Взлеты и падения: 5 знаменитостей, чья карьера разрушилась из-за скандалов

Знаменитости, чья карьера пострадала в результате скандалов.
Быть знаменитым - значит быть постоянно на виду. И то, что для обычных людей может быть просто ошибкой, для знаменитостей может стать началом конца их карьеры. Некоторые заслужили такой крах своих успехов вполне справедливо, в то время как для других причиной могли послужить просто банальные слухи. От подобных поворотов судьбы, увы, никто не застрахован: общественное мнение "четвертует" и политиков, и звезд шоу-бизнеса, и спортсменов.
1. Ричард Никсон
37-й Президент США Ричард Никсон.
Ричард Никсон (1913-1994) стал первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока. Никсон проделал блестящую карьеру политика: в 1946 году Никсона избрали в Палату представителей США от Калифорнии, в 1950 году в сенат, через два года Никсон занял пост вице-президента, и в 1968 году победил в выборах президента страны. Однако накануне перевыборов в 1974 году он был вынужден досрочно подать в отставку в результате Уотергейтского скандала. Тогда в штабе его соперника на президентское кресло (штаб располагался в комплексе «Уотергейт») были задержаны проникшие в отель 5 человек, занимавшиеся прослушкой и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Решающим в этом деле стал тот факт, что Президент Никсон пытался всячески препятствовать расследованию.
2. Лэнс Армстронг
Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг.
О велогонщике Лэнсе Армстронге (1971г.)писали как о супермене современной истории: 7 раз подряд он финишировал первым в общем зачёте Тур де Франс (1999—2005гг). В журналах выходили одна за другой вдохновляющие статьи о том, как спортсмен победил рак и не сдался, продолжая заниматься спортом и выигрывая одно соревнование за другим. В 2012 году, уже после того, как спортсмен оставил карьеру велогонщика, Американское антидопинговое агентство предъявило ему обвинение в употребление допингом. После суда агентство объявило о пожизненной дисквалификации Лэнса Армстронга, а также после этого были аннулированы все достижения Лэнса, начиная с 1998 года, включая все победы, одержанные им на Тур де Франс.
Спортсмен признал свою вину только на следующий год. «Невозможно без допинга семь раз выиграть „Тур де Франс“», — заявил он тогда.
3. Харви Вайнштейн
Американский кинопродюссер Харви Вайнштейн.
На 65-м году жизни Харви Вайнштейн, будучи одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда, был обвинен сразу 80 (!) женщинами в сексуальных домогательствах и даже в изнасиловании. После этих заявлений, еще даже до официального обвинения или проведения судебного расследования, Харви уволили из его собстенной компании The Weinstein Company. Жена Вайнштейна подала на развод почти сразу после публикации первых обвинений. На данный момент, можно с уверенностью сказать, что карьера кинопродюссера закончилась.
4. Майкл Джексон
Король поп-музыки Майкл Джексон.
Последние 16 лет жизни знаменитого "Короля поп-музыки" преследовали обвинения в сексуальных домогательствах к детям. В 1993 году его обвинили в растлении 13-летнего подростка Джордана Чандлера, а десять лет спустя - 13-летнего Гэвина Арвизо. Оба суда не признали вины певца, но сильно опустошили его банковский счет (на услуги адвокатов Джексон потратил более миллиона долларов) и серьезно повредили его здоровье из-за постоянных стрессов. Репутация певца также сильно пострадала от этих обвинений: под его ранчо "Неверленд" регулярно организовывались протесты, агитирующие Джексона признать себя виновным и прекратить свои выступления. Уже после смерти певца, Джордан Чандлер, тот самый первый подросток, который обвинил Джексона в домогательствах, признался, что оклеветал певца ради денег, и что заставил его сделать это его отец.
5. Мел Гибсон
Американский актер и кинорежиссер Мел Гибсон.
Одно "неосторожное" высказывание - и падение из топ-звезд в черный список Голливуда неизбежно. В 2006 году Мел Гибсон, известный своими проблемами с алкоголем, был остановлен полицейским за вождение в нетрезвом виде. Актер был так пьян, что когда полицейский запретил ему вести его автомобиль дальше, разразился тирадой, что евреи виноваты во всех проблемах мира. Это заявление стоило ему карьеры почти на 10 лет. Позже актер неоднократно извинялся как в прессе, так и при личной встрече с еврейскими общинами, он проходил несколько раз курсы по реабилитации от алкогольной зависимости, но работать с ним в Голливуде все равно отказывались. И только в прошлом году, благодаря поддержке местной журналистки и Роберта Дауни младшего, Гибсон снова смог сотрудничать с киностудиями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии