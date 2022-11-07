Нет такого слова! Это про «плацкарт»

ШОК! ТРЕПЕТ! Внезапно — слово «плацкарт» в литературном русском языке не существует! Если не верите, загляните в любой хороший словарь и сами в этом убедитесь. Но как же тот самый вагон без «кондея», с жесткими спальными местами без дверей, торчащими пятками в общем проходе и нелюбимой всеми «боковушкой» у туалета, от которого веет явно не морской свежестью? Ведь все это мы привыкли называть «плацкартом», без которого не обошлось ни одно счастливое детство.

Давайте разбираться!

Что же такое получается: «плацкартный вагон» в словарях имеется, а вот для слова «плацкарт» места в нем не нашлось. Что за страшная несправедливость! Ведь даже «Русский орфографический словарь» РАН, который обновляется учеными в онлайн-режиме, нигде не упоминает это распространенное, прижившееся в народе существительное. А если мы откроем монументальный труд — «Большой толковый словарь» С. А. Кузнецова, «плацкарт» мы там тоже не обнаружим, зато но найдем слово женского рода — «плацкарта».

Плацкарта — билет с указанием на право занятия определенного места в поезде дальнего следования

Выходит, каждый, кто едет поездом, получает в кассе не билет, а такую вот плацкарту. Их придумали для того, чтобы количество пассажиров не превышало количество мест.

Покупая плацкарту, человек может ехать как в плацкартном, так и в купейном вагоне (в зависимости от стоимости билета).

Ухо сразу же улавливает в этом слове нотки заимствования из языков других стран. Так и есть: перед нами — лексема немецкого происхождения. Все очень просто: слово «плацкарта» происходит от немецкого Platzkarte, где Platz обозначает «место», а Karte — «билет».

А вот уже от слова «плацкарта» в русском языке образовалось прилагательное «плацкартный».

При этом о билете мы можем сказать, что это:

— Плацкартный билет

— Билет с плацкартой

— Билет в плацкартный вагон

Все варианты соответствуют норме. Но плацкартными могут быть не только билет, но и вагон, и место. А привычный нам всем «плацкарт» мужского рода — это ничто иное, как разговорное сокращение «плацкартного вагона». Согласитесь, ведь так проще и короче. Не будешь же всякий раз говорить «плацкартный вагон»!

Может быть, эта тенденция когда-нибудь найдет отражение в словарях, как это уже произошло со словами: фейк, троллить, массмаркет, каршеринг и многими другими. Но пока филологи упорно продолжают не замечать такой родной нам плацкарт.