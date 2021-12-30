Детство в заточении: истории детей, долго пробывших у маньяков

Эти страшные истории о детях, которые много лет провели в плену, подтверждают, что никто не застрахован. Но всегда можно снизить риск похищения: очень важно научить детей не уходить с незнакомцами. Кроме того, нужно помнить, что нередко похитители оказываются знакомыми или членами семьи.









Фусако Сано — 9 лет и 2 месяца

Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт — 10 лет и 9 месяцев

Джейси Дугард — 18 лет и 2 месяца

Элизабет Фритцль — 24 года