супергероями
Обыкновенные балетки можно украсить, обклеив их вырезками из старых комиксов.
И в заключение обзоре ещё одно полезность для рачительных хозяек — очень красивый и легкий способ использовать состарившиеся, но все же любимые банные полотенца.
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