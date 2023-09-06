1. История появления монастыря на вершине холма

Ки Гомпа – древнейший тибетский монастырь на живописной вершине холма долины Спити (Индия). | Фото: destinationtoplan.com.

Ученики и наставники на фоне монастыря Key Gompa – главного учебно-религиозного центра школы последователей Гелугпы (Индия). | Фото: destinationtoplan.com.

2. Школа Гелугпа – доминирующая буддийская традиция Тибета

Монастырь удален от цивилизации, что не пугает монахов, исповедующих строгий аскетизм (Key Gompa, Индия). | Фото: bcmtouring.com.

Будущих духовных наставников обучают с детства (Key Gompa, Индия). | Фото: masterok.livejournal.com.

Пятилетняя программа обучения лам предусматривает всестороннее развитие учеников (Key Gompa, Индия). | Фото:

topworldimages.com.

3. Архитектурные особенности монастыря Ки Гомпа

Многоярусное строительство зданий обусловлено разрушениями во время осад и захвата монастыря, а также из-за частых природных катаклизмов (Key Gompa, Индия).

Буддийский монастырь Key Gompa – самый впечатляющий пример храмового строительства в стиле пасад (Индия). | Фото: topworldimages.com.

Будущие ламы в учебном классе. | Фото: eatdrinkkl.blogspot.com.

Медитации проходят на плоских крышах зданий, из которых соткан монастырский комплекс (Key Gompa, Индия).

Культовая атрибутика и экзотерические занятия с наставником (Key Gompa, Индия).

В монастыре сохранились особенные комнаты, где хранятся древние реликвии, а стены украшены яркими фресками (Key Gompa, Индия).

Один из залов для молитв и ритуалов, украшенный тханками, фресками, картинами и буддийскими святынями (Key Gompa, Индия). | Фото: eatdrinkkl.blogspot.com.

4. Монастырь Ки Гомпа стал туристической достопримечательностью

С ноября по апрель река замерзает, а горы покрываются снегом, что прекращает туристический поток (Key Gompa, Индия).

Монастырь лучше посещать во время праздников, тогда проходят захватывающие представления (Key Gompa, Индия).

Колоритный фестиваль Чаам, проходящий с июня по июль, сопровождается ритуальными танцами (Key Gompa, Индия). | Фото: adotrip.com.