Секреты из домовых тетрадей советских хозяек

В то время как современные хозяйки черпают мудрость и вдохновение на просторах интернета, советские женщины активно пользовались бытовыми хитростями, которые публиковали в книгах и журналах.
Самые полезные заметки даже вырезали и вклеивали в тетради по домоводству. Если вам не досталась такая от бабушки, не расстраивайтесь – в нашей статье вы найдете много советских лайфхаков, которые облегчат ведение хозяйства и сегодня.
1. Кефирная маска для волос
После кефирной маски волосы были мягкие и объемные
Это сейчас в магазине можно найти огромное количество всевозможных шампуней, бальзамов, масок и прочих уходовых средств для волос, которые восстанавливают их красоту и здоровье. Как говорится, на любой вкус и цвет. В СССР такой роскоши не было – для улучшения состояния локонов приходилось использовать подручные средства, в частности, продукты, которые имелись на кухне.
Одной из самых популярных и эффективных считалась маска из кефира. Девушки даже ни с чем его не смешивали – просто наносили на волосы, аккуратно распределяли гребнем или пальцами по всей длине, а затем обворачивали вокруг головы пленку. Через час кефир нужно было смыть сначала теплой водой, а затем шампунем. После такой маски пряди были мягкими, шелковистыми, блестящими, как после дорогого бальзама.
Советуем взять этот лайфхак на заметку, и попробовать восстановить волосы с помощью недорого кефира. Вот еще несколько важных нюансов, чтобы процедура была максимально эффективной. Во-первых, перед использованием кефир нужно слегка подогреть на водяной бане. А во-вторых, процент жирности следует выбирать исходя из типа ваших волос – для сухих прядей подойдет 3,2%, а для жирных – 1%.
2. Лук для блеска металла
Лук нужно измельчить в кашицу
Очистить металлические поверхности бытовой техники, увы, не так просто как кажется. Мало того, что далеко не все средства отличаются эффективностью и быстро устраняют загрязнения, так еще и после процедуры могут остаться царапины и разводы.
Если вам надоело устраивать танцы с бубном и искать идеальное чистящее средство по адекватной цене, воспользуйтесь советским лайфхаком. По словам наших мам и бабушек, этот способ очистки всегда работает. Необходимо взять луковицу, очистить ее от кожуры, измельчить и смешать с одним стаканом воды. Чтобы масса получилась более однородной, можно перебить продукты в чаше блендера.
Готовую кашицу следует нанести на загрязненные металлические поверхности, слегка потереть губкой или мягкой тряпкой, а затем смыть остатки теплой водой и вытереть насухо. Удивительно, но даже такой дешевый продукт, как лук, справляется с поставленной задачей гораздо лучше, чем дорогая бытовая химия.
3. Фольга против налета на серебре
Соль и фольга отлично действуют в тандеме.
Серебряные украшения являются весьма популярными – они гораздо дешевле, чем золотые, смотрятся неброско и элегантно, отличаются большим разнообразием дизайнов. Однако есть у таких изделий и минус – они быстро темнеют, особенно если постоянно контактируют с влагой.
Есть три варианта решения проблемы – постоянно носить украшения на очистку ювелиру, приобрести на маркетплейсе специальное средство, чтобы проводить процедуру самостоятельно, или воспользоваться помощью обычной фольги. Так как мы выступаем за здоровую экономию и в некоторых случаях не видим смысла переплачивать, предлагаем остановиться более подробно на последнем варианте.
Итак, возьмите небольшую глубокую миску, положите на ее дно сложенную в несколько слоев фольгу, выложите ювелирные изделия, добавьте две столовых ложки соли, залейте кипятком и оставьте украшения примерно на 10-15 минут. За это время все компоненты вступят в реакцию друг с другом и устранят налет и темные пятна на серебре.
4. Низкая температура для прочности капроновых колготок
Капроновые колготки нужно положить на ночь в морозилку.
Обязательным элементом женского гардероба являются капроновые колготки. Особенно в холодное время года, когда полностью переходить на брюки не хочется, а дресс-код не позволяет надевать под платье или юбку теплые колготки.
Увы, чулки и прочие изделия из капрона не отличаются прочностью. Смешно, но иногда они рвутся уже в процессе надевания. Неудивительно, что некоторые девушки носят в сумочке сразу несколько упаковок, так сказать, на случай форс-мажора. К счастью, есть отличный способ продлить срок их службы. И появился он благодаря находчивости советских хозяек.
Попробуйте положить капроновые колготки в морозилку на несколько часов, а лучше на ночь. С утра достаньте их, разморозьте и со спокойной душой надевайте, не переживая о том, что они могут порваться от неловкого движения пальцем. Благодаря воздействию низкой температуры, ткань станет более прочной и эластичной.
5. Крахмал от разводов на окне
Разведите крахмал в воде и помойте окна
Мытья окон входит в разряд тех процедур, которые хозяйки постоянно откладывают в долгий ящик. Исключением являются разве что счастливые обладательницы специального робота-мойщика, который самостоятельно выполняет всю работу, стоит лишь нажать на кнопку.
Если вы еще не уговорили себя на подобную покупку, советуем воспользоваться советским лайфхаком, который позволяет добиться блеска и кристальной чистоты стекол без вложения большого количества сил. Итак, нужно взять ведро, налить в него теплую воду, добавить столовую ложку крахмала, хорошо размешать, чтобы он растворился, а затем намочить мягкую тряпку и протереть окна. Такое средство поможет очистить даже сильно загрязненные стекла без намека на разводы.
На заметку: Если же в некоторых местах останутся единичные потеки, можете воспользоваться другим советским лайфхаком: взять лист газеты, скомкать его и протереть загрязненные участки.
6. Соль для полинявших вещей
Одежду нужно замочить в растворе соли
В СССР был дефицит профессиональной бытовой химии, поэтому приходилось выкручиваться с помощью подручных средств. Неудивительно, что сода, уксус и другие доступные продукты, которые можно было найти на любой кухне, активно шли в ход, когда нужно было что-то постирать или почистить.
Соль не являлась исключением – ее использования для решения многих бытовых задач. Например, она прекрасно справлялась с полинявшими вещами. Все, что нужно было сделать – перед стиркой замочить одежду, полотенца или постельное белье в солевом растворе, который готовился из расчета три столовых ложки соли на два литра горячей воды.
Также соль шла в ход, когда нужно было устранить свежие пятна на одежде. Сначала ею посыпали загрязненные участки, а уже после этого отправляли вещи в стирку. Эти советы пригодятся и современным хозяйкам, ведь бытовая химия не дешевеет.
7. Растительное масло против пятен
Отлично выводит пятна растительное масло.
Еще один эффективный лайфхак для стирки родом из СССР. Советуем на время отставить в сторону порошки, кондиционеры для белья, пятновыводители и прочую бытовую химию, а вместо них взять обычное растительное масло. Способ идеально подходит для текстиля, особенно кухонных полотенец, но также можно использовать для одежды, постельного белья и других вещей.
Итак, наберите в большой таз пять литров горячей воды, добавьте две столовых ложки растительного масла и 100 граммов порошка. Если планируется стирка белых вещей, также необходимо положить две столовых ложки отбеливателя. Тщательно все перемешайте, дождитесь, пока компоненты растворятся, после чего погрузите в таз грязные вещи на два-три часа. По истечении времени достаньте белье и отправьте в стиральную машину. Вот увидите – отстираются даже застарелые пятна.
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