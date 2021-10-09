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Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»

Райан Вейдеман (Ryan Weideman) — американский уличный фотограф, который перебрался в Нью-Йорк в 80-е годы. Он прославился проектом «Мое такси» (My Taxi), который в итоге растянулся на два десятилетия.

Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»


Почти ежедневно садясь за руль, Райан отправлялся на поиски ярких и харизматичных пассажиров. Подчас в его объектив попадали и настоящие знаменитости: поэт Аллен Гинзберг, впечатлившись работами фотографа, посвятил ему стих, где назвал «такси-дермистом», а в другой раз в окне соседнего такси улыбался актер Бен Газзара.

Некоторые работы Вейдемана хранятся в Бруклинском музее, а сам сборник фото пережил уже несколько переизданий.

Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»

1983.

Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
Автопортрет с трансвеститом, 1997.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1986.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1982.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1984.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1995.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1998.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1983.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1984.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1984.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1983.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1996.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1983.
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1982
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1982
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1997
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1986
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1986
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1982
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1997
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1998
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1992
Яркие пассажиры в фотопроекте «Мое такси»
1991

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