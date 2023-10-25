Секреты из домовых тетрадей советских хозяек

В то время как современные хозяйки черпают мудрость и вдохновение на просторах интернета, советские женщины активно пользовались бытовыми хитростями, которые публиковали в книгах и журналах.







Самые полезные заметки даже вырезали и вклеивали в тетради по домоводству. Если вам не досталась такая от бабушки, не расстраивайтесь – в нашей статье вы найдете много советских лайфхаков, которые облегчат ведение хозяйства и сегодня.



1. Кефирная маска для волос

2. Лук для блеска металла

3. Фольга против налета на серебре

4. Низкая температура для прочности капроновых колготок

5. Крахмал от разводов на окне

6. Соль для полинявших вещей

7. Растительное масло против пятен

После кефирной маски волосы были мягкие и объемныеЭто сейчас в магазине можно найти огромное количество всевозможных шампуней, бальзамов, масок и прочих уходовых средств для волос, которые восстанавливают их красоту и здоровье. Как говорится, на любой вкус и цвет. В СССР такой роскоши не было – для улучшения состояния локонов приходилось использовать подручные средства, в частности, продукты, которые имелись на кухне.Одной из самых популярных и эффективных считалась маска из кефира. Девушки даже ни с чем его не смешивали – просто наносили на волосы, аккуратно распределяли гребнем или пальцами по всей длине, а затем обворачивали вокруг головы пленку. Через час кефир нужно было смыть сначала теплой водой, а затем шампунем. После такой маски пряди были мягкими, шелковистыми, блестящими, как после дорогого бальзама.Советуем взять этот лайфхак на заметку, и попробовать восстановить волосы с помощью недорого кефира. Вот еще несколько важных нюансов, чтобы процедура была максимально эффективной. Во-первых, перед использованием кефир нужно слегка подогреть на водяной бане. А во-вторых, процент жирности следует выбирать исходя из типа ваших волос – для сухих прядей подойдет 3,2%, а для жирных – 1%.Лук нужно измельчить в кашицуОчистить металлические поверхности бытовой техники, увы, не так просто как кажется. Мало того, что далеко не все средства отличаются эффективностью и быстро устраняют загрязнения, так еще и после процедуры могут остаться царапины и разводы.Если вам надоело устраивать танцы с бубном и искать идеальное чистящее средство по адекватной цене, воспользуйтесь советским лайфхаком. По словам наших мам и бабушек, этот способ очистки всегда работает. Необходимо взять луковицу, очистить ее от кожуры, измельчить и смешать с одним стаканом воды. Чтобы масса получилась более однородной, можно перебить продукты в чаше блендера.Готовую кашицу следует нанести на загрязненные металлические поверхности, слегка потереть губкой или мягкой тряпкой, а затем смыть остатки теплой водой и вытереть насухо. Удивительно, но даже такой дешевый продукт, как лук, справляется с поставленной задачей гораздо лучше, чем дорогая бытовая химия.Соль и фольга отлично действуют в тандеме.Серебряные украшения являются весьма популярными – они гораздо дешевле, чем золотые, смотрятся неброско и элегантно, отличаются большим разнообразием дизайнов. Однако есть у таких изделий и минус – они быстро темнеют, особенно если постоянно контактируют с влагой.Есть три варианта решения проблемы – постоянно носить украшения на очистку ювелиру, приобрести на маркетплейсе специальное средство, чтобы проводить процедуру самостоятельно, или воспользоваться помощью обычной фольги. Так как мы выступаем за здоровую экономию и в некоторых случаях не видим смысла переплачивать, предлагаем остановиться более подробно на последнем варианте.Итак, возьмите небольшую глубокую миску, положите на ее дно сложенную в несколько слоев фольгу, выложите ювелирные изделия, добавьте две столовых ложки соли, залейте кипятком и оставьте украшения примерно на 10-15 минут. За это время все компоненты вступят в реакцию друг с другом и устранят налет и темные пятна на серебре.Капроновые колготки нужно положить на ночь в морозилку.Обязательным элементом женского гардероба являются капроновые колготки. Особенно в холодное время года, когда полностью переходить на брюки не хочется, а дресс-код не позволяет надевать под платье или юбку теплые колготки.Увы, чулки и прочие изделия из капрона не отличаются прочностью. Смешно, но иногда они рвутся уже в процессе надевания. Неудивительно, что некоторые девушки носят в сумочке сразу несколько упаковок, так сказать, на случай форс-мажора. К счастью, есть отличный способ продлить срок их службы. И появился он благодаря находчивости советских хозяек.Попробуйте положить капроновые колготки в морозилку на несколько часов, а лучше на ночь. С утра достаньте их, разморозьте и со спокойной душой надевайте, не переживая о том, что они могут порваться от неловкого движения пальцем. Благодаря воздействию низкой температуры, ткань станет более прочной и эластичной.Разведите крахмал в воде и помойте окнаМытья окон входит в разряд тех процедур, которые хозяйки постоянно откладывают в долгий ящик. Исключением являются разве что счастливые обладательницы специального робота-мойщика, который самостоятельно выполняет всю работу, стоит лишь нажать на кнопку.Если вы еще не уговорили себя на подобную покупку, советуем воспользоваться советским лайфхаком, который позволяет добиться блеска и кристальной чистоты стекол без вложения большого количества сил. Итак, нужно взять ведро, налить в него теплую воду, добавить столовую ложку крахмала, хорошо размешать, чтобы он растворился, а затем намочить мягкую тряпку и протереть окна. Такое средство поможет очистить даже сильно загрязненные стекла без намека на разводы.На заметку: Если же в некоторых местах останутся единичные потеки, можете воспользоваться другим советским лайфхаком: взять лист газеты, скомкать его и протереть загрязненные участки.Одежду нужно замочить в растворе солиВ СССР был дефицит профессиональной бытовой химии, поэтому приходилось выкручиваться с помощью подручных средств. Неудивительно, что сода, уксус и другие доступные продукты, которые можно было найти на любой кухне, активно шли в ход, когда нужно было что-то постирать или почистить.Соль не являлась исключением – ее использования для решения многих бытовых задач. Например, она прекрасно справлялась с полинявшими вещами. Все, что нужно было сделать – перед стиркой замочить одежду, полотенца или постельное белье в солевом растворе, который готовился из расчета три столовых ложки соли на два литра горячей воды.Также соль шла в ход, когда нужно было устранить свежие пятна на одежде. Сначала ею посыпали загрязненные участки, а уже после этого отправляли вещи в стирку. Эти советы пригодятся и современным хозяйкам, ведь бытовая химия не дешевеет.Отлично выводит пятна растительное масло.Еще один эффективный лайфхак для стирки родом из СССР. Советуем на время отставить в сторону порошки, кондиционеры для белья, пятновыводители и прочую бытовую химию, а вместо них взять обычное растительное масло. Способ идеально подходит для текстиля, особенно кухонных полотенец, но также можно использовать для одежды, постельного белья и других вещей.Итак, наберите в большой таз пять литров горячей воды, добавьте две столовых ложки растительного масла и 100 граммов порошка. Если планируется стирка белых вещей, также необходимо положить две столовых ложки отбеливателя. Тщательно все перемешайте, дождитесь, пока компоненты растворятся, после чего погрузите в таз грязные вещи на два-три часа. По истечении времени достаньте белье и отправьте в стиральную машину. Вот увидите – отстираются даже застарелые пятна.