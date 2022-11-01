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Уход за хилой геранью

Переросшую, хилую и некрасивую герань можно вернуть к жизни, превратив в аккуратное и симпатичное растение.
Сделать это довольно просто с помощью обрезки и использования нескольких натуральных препаратов, с работой справится даже начинающий садовод. Осень — оптимальное время для того чтобы спасать любимое растение.
Для того чтобы омолодить герань и запустить активный рост молодых боковых побегов, обрежьте все побеги на высоту примерно 15 см от земли. Если после обрезки на герани не останется ни одного листа — ничего страшного, растение после такой обрезки быстро оживет и пойдет в рост. Обрезанные побеги можно использовать в качестве черенков для последующего укоренения. Для обеззараживания растения обработайте места срезов молотой корицей.

Уход за хилой геранью

Повысить иммунитет, ускорить процесс роста и восстановления и запустить яркое и пышное цветение герани поможет обработка с янтарной кислотой. Для этого разведите 200 мг янтарной кислоты в 1 литре воды (1 грамм на 5 литров воды) и опрыскайте раствором все растение.

Уход за хилой геранью

Для размещения горшка следует выбрать притененное место. Полив растения необходимо сократить. Уже через 10 дней боковые почки герани начнут просыпаться: на растении появятся молодые листочки.

Именно в это время следует внести первую комплексную подкормку.

Уход за хилой геранью

Такое удобрение можно приготовить самостоятельно, например, из свеклы. Свекольная подкормка обогатит герань азотом, фосфором, калием и множеством других питательных веществ, необходимых для активного роста и обильного цветения.
Чтобы приготовить свекольную подкормку натрите две небольшие свеклы (150 гр) на терке и залейте 1 литром теплой воды. Плотно закройте крышкой, и оставьте настаиваться в теплом месте на 3-4 для. Для подкормки герани разведите настой чистой водой в соотношении 1 к 5 и полейте растение под корень.

Уход за хилой геранью

После свекольной подкормки почву можно замульчировать мхом, что также положительно скажется на росте герани. За 10 дней растение нарастит большое количество молодых листочков. В это время рекомендуется внести еще одно комплексное удобрение, приготовленное на основе луковой шелухи и дрожжей. Для этого поместите горсть луковой шелухи в литровую банку и залейте 1 литром кипятка.

Уход за хилой геранью

Через 1-2 часа процедите раствор и добавьте в него 1 чайную ложку дрожжей и 1 чайную ложку сахара. Дрожжи содержат не только полезные вещества, но и аминокислоты, которые помогут герани еще быстрее восстановиться после осенней обрезки.

Уход за хилой геранью

Через 2 часа разведите настой водой в соотношении 1 к 2 и используйте для полива герани под корень по влажной почве.

Уход за хилой геранью

Через 10 дней после второй подкормки растение заметно подрастет, на нем появятся цветочные бутоны. После омоложения ухаживайте за геранью необычным образом, и в скором времени растение порадует обильным и красивым цветением.

Уход за хилой геранью

Подробно о простом, но очень эффективном способе омоложения герани смотрите на видео:


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Гераньуход
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