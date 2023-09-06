Ки Гомпа – тибетский буддийский монастырь, расположенный на живописной вершине холма на высоте более 4 тыс. метров над уровнем моря возвышается над легендарной долиной реки Спити (штат Химачал-Прадеш, Индия). Монастырь является старейшим и самым большим религиозным учебным центром, где издревле проживали, постигали тайны мирозданья и получали религиозное образование ламы – духовные учителя. Но не только религиозная составляющая вызывает интерес, монастырский комплекс является прекрасным примером храмовой архитектуры, зародившейся в XIV веке, во времена китайского влияния.
1. История появления монастыря на вершине холма
Ки Гомпа – древнейший тибетский монастырь на живописной вершине холма долины Спити (Индия). | Фото: destinationtoplan.com.
Существует мнение, что крупнейшему центру буддийского обучения в долине Спити, монастырю Ки Гомпа (он же Key Gompa или просто Ki, Kye, Kee, в переводе же означает «Ключевой монастырь»), более 1000 лет. Это старейший учебный центр для обучения лам, которое начинается еще в детском возрасте. Расположен удивительный во всех отношениях монастырь с захватывающей историей на высоте 4116 метров над уровнем море, в Лахаул Спити – легендарной долине штата Химачал-Прадеш, что на севере Индии. Хотя мнение о возрасте религиозно-образовательного объекта разнятся. Одни считают, что его основал и начал строительство Дромтон – известный ученик не менее почитаемого учителя Атиши еще в 1008–1064 гг. Другие исследователи утверждают, что Дромтол построил совсем другой монастырь, а Ки образовался с появлением нового течения в школе буддизма – гелугпа, которое является основным направлением в обучении и по сей день.
Ученики и наставники на фоне монастыря Key Gompa – главного учебно-религиозного центра школы последователей Гелугпы (Индия). | Фото: destinationtoplan.com.
Справка: Гелугпа (тиб. «закон добродетели», «благой закон») – одна из школ буддизма, зародившаяся в Тибете и распространившаяся среди народов Центральной Азии и России – тибетцев, монголов, калмыков, тувинцев, бурят. Ее основателем считают выдающегося религиозного деятеля, ученого, философа и реформатора буддизма Ц. Л. Цзонхава (1357–1419 гг.). Ему удалось систематизировать учение Будды, восстановить процесс преемственности буддийских традиций, краеугольным камнем которых является индобуддийское философское наследие. При этом он объединил достижения всех философских школ и течений индийского буддизма, существовавших ранее, совместил методы духовного совершенствования, применяемых в трех основных направлениях буддизма: тхераваде, махаяне и ваджраяне.
2. Школа Гелугпа – доминирующая буддийская традиция Тибета
Монастырь удален от цивилизации, что не пугает монахов, исповедующих строгий аскетизм (Key Gompa, Индия). | Фото: bcmtouring.com.
Все исследователи сходятся к мысли, что именно в этом монастыре Гелугпа получила наивысший расцвет и отсюда распространилась по вышеперечисленным регионам вместе с ламами, которых в былые времена обучалось здесь по 350 человек за один курс (длится не менее 5 лет). Также считается, что монастырь Ки Гомпа сыграл немаловажную роль в истории тибетского общества, ведь учение Гелугпа очень быстро превратилось в доминирующую буддийскую традицию Тибета, став основой его духовной культуры.
Будущих духовных наставников обучают с детства (Key Gompa, Индия). | Фото: masterok.livejournal.com.
Стоит отметить, что последователи Гелугпы ведут аскетичный образ жизни и придерживаются строжайших правил индобуддийской философии и правил морального поведения, которые были оговорены в своде дисциплинарных правил Виная. Символом возрождения норм раннего буддизма был выбран желтый цвет, поэтому монахов этого течения называют желтошапочниками, из-за цвета их головных уборов. Их путь духовного совершенствования, начинающийся с полного отказа от всех мирских излишеств, предусматривает и экзотические для большинства религиозных культур методов. В учении активно используются: культовая обрядность, магические приемы и заклинания. При этом передача эзотерических знаний происходит от учителя к ученику только при личном контакте и на практике.
Пятилетняя программа обучения лам предусматривает всестороннее развитие учеников (Key Gompa, Индия). | Фото:
topworldimages.com.
topworldimages.com.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что сами буддисты в 2000 году отпраздновали тысячелетие монастыря, на котором присутствовал Его Святейшество Далай-лама и еще 1,5 тыс. лам. Это обстоятельство лучше всего говорит о значимости монастыря и его вкладе в развитие и продвижение учения Будды, систематизированное Ц. Л. Цзонхавой еще в XIV веке. Кстати сказать, чтобы не прерывать преемственность и не образовался дефицит духовных наставников (именно таковыми являются ламы), 30 лет назад в этом регионе появилось негласное правило – каждая семья в обязательном порядке отправляет второго сына на учебу в монастырь Ки. По истечении 5 лет ученик сам определяет свой дальнейший путь. Он может остаться монахом и наставником при монастыре, отправиться в буддийские населенные пункты в качестве ламы или вернуться домой и вести обычный образ жизни.
