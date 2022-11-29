Как туманы и дожди роскошный отель за 20 млн дол. погубили: просчет архитекторов

Просчеты архитекторов очень дорого стоят, а история знает массу трагических тому примеров. Но от этого, к сожалению, ошибок меньше не становится. Взять, к примеру, фешенебельный отель на Азорских островах, который умудрились построить в том месте, где 250 дней в году господствует непроглядный туман, ну а в остальное время – дождик норовит испортить погоду. Этим атмосферным явлениям понадобилось всего 1,5 года, чтобы похоронить все мечты владельцев вернуть 20 млн дол., потраченных на строительство.
Непроглядные туманы погубили фешенебельный отель Monte Palace всего лишь за полтора года. | Фото: abandonedspaces.com.
Построенный в 1980-х гг., отель Monte Palace был больше, чем просто местом для отдыха. Для многих это был шанс впервые в жизни увидеть Азорские острова и насладиться природными красотами Португалии. Прежде, чем построить фешенебельный комплекс на краю кратера вулкана, архитекторы 10 лет разрабатывали чертежи и вроде бы даже изучали местность.
Как все начиналось в 90-х гг. прошлого века, и во что превратилось спустя 20 лет.
Но не срослось, причем не само строительство, а то, чем оно обернулось владельцам, которые выложили 20 млн дол. на реализацию амбициозного проекта. Ну еще бы, неосвоенные туристической индустрией Азорские острова, являющиеся природным чудом посреди необъятного Атлантического океана, были лакомым кусочком с прекрасными перспективами.
Вот такую красоту должны были видеть гости отеля Monte Palace из окон своих номеров (Азорские острова).
Интересный факт: Азорские острова – это архипелаг, состоящий из 9 островов. Они принадлежат Португалии и являются самой западной точкой Европы (отдаленность 1,6 тыс. км). Полторы тысячи вулканов, составляющих основу архипелага, термальные источники, горные ландшафты, живописные леса, коралловые рифы, песчаные пляжи, редкие растения и животные – все это стало настоящим магнитом для любителей неординарного отдыха. По этой причине франко-бельгийская компания Indústria Açoreana Turistico-Hoteleira S. A. (IATH) решила построить 5-звездочный отель и разместить его на высоте 700 м над уровнем моря, на самом краю кратера вулкана.
Отель Monte Palace расположен на самой высокой точке острова.
Казалось бы, лучшего места нельзя было и найти, с одной стороны – можно наблюдать умопомрачительную лазурную гладь двухцветных озер на дне вулкана, а с другой – бескрайние просторы Атлантики. Французские архитекторы Оливье-Клеман Какуб и Ив Роа изрядно постарались, чтобы огромный комплекс площадью 500 тыс. кв. м органично интегрировать в природный ландшафт. Им удалось расположить объект так, чтобы из окон и балконов можно было беспрепятственно наблюдать фантастическую красоту или озер, или океана. Гостям предлагались первоклассные апартаменты с видами на миллион долларов.
Холл отеля Monte Palace, в котором некогда отдыхали гости, превратился в руины (Азорские острова).
Задумка действительно была прекрасной, но до сих пор не известно, почему никто не заметил, что туман в этой местности более чем частый гость – минимум 250 дней в году. И это не считая дождливой погоды, в которую даже малейшая тучка перекрывает весь обзор, причем настолько плотно (как и в туман), что гости на балконе друг друга могли и не заметить. А если к этому добавить постоянную сырость, начиная с влажных простыней и заканчивая свежеиспеченными булочками, которые никак не хотели хрустеть во время утреннего кофе, и вечно холодный ветер, то картина получалась совсем удручающая.
Изящную лестницу в ресторане время тоже не пощадило (Monte Palace, Португалия).
Хотя все начиналось на высшем уровне. Сразу после открытия 100 человек вышколенного персонала радушно встречали гостей, которые жили в богато обставленных номерах Люкс. При этом постояльцы могли наслаждаться не только отдыхом в номере, но и в ресторанах. По словам одного из сотрудников отеля, «в ресторанах были серебряные столовые приборы, хрустальные бокалы и вышитые тканевые салфетки. А стены были обшиты французской тканью… Это был очень роскошный отель для того времени. На Азорских островах ему не было равных».
Обеденный зал одного из ресторанов отеля тоже превратился в жалкое зрелище (Monte Palace, Португалия).
К услугам гостей также были обустроены конференц-залы для массовых мероприятий, диско-бар, ночной клуб с огромной сценой для выступлений, спа-салоны и даже отделение банка, чтобы они могли тратить деньги без ограничений. Кстати сказать, в то время, когда спадал поток туристов, в ночной клуб и рестораны с удовольствием наведывались местные жители, оставляя немалые деньги.
Некогда роскошные отельные номера полностью потеряли былую красоту (Monte Palace, Азорские острова).
Только вот обещанные живописные виды были в большинстве случаев недоступными для отдыхающих, что очень огорчало любителей эко-отдыха, ведь любоваться непроглядным туманом – сомнительное удовольствие. А чтобы увидеть лазурную гладь океана или полюбоваться редкими растениями, приходилось отправляться в ближайшую деревню, до которой 15 мин. езды на автомобиле.
Прозрачные лифты-капсулы доставляли отдыхающих в апартаменты (Monte Palace