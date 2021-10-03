Секреты красоты от Холи Бери

«Без сахара», кардио, тунец и много воды – эти и другие правила красоты и стройности знаменитости.
В конце марта актриса в своем Instagram выложила фотографию с подписью «Я, когда кто-то говорит мне: «Я еду, и у меня есть закуски».
Однако поклонников знаменитости поразила даже не этот смелый и искренний текст, а фигура и сияющий вид Холли, который сейчас 50 лет! (глядя на нее, мы тоже не можем в это поверить).
В чем же секрет безупречного тела, свежей кожи и энергичности звезды?
Она изменила свою жизнь
У Холли Берри диагностировали диабет в возрасте 19 лет. Тогда же она поняла, что ради своего здоровья должна совершить серъезные изменения в образе жизни. В связи с этим актриса полностью отказалась от обработанного сахара, хлеба и очень жирных продуктов в рационе. Вместо этого она выбрала диету, которая включает в себя много овощей и чистой воды.
«Моя диета направлена на управление моим диагнозом, поэтому я стараюсь есть небольшие порции 4 раза в день. Это свежие овощи, курица, рыба и паста. Мне нравится чувствовать себя сильной и здоровой», – говорит Берри.
А ее любимые блюда – это жареный тунец и чесночное пюре.
Она избегает сахара
Актриса знает: кроме проблем со здоровьем, сахар способен создать множество проблем для ее кожи. Поэтому Холли называет его «яд» и использует заменитель сахара сама, а также дает его двум своим детям.
Она пьет протеиновые коктейли
Когда Холли Берри занята на съемках, ей нужно поддерживать уровень энергии на постоянном уровне. Для этого она пьет протеиновые коктейли.
«Растительный белок помогает мне быстро получить достаточное количество энергии», – рассказывает секрет своей активности Холи.
Она внимательна к своему возрасту
«С каждым годом красота дается мне все сложнее. Чем старше я становлюсь, тем пристальнее слежу за тем, что я ем», – поделилась актриса.
Она придерживается одной системы тренировок
«Я никогда не работаю с большим весом во время тренировок – только если это не обязательное условие для моей роли в фильме. Обычно я делаю только кардио, а также упражнения с собственным весом. Мне не хочет быть слишком мускулистой».
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