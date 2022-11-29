Как туманы и дожди роскошный отель за 20 млн дол. погубили: просчет архитекторов

Непроглядные туманы погубили фешенебельный отель Monte Palace всего лишь за полтора года. | Фото: abandonedspaces.com.

Как все начиналось в 90-х гг. прошлого века, и во что превратилось спустя 20 лет.

Вот такую красоту должны были видеть гости отеля Monte Palace из окон своих номеров (Азорские острова).

Отель Monte Palace расположен на самой высокой точке острова.

Холл отеля Monte Palace, в котором некогда отдыхали гости, превратился в руины (Азорские острова).

Изящную лестницу в ресторане время тоже не пощадило (Monte Palace, Португалия).

Обеденный зал одного из ресторанов отеля тоже превратился в жалкое зрелище (Monte Palace, Португалия).

Некогда роскошные отельные номера полностью потеряли былую красоту (Monte Palace, Азорские острова).

Прозрачные лифты-капсулы доставляли отдыхающих в апартаменты (Monte Palace, Азорские острова).

Туман, сырость и пронизывающий ветер привели фешенебельный отель к полному запустению (Monte Palace, Азорские острова).

Два десятилетия в отеле хозяйничали лишь туман, сторож и собаки (Monte Palace, Азорские острова).

Молодой художник Хавьер де Риба холл заброшенного отеля превратил в арт-объект (Monte Palace, Азорские острова).

Благодаря стараниям Хавьера де Риба главный холл заброшенного отеля заиграл яркими красками (Monte Palace, Азорские острова).