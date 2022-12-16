Почему французский король был убеждён, что он стеклянный, а подданные считали его одержимым

Не король, а три герцога

Юному Карлу было всего 12 лет, когда его короновали в правители Франции.

Король смог избавиться от влияния герцогов и подпал под влияние своей жены Изабеллы Баварской.

От любимого до безумного

Безумие Карла VI.

Стеклянный король

Большую часть времени Карл проводил в постели или играя с Одеттой в карты.

Карл Безумный и Генрих V.

Другие случаи подобного бреда в истории

Египетская древность: статуэтка писца из известнякового алебастра и горного хрусталя.

Ещё одна стеклянная особа королевских кровей

Принцесса Александра Баварская.

Что говорит об этом современная медицина

Современный мир и его непомерное развитие информационных технологий несёт в себе гораздо большую опасность для чрезмерно впечатлительных людей , чем в какие-либо периоды человеческой истории.