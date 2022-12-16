Почему французский король был убеждён, что он стеклянный, а подданные считали его одержимым

Король Франции Карл VI взошёл на престол практически ребёнком. Несмотря на это большая часть его правления запомнилась народу весьма впечатляющим периодом полезных реформ. Ему удалось почти полностью искоренить коррупцию. Карл был справедливым и чрезвычайно харизматичным монархом. Благодарные подданные наградили его красноречивым прозвищем «Возлюбленный». Однажды с правителем произошло нечто необъяснимое, в результате чего в истории он остался, как Карл Безумный. Ходили слухи, что король одержим дьяволом. Что это было? Безумие, неизвестная болезнь или козни сатаны?
Не король, а три герцога
Карлу было всего 12 лет, когда его отец, Карл V Мудрый, умер юный принц вступил на французский престол. В это время государство было ослаблено Столетней войной. Сражения были уже позади, но тяжёлые последствия и кратковременные стычки с англичанами продолжались. Бретань вела политику «и вашим, и нашим», на юге Франции тоже было не очень спокойно. Мальчик, конечно же, не мог решить все эти сложные политические и экономические проблемы. Кроме всего прочего ему и не позволили даже попытаться. Он был лишь номинальным правителем, фактически власть осуществлялась братьями покойного отца Карла: Людовиком Анжуйским, Иоанном Беррийским и Филиппом Бургундским.
Юному Карлу было всего 12 лет, когда его короновали в правители Франции.
Официальным регентом был герцог Людовик Анжуйский. На практике другие братья имели равные права. Формально страной руководил Большой Совет, неизменными членами которого были трое герцогов. Все остальные постоянно менялись, но попадали туда лишь по протекции могущественных дядей короля. Эти трое постоянно соперничали между собой, используя своё влияние и власть исключительно для личного обогащения. Правление их не было разумным, народ страдал от непомерных налогов, недовольны были практически все. Закончилось это бунтами по местам. В Париже тоже было весьма крупное восстание.
Герцоги в средствах остаться при власти не стеснялись ничего. Все восстания были самым жесточайшим образом подавлены. Сотни людей казнили без суда. Под прикрытием подавления народных бунтов организовывались военные походы по всем провинциям, где людей просто грабили. Король к этому времени был хоть и молод, но уже не дитя. Он не одобрял эту политику. Карл VI не считал народ своими врагами, с детства он ненавидел англичан и мечтал о победоносной войне с ними. Несколько удачных попыток монарх успел предпринять, вернув контроль над несколькими регионами. От морского похода короля постоянно отговаривали и он так и не состоялся.
Король смог избавиться от влияния герцогов и подпал под влияние своей жены Изабеллы Баварской.
Историки считают, что после того как юный монарх избавился от влияния герцогов, то подпал под влияние своей супруги, Изабеллы Баварской. Именно ей приписывают советы удалить со двора дядей своего венценосного мужа. Только вот полноценным господином своего собственного государства Карлу стать так и не удалось. Бразды правления лишь перешли в руки других влиятельных придворных вельмож. Всеобщего благоденствия не наступило, но удалось побороть коррупцию и успокоить бунтующий народ.
От любимого до безумного
Первый приступ у Карла случился в 1392 году, когда произошло покушение на его друга и советника Оливера де Клиссона. Злоумышленник сбежал в Бретань. Король был в ярости, и во главе армии отправился туда. Незадолго до этого он тяжело болел. Несколько дней монарха лихорадило. Все считали, что он не выживет. Карл выздоровел и впал в буйство, разнеся в щепки всю мебель в своих покоях и покоях своей супруги. Изабелла в страхе покинула дворец. Приступ быстро минул и вскоре об этом все забыли. Потом похожий приступ неконтролируемого гнева случился в походе на Бретань.
Безумие Карла VI.
Свидетели происходящего говорили, что он был в горячке, речь его была бессвязной. Приступ бешенства одолел правителя, когда он сам случайно уронил копьё и оно звонко ударилось о доспехи. Карл выхватил меч и стал неистово бросаться на своих соратников. Король успел убить несколько человек, прежде чем его сбили с лошади и весьма непочтительно связали.
После этого события подобное состояние стало посещать монарха регулярно. Случалось это всегда очень неожиданно. Исторические документы упоминают о более чем пяти десятках случаев за последние 10 лет правления Карла. Короля в это время старались изолировать, запирая в его комнатах. Стены там обили мягкой тканью, на окна установили решётки. Монарх бесновался там, круша мебель, посуду и обрывая занавески. Карл нападал на слуг, крича, что он не потомок династии Валуа, а простой мясник по имени Жорж.
Лечить короля даже не пытались. Может не понимали как, а может потому что было всё равно. Всё, что было сделано во имя спасения короля выглядело даже на то время весьма странно. Из Парижа и Орлеана изгнали всех евреев, естественно, конфисковав при этом всё их добро в пользу церкви. Младшую дочь Карла принудили постричься в монахини, чтобы она молилась за исцеление родителя. В народе же неумолимо распространялся слух о том, что король одержим дьяволом.