3. Архитектурные особенности монастыря Ки Гомпа
Многоярусное строительство зданий обусловлено разрушениями во время осад и захвата монастыря, а также из-за частых природных катаклизмов (Key Gompa, Индия).
Учитывая многовековую историю и то, что монастырь не раз подвергался уничтожению (набеги монголов, татар, пожары, землетрясения, схождение лавин), становится понятным замысловатая планировка религиозного комплекса, который к сегодняшнему дню больше похож на старинный замок на вершине горы, обнесенный крепостными стенами. Многоярусность обусловлена тем, что новые строения возводились если не на руинах старого здания, то над ним, чтобы компактно распределить пространство и не допускать разрастание в ширину.
Буддийский монастырь Key Gompa – самый впечатляющий пример храмового строительства в стиле пасад (Индия). | Фото: topworldimages.com.
Специалисты утверждают, что монастырь Ки Гомпа является ярким примером особого стиля архитектуры – стиля пасада. Пасад, зародившийся в XIV под влиянием китайской культуры, был очень популярным направлением в храмовой архитектуре того периода истории, когда набеги завоевателей были привычным делом. Регулярные вторжения привели к тому, что здания храмов и монастырей были построены друг над другом, при этом цоколь нижнего уровня мог выступать в качестве оборонительного сооружения, хотя бывали случаи, когда крепостную стену возводили отдельно.
Будущие ламы в учебном классе. | Фото: eatdrinkkl.blogspot.com.
Медитации проходят на плоских крышах зданий, из которых соткан монастырский комплекс (Key Gompa, Индия).
Из-за не системного строительства монастырские комплексы имеют такой странный вид, хотя и внутреннее пространство зданий не может похвастаться рациональностью и комфортом. Низкие потолки, комнаты-клетушки, узкие темные коридоры, мало освещенные переходы, сложные лестницы, маленькие двери, ведущие в молельные комнаты – все это не является единым объектом и усложняет передвижение и сообщение между отдельными структурами. Такую организацию имеют все древние монастыри с богатой на разрушения историей, поэтому они больше похожи на форты, нежели на учебно-религиозные объекты.
Культовая атрибутика и экзотерические занятия с наставником (Key Gompa, Индия).
В монастыре сохранились особенные комнаты, где хранятся древние реликвии, а стены украшены яркими фресками (Key Gompa, Индия).
Если говорить о Ки Гомпа, то он разбит на три уровня – подземный, цокольный и второй, хотя зрительно монастырь кажется более «многослойным». Подземный ярус (его называют подпольем) используется для хранения как продуктов питания, так и инструментов. Первый этаж или цокольный включает в себя: актовый зал, называемый Ду-Кханг, личные комнаты для монахов, столовую и бытовые помещения.
Один из залов для молитв и ритуалов, украшенный тханками, фресками, картинами и буддийскими святынями (Key Gompa, Индия). | Фото: eatdrinkkl.blogspot.com.
На втором этаже находятся молельные комнаты и учебные классы, также имеется библиотека и особенные комнаты под названием Тангьюр. Их стены украшены картинами, фресками, тханками (расписным или вышитым тибетским знаменем), ценными рукописями, лепными изображениями и уникальными духовыми инструментами, которые используются до сих пор во время проведения культовых обрядов, церемоний, праздников и фестивалей. Имеется и своеобразный музей оружия, которое в былые времена монахи и ученики использовали для защиты от нападавших.
4. Монастырь Ки Гомпа стал туристической достопримечательностью
С ноября по апрель река замерзает, а горы покрываются снегом, что прекращает туристический поток (Key Gompa, Индия).
Монастырь лучше посещать во время праздников, тогда проходят захватывающие представления (Key Gompa, Индия).
Живописный пейзаж, окружающий Ключевой монастырь, его древняя история, сохранившиеся фрески, рукописи и тханки привлекают не только исследователей и историков. В последние годы туристы потянулись туда рекой несмотря на сложности, связанные с преодолением нелегкого пути и погодные условия. Окруженная заснеженными горами и ледниками, красота долины Спити захватывает дух еще во время путешествия (не зря долину называют Маленьким Тибетом), а при виде монастыря, застывшего на вершине холма, впечатления лишь усиливаются. Да и сами монахи, и ученики с радостью встречают посетителей, проводят экскурсии, рассказывают историю своей обители, знакомят с особенностями Гелугпы, угощают чаем.
Колоритный фестиваль Чаам, проходящий с июня по июль, сопровождается ритуальными танцами (Key Gompa, Индия). | Фото: adotrip.com.
А вот остаться на ночь или пообедать здесь не удастся, рестораны, кафе и отели есть только в Казе, расположенной за 12 километров от монастыря. Зато можно насладиться колоритом некоторых ритуалов и церемоний, если приехать во время буддийских праздников, которые припадают с мая по октябрь, поскольку с конца октября перевал Рохтанг остается закрытым из-за снегопадов и сходов лавин. В это время река замерзает, да и вся природа замирает. Активность проявляют лишь ученики, которые с сентября по июнь проходят в монастыре обучение. В летние же месяцы будущие ламы отправляются домой и помогают родителям в обработке сельхозугодий и домашних делах.
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