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Сладкая жизнь: 13 великолепных миниатюрных сцен, сделанных из десертов


Сладкие работы итальянского кондитера.

Сладкие работы итальянского кондитера.

Итальянский кондитер Маттет Стаччи убедит кого угодно в том, что играть с едой не только можно, но и нужно. Он создаёт восхитительные десерты, к которым добавляет миниатюрные фигурки людей. Получаются забавные миниатюрные сцены из повседневной жизни.

1. Дорожные работы из тирамису


Мини-строители разравнивают крем на торте и с помощью подъёмного крана посыпают его какао-порошком.

Мини-строители разравнивают крем на торте и с помощью подъёмного крана посыпают его какао-порошком.

 

2. Заправочная станция


Заварные пирожные с воздушным кремом.

Заварные пирожные с воздушным кремом.

 

3. Сладкий шедевр


Жизнь миниатюрных человечков в мире гигантских десертов.

Жизнь миниатюрных человечков в мире гигантских десертов.

 

4. Повседневная жизнь рабочих на заводах


Мастерством талантливого кондитера.

Мастерством талантливого кондитера.

 

5. Рафтеры выплывают из пирожного


Спортивный сплав по шоколадной реке на надувном судне.

Спортивный сплав по шоколадной реке на надувном судне.

 

6. Колбасный отдел


Десерты и детские игровые фигурки.

Десерты и детские игровые фигурки.

 

7. Маятник Ньютона


Печеньки для релаксации.

Печеньки для релаксации.

 

8. Персиковое дерево


Начинаем собирать урожай с волшебного дерева!

Начинаем собирать урожай с волшебного дерева!

 

9. Райское наслаждение


В поисках пищи на необитаемом острове.

В поисках пищи на необитаемом острове.

 

10. Закрепление груза перед погрузкой


Вкусная сцена из жизни.

Вкусная сцена из жизни.

 

11. Свадебная церемония


Клубничная любовь, ванильные слова.

Клубничная любовь, ванильные слова.

 

12. Маникюр монстра


Десерт «Пальчики оближешь».

Десерт «Пальчики оближешь».

 

13. Колесо обозрения из леденцов


Веселый аттракцион.

Веселый аттракцион.

 

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Сладкая жизнь: 13 великолепных миниатюрных сцен, сделанных из десертов

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Сладкая жизнь: 13 великолепных миниатюрных сцен, сделанных из десертовПодписаться на мой Instagram
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