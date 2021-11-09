Понятие красоты у русских барышень, или Какая диета была приемлема в допетровскую эпоху

На сегодняшний день стройная фигура считается одним из основных составляющих женской красоты. На какие только диеты не садятся девушки и женщины, лишь бы похудеть. В допетровскую эпоху в России тоже существовала своя диета, а вот в чем она проявлялась – рассмотрим далее в обзоре.











Купчиха за чаем. Б. Кустодиев, 1918 г.



Иностранцы, посещавшие царскую Россию, очень занятно описывали тамошних женщин. Они говорили о том, что худощавых женщин москвичи считали нездоровыми. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб в своих записках отмечал, что все дело в русском наряде свободного кроя. Мол, тело, не заключенное в корсет, «может разрастаться как попало». Но другие иностранцы считали, что у русских женщин «нежное и пышное» телосложение.



Действительно слово «худой» в то время было синонимом к понятиям «тощий, негодный, плохой». Лечащий врач царя Алексея Михайловича Сэмюэл Коллинз описывал, что в погоне за красотой (т. е. полнотелостью), «русские женщины целыми днями лежат в постели, пьют водку, спят и снова пьют…» Как таковая, водка не приводит к полноте, но она улучшает аппетит.







С праздником (Зарделась). И. С. Куликов, 1911 г.



В допетровскую эпоху имел место уклад, который сейчас можно назвать «свадебной диетой». Он касался только девушек из богатых семей. За пару недель до свадьбы невест начинали откармливать в прямом смысле слова.

Они ели невероятное количество сладкого и жирного, чтобы «довести себя до кондиции». На венчании невеста должна была выглядеть дородной, а не худой.Мария Хлопова. Рисунок Н. Неврева.Когда в невесты царю Михаилу Романову была определена Мария Хлопова, вскоре по прибытию во дворец с ней случилось недомогание. После осмотра голландский врач Валентин Бильс постановил, что у девушки проблемы с пищеварением , т. к. Мария употребляла слишком много сладкого, которое ей без конца подносили. Он рекомендовал ей кушать гораздо меньше. Остальные его выслушали, но ничего не приняли, т. к. девушка должна была выйти замуж пышнотелой. Тогда голландец сказал, что невесте надо пить водку, от этого она будет лучше кушать. Стоит отметить, что в силу разных обстоятельств, Мария Хлопова не стала женой царя, и по возвращении домой, все желудочные хвори у нее сразу же прекратились.За чаем. К. Маковский, 1914 год.После свадьбы девушки с радостью возвращались к привычному режиму питания. Тогдашние лекари рекомендовали: «Не ешь лакомо», «Ужин не нужен, был бы обед», « Отчайся обжорства – оно ведет к похоти телесной», «В постные дни готовь про обиход яства рыбные и пироги постные с маслом с деревянным и с ореховым, и с льняным, и с конопляным, капусту сырую и гретую, грузди, рыжики солёные, сырые и гретые, и ягодные и овощные яства, без масла».Стоит отметить, что постных дней в православном календаре было около 200, поэтому девушки и женщины из простого народа не отличались особой полнотой, т. к. соблюдали все строгие каноны.Возвращение от заутрени. С. С . СоломкоЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)