Стеклянный король
В какой-то момент времени Карл решил, что он сделан из стекла. Он стал бояться, что любое прикосновение может разбить его. Король заворачивался в одеяла и сутками сидел абсолютно неподвижно, чтобы сохранить своё хрупкое тело в безопасности. К этому времени он полностью потерял всяческий контроль над государством. Единственным человеком, которого он подпускал к себе была некая Одетта де Шамдивер, дочь королевского конюшего. Монарх был нежно привязан к девушке и только ей по силам было унять его приступы безумия. Большую часть времени Карл играл с Одеттой в карты, больше государя ничего в жизни не интересовало.
Большую часть времени Карл проводил в постели или играя с Одеттой в карты.
Тем временем при дворе шли настоящие баталии за власть. В столицу Франции вернулись опальные герцоги. К мятежной коалиции примкнул брат безумного короля со своим сыном. На противоположной стороне выступала Изабелла Баварская со своими сторонниками. В это время в Англии пришёл к власти Генрих V. Он решил воспользоваться ситуацией и добить Францию. Ему это практически удалось. Он даже смог взять Париж. Одна из властных группировок заключила с ним мирный договор, согласно которому королём оставался Карл VI, а Генрих V становился его наследником.
Осталось только дождаться пока безумный монарх умрёт. Только вопреки ожиданиям этого не произошло. Карл Безумный пережил Генриха V. После кончины английского короля наследником на французский престол стал его сын Генрих VI, который был тогда младенцем. Судьба сыграла злую шутку с ним — он тоже впоследствии сошёл с ума.
Карл Безумный и Генрих V.
Другие случаи подобного бреда в истории
Карл VI является, наверное, самым известным случаем подобного психического отклонения. Но, как оказалось, подобным заболеванием страдали многие дворяне в разные времена (возможно, не только дворяне, просто никто холопов не документировал). Лекари именовали это состояние одной из разновидностей меланхолии. Это явление было настолько обычным, что в 1613 году испанский писатель Мигель де Сервантес написал даже об этом роман под названием «Стеклянный выпускник». По сюжету главный герой - начинающий юрист, которого случайно отравили зельем-афродизиаком, и он начал думать, что сделан из стекла.
Задокументированные случаи относятся в основном к 15 веку, но упоминания о подобном есть и в намного более ранних исторических записях. Например, во 2 веке есть документы, упоминающие о страдальцах, которые считали, что они сделаны из глины. Их называли «фаянсовые люди». Хотя здесь прослеживается логика, связывающая подобные случаи с описанным в Библии сотворением человека. Ведь Бог создал его из праха земного, плоть же хрупка...
Египетская древность: статуэтка писца из известнякового алебастра и горного хрусталя.
Карл считал, что он полностью сделан из стекла. Были же товарищи, убеждённые, что стеклянная у них лишь какая-то определённая конечность. Был задокументирован любопытный случай. Пациент пребывал в уверенности, что у него стеклянные ягодицы. Врач придумал гениальное лечение — он стал бить мужчину по пятой точке палкой изо всех сил. Таким образом доказав, что нет там никакого хрупкого стекла, а лишь бренная плоть.
Ещё одна стеклянная особа королевских кровей
Другой известный случай стеклянного бреда произошёл с принцессой Александрой Баварской. Она была восьмым ребёнком короля Людвига I Баварского. Свою жизнь девушка посвятила литературной деятельности. У Александры было множество публикаций и несколько книг. Доходы от своего труда принцесса отдавала на благотворительность, в дар детским учреждениям для сирот. К сожалению девушка страдала от скрытых психологических проблем. Все они не несли вреда окружающим. Александра была одержима чистотой, очень любила белоснежные одежды. Кроме того, она была уверена, что проглотила в детстве стеклянный рояль и ходила очень осторожно, боясь его разбить.
Принцесса Александра Баварская.
Что говорит об этом современная медицина
Психиатры знают и современные случаи стеклянного бреда. Это очень своеобразный недуг при котором пациенты очень бояться личных контактов. Они не подпускают к себе даже врачей и медсестёр. Эти люди говорят, что болезнь их похожа на то, как разные люди смотрят в окно. Можно в него смотреть и не замечать стекла, а можно концентрироваться лишь на стекле. Специалисты считают, что заболевание может возникнуть на нервной почве после сильного эмоционального потрясения. Люди не знают как уберечь себя и сохранить границы своего личного пространства. Они как бы закрываются от мира. В современных реалиях такие расстройства вызывают страхи перед постоянно развивающимися цифровыми технологиями. Люди начинают бояться, что кто-то за ними следит, читает их мысли. Психиатры говорят, что сегодня вокруг может быть гораздо больше стеклянных людей, чем все думают...
Современный мир и его непомерное развитие информационных технологий несёт в себе гораздо большую опасность для чрезмерно впечатлительных людей, чем в какие-либо периоды человеческой истории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии