Заббалин - египетский город мусорщиков, которого нет на карте
Когда среднестатистический россиянин выбрасывает пакет с мусором в мусорный бак, он, как правило, не задумывается о дальнейшей судьбе. При этом и в глубинке, и в крупных городах можно встретить людей, которые стремятся до приезда автомобилей-мусоровозов изучить содержимое контейнеров и забрать из них что-то на своё усмотрение. И сложно представить, что в мире есть город, все жители которого – мусорщики. Все до единого..
Заббалин – город мусорщиков
На улицах города мусорщиков.
На самом деле города с таким названием не найти на Карте. Заббалин – это пригород Каира, столицы Египта. Уже добрых два века из поколения в поколение жители этого самопровозглашенного сообщества зарабатывают на хлеб исключительно вывозом, сортировкой и последующей переработкой мусора. Одна тонна мусора, вывезенного из Каира, обеспечивает 12 рабочих мест для людей обоих полов и любого возраста. Все имеет свои стадии: вывоз, сортировка, очистка и кропотливая переработка на специальных машинах.
Во что превращается мусор?
На улицах города мусорщиков.
Одним из самых прибыльных ремесел Заббалина является переработка пластика. Конкурировать с ним могут лишь стекло и металл. После очистки пластиковые бутылки и другие виды упаковок очищают, а затем на специальных машинах (на которые заббалинцы копят деньги не один год) пластик перемалывается в пластиковую муку. Эта мука отправляется обратно в Каир, где из нее делают пластиковые ложки, вилки и другие предметы одноразового использования. Женщины Заббалина, как правило, ответственны за сортировку пищевых отходов. А самым прибыльным делом, разумеется, считается отбор стеклянной тары.
Рынок товаров со свалки
Очень часто заббалинцы находят в мусоре едва початые или вовсе никогда не открываемые тюбики декоративной косметики и средств по уходу за телом. Местные называют такие находки «бренды». Эти товары после мытья отправляются на местный рынок, где женщины стараются продать их соплеменникам, скандируя: «Покупайте! Не крадите, иначе вас накажет Господь!»
Самые древние христиане мира
В этой огромной скале находится коптский храм Заббалина.
Все жители Заббалина относят себя к религиозному сообществу коптов. Копты - самые древние христиане мира. Они считают, что их верование возникло еще при жизни Иисуса. Их основные мировоззренческие доктрины: жить в мире, не грешить, все решать между собой и только миром.
Интерьеры коптского храма в Заббалине.
Интерьеры коптского храма в Заббалине.
Интерьеры коптского храма в Заббалине.
Преступность в сообществе напрочь отсутствует. Интересно то, что внутрь Заббалина не пускают полицию и любые другие госслужбы Каира. Заббалинцы все решают внутри общины. Власти Египта относятся к этому совершенно спокойно и не внедряются в жизнь Города Мусорщиков.
Совет старейшин
Квартал Маншият Насир - один из районов проживания заббалинов
В Заббалине существует, по сути, две власти. Первая – совет старейший. В него входят самые старые жители города. Если у любого из жителей возникает любой спорный вопрос, он отправляется к старейшинам. Те дают наказ, как следует поступить в сложившейся ситуации, после чего все пожимают друг другу руки и отправляются восвояси.
Отсортированный мусор транспортируется на автомобилях.
«Мэр» Заббалина Шехато Эль Магадиз.
Вторая власть – самопровозглашенный мэр Заббалина по имени Шехато Эль Магадиз. На границе между Каиром и Заббалином находится его большая вилла с удивительной красоты глиняной голубятней и нанятыми слугами. По слухам, он стал богатым, поскольку и его отец в прошлом, и он сам в настоящем заключили договоренности с Каиром относительно транспортировки со свалки обратно в столицу целых стеклянных бутылок. Шехато нередко выступает на местном телевидении. В своих обращениях он просит власти Египта выделить Заббалину более современное оборудование для транспортировки мусора, чтобы обеспечить полную безопасность мусорщикам.
Рабочий день
Рабочий день в Заббалине начинается с восходом солнца.
Начинают работать жители Заббалина порой с 7 лет. Родители каждого ребенка сами принимают решение, с какого возраста чадо станет полноправным мусорщиком. В среднем, дети начинают работать в возрасте 10 лет. Родители «побогаче» считают, что грешно заставлять ребенка работать ранее 14-15 лет.
Юное поколение мусорщиков Заббалина.
Рабочий день мусорщика начинается обычно в полчетвертого утра. Каждый заббалинец имеет строго регламентированный доступ к мусоровозу определенной улицы столицы Египта. Никто и никогда не нарушает данные установленные правила.
Производственный процесс в Заббалине отработан десятилетиями.
Первый этап – транспортировка мусора к «рабочему месту». Там, на протяжении раннего утра, происходит сортировка мусора. Когда солнце уже ярко светит, начинается процесс очистки и последующей переработки. Таким образом, освобождаются от работы заббалинцы обычно ранним вечером.
Вечерний отдых в Заббалине
Распитие алкоголя в Заббалине допустимо, но не особенно приветствуется ввиду радикального христианства общины. В более чистых местечках Города Мусорщиков находятся кальянные, чайные, кофейни и закусочные. Местные жители после изнурительного рабочего дня приходят в эти заведения, чтобы поиграть в домино, поужинать, выпить чаю и покурить кальян.
Мусор в крови – польза или вред?
Этот мужчина с гордостью демонстрировал, какой груз он может поднять.
Большинство взрослых мужчин Заббалина жалуются на серьезные проблемы со спиной. Порой им приходится нести на 5 этаж здания 40-50 килограмм за раз. Тем не менее, заббалинцы не считают себя нездоровыми. Они верят, что огромное количество бактерий, которые неизбежно попадают в их организм каждый день (поскольку они вдыхают продукты разложения отходов), укрепляют их иммунитет.
Семья из города мусорщиков Заббалина.
«Мэр» и вовсе считает, что никогда не смог бы выглядеть так хорошо после 55 лет, если бы бактерии не укрепили иммунитет еще его деда и отца. Интересно то, что практически у всех заббалинцев сияющие белоснежные здоровые зубы.
Детишки Заббалина.
Голуби на ужин
Половина жителей Города Мусорщиков имеют голубятни. Они разводят голубей весьма активно, чтобы использовать их в качестве… пищи. Любимое блюдо заббалинцев – жареное голубиное мясо с вареным рисом. Однако до того момента, как голубь станет ужином, заббалинцы относятся к нему как к питомцу – ласкают, называют по имени, разговаривают с ним. Местным аппетит ничто не может испортить: зловоние свалки они с рождения не замечают.
Заббалин - одно из немногих мест в Каире, где можно купить свинину.
Вероятно, стоит задуматься всерьез о раздельном сборе мусора. В постсоветских странах этот вопрос на сегодняшний день стоит достаточно остро. В каждой стране есть свои «заббалинцы». Современная тенденция по раздельному сбору мусора облегчит труд многих «невидимых» трудящихся.
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