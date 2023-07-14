7 самых необычных гаджетов, изобретенных в двадцатом веке

Самые необычные девайсы двадцатого века.
Двадцатый век славится своими высокотехнологичными и чрезвычайно полезными изобретениями, среди которых также есть множество странных и абсолютно бесполезных, на сегодняшний день, устройств. И в нашем сегодняшнем обзоре можно увидеть 7 лучших и необычных приспособлений прошлого столетия.
1. Функциональная радиошляпа
Необычная функциональная радиошляпа, способная принимать сигналы и воспроизводить трансляции.
Радиошляпа – это, пожалуй, самый древний предок радиоприемника. Данная модель была способна принимать сигнал, а также воспроизводить звуки. Главным минусом этого изобретения, являлось то, что с этим девайсом на голове было абсолютно неудобно ходить.
2. Велосипед амфибия - Cyclomer
Необычный велосипед амфибия под названием - Cyclomer.
Cyclomer – это необычный велосипед амфибия, который был способен передвигаться как по дороге, так и по воде. Авторство этого функционального транспорта принадлежит французским инженерам. Стоит также отметить, что грузоподъемность этого изобретения составляла не более 55 килограммов, и, пожалуй, это единственный, но все же значительный минус этого экземпляра.
3. Складной мост
Функциональный складной мост, изготовленный голландскими инженерами.
Жители Нидерландов протяжении многих веков, были вынуждены страдать из-за частых наводнений и нестабильной ситуаций с морскими границами. Именно поэтому голландские инженеры изготовили удобный складной мост, по которому можно была спокойно, а, главное, безопасно преодолевать небольшие реки. Стоит отметить, что конструкция была весьма надежна и могла выдерживать вес десяти человек.
4. Фотоаппарат-револьвер
Многофункциональный фотоаппарат-револьвер.
В двадцатом веке многие изобретатели пытались изменить конструкцию револьвера под обычный фотоаппарат. После нажатия на спусковой крючок, вместо того чтобы выпустить пулю, девайс создавал снимок. Стоит отметить, что это одно из самых необычных изобретений, особенно если использовать подобное устройство в наши дни.
5. Удобная лодка-сапоги
Функциональное приспособление для охоты на уток.
Данное приспособление было изготовлено специально для охоты на уток. Лодка-сапоги способна была помочь человеку оставаться на плаву, и, в тоже время, при необходимости, легко отталкиваться от дна.
6. Компактный механический навигатор
Удобный механический автомобильный навигатор.
Механический навигатор – это первое поколение автомобильных путеводителей, но отличие от подобных современных девайсов заключалось в том, что эксплуатировать это устройство можно было только имея под рукой бумажную карту. Также стоит отметить, что для использования данной модели необходимо учитывать скорость машины.
7. Воздухонепроницаемая детская коляска
Герметическая детская коляска, защищающая от воздействия химического оружия.
В связи с использованием химического оружия в первой мировой войне, чтобы защитить младенцев, инженеры сконструировали эту герметическую детскую коляску. На этом фото можно увидеть один из многих экземпляров, предназначенных для обеспечения защиты от воздействия дыма, газа и прочих ядов.
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