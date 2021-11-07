Просто не работают: 10 лайфхаков в уборке, о которых пора забыть

Домохозяйки часто делятся маленькими хитростями, но все ли они оправданы? Расскажем, дружат ли сода с уксусом, стоит ли кидать меламиновую губку в унитаз и замачивать одежду в соли.

Никто не хочет перетрудиться, когда речь заходит об уборке. Случалось ли вам попробовать гениальный лайфхак и остаться у «разбитого корыта», полного грязного белья? Сегодня рассказываем, какие так называемые «маленькие хитрости» не работают вовсе или просто не имеют практического смысла. Ведь чаще всего самое простое решение – самое верное. Люди не зря тратят силы на разработку специализированных средств!

Лайфхак №1: смешать соду и уксус, чтобы получить универсальный очиститель

По отдельности они и вправду могут многое. Но их союз не усиливает очищающие свойства. Люди радуются пузырькам и бульканью – химической реакции, но на выходе получают не чудо-средство, а обычную воду с солью. Абразивные свойства пузырьков могут помочь вам убрать какие-то загрязнения. Но в конечном счете эта смесь абсолютно бессмысленна. Вы просто смоете грязь водой.

Лайфхак №2: замочить в соленой воде одежду, чтобы сохранить ее первоначальный цвет

Мы знаем, что вы не хотите, чтобы ваша любимая алая майка со временем превратилась в розовую, но забудьте про соль.

Лайфхак №3: удалить пятна от чернил лаком для волос

В этом случае она не работает. Лучше сосредоточьте усилия на уловках не в стирке, а шопинге: если ткань выцветает – она некачественная.

Во времена, когда лак для волос содержал алкоголь, эта хитрость сработала бы. Но теперь вы вряд ли найдете такое средство для укладки – трюк устарел. Однако, если дома есть спирт – нанесите его на пятно, он прекрасно удаляет чернила.

Лайфхак №4: кинуть меламиновую губку в унитаз, чтобы удалить загрязнения

Меламиновые губки так не работают (хотя делают много других хороших вещей). Благодаря особой структуре, они удаляют грязь и впитывает ее – но с твердых поверхностей и при помощи трения.

Лайфхак №5: добавьте полоскание для рта в стиралку, чтобы помыть ее

Хотя ополаскиватель для рта и смывает налет с ваших зубов, по аналогии в стиральной машинке работать он не будет – ведь там гораздо больший объем воды. Для этого вам нужен отбеливатель. Запустите цикл самоочищения или добавьте отбеливатель в отсек для порошка и переключитесь на обычный цикл стирки. Эти манипуляции желательно делать раз в месяц.

Лайфхак №6: нанести на духовку воск для машин, чтобы потом было легче ее отмывать

Воску для машин на кухне не место! Особенно рядом с предметами, контактирующими с едой. У него очень едкий состав. Вы можете просто-напросто отравиться.

Лайфхак №7: помыть туалет содовой

Кола работает хуже, чем специальное средство. Так зачем спускать ее в унитаз? Если подсчитать, то упаковка из 12 банок содовой по цене примерно равна упаковке очистителя для унитаза, в зависимости от цен в вашем регионе. Соответственно, средство вы используете больше 12 раз – так и где выгода?

Лайфхак №8: положить дольку лимона в посудомойку

Может, долька лимона и добавит свежий запах посуде, но не продезинфицирует точно. Кислоты в лимоне недостаточно, чтобы повлиять на поток воды в посудомоечной машинке. Просто используйте ополаскиватель.

Прием №9: убрать подпалины кукурузным крахмалом

Подпалины – сожженные волокна одежды. Кукурузный крахмал не машина времени и восстановить их не в силах. Но можно попробовать втереть очищающее средство в пятно и сразу постирать, после того, как сожгли. Или, если вам надо срочно надеть вещь, вотрите уксус в ткань и промокните тряпочкой.

Лайфхак №10: положить салфетки для сушилки в воздуховод, чтобы в доме вкусно пахло

Мы не отрицаем, что такие салфетки пахнут прекрасно, но будьте осторожны. Они могут заблокировать поступление воздуха в вентиляцию. Есть гораздо более безопасные способы освежить воздух: собственно, освежители для воздуха.