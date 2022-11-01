Уход за хилой геранью

Переросшую, хилую и некрасивую герань можно вернуть к жизни, превратив в аккуратное и симпатичное растение.

Сделать это довольно просто с помощью обрезки и использования нескольких натуральных препаратов, с работой справится даже начинающий садовод. Осень — оптимальное время для того чтобы спасать любимое растение.

Для того чтобы омолодить герань и запустить активный рост молодых боковых побегов, обрежьте все побеги на высоту примерно 15 см от земли. Если после обрезки на герани не останется ни одного листа — ничего страшного, растение после такой обрезки быстро оживет и пойдет в рост. Обрезанные побеги можно использовать в качестве черенков для последующего укоренения. Для обеззараживания растения обработайте места срезов молотой корицей.







Повысить иммунитет, ускорить процесс роста и восстановления и запустить яркое и пышное цветение герани поможет обработка с янтарной кислотой. Для этого разведите 200 мг янтарной кислоты в 1 литре воды (1 грамм на 5 литров воды) и опрыскайте раствором все растение.







Для размещения горшка следует выбрать притененное место. Полив растения необходимо сократить. Уже через 10 дней боковые почки герани начнут просыпаться: на растении появятся молодые листочки.

Именно в это время следует внести первую комплексную подкормку.Такое удобрение можно приготовить самостоятельно, например, из свеклы. Свекольная подкормка обогатит герань азотом, фосфором, калием и множеством других питательных веществ, необходимых для активного роста и обильного цветения.Чтобы приготовить свекольную подкормку натрите две небольшие свеклы (150 гр) на терке и залейте 1 литром теплой воды. Плотно закройте крышкой, и оставьте настаиваться в теплом месте на 3-4 для. Для подкормки герани разведите настой чистой водой в соотношении 1 к 5 и полейте растение под корень.После свекольной подкормки почву можно замульчировать мхом, что также положительно скажется на росте герани. За 10 дней растение нарастит большое количество молодых листочков. В это время рекомендуется внести еще одно комплексное удобрение, приготовленное на основе луковой шелухи и дрожжей. Для этого поместите горсть луковой шелухи в литровую банку и залейте 1 литром кипятка.Через 1-2 часа процедите раствор и добавьте в него 1 чайную ложку дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Дрожжи содержат не только полезные вещества, но и аминокислоты, которые помогут герани еще быстрее восстановиться после осенней обрезки.Через 2 часа разведите настой водой в соотношении 1 к 2 и используйте для полива герани под корень по влажной почве.Через 10 дней после второй подкормки растение заметно подрастет, на нем появятся цветочные бутоны. После омоложения ухаживайте за геранью необычным образом, и в скором времени растение порадует обильным и красивым цветением.Подробно о простом, но очень эффективном способе омоложения герани смотрите на видео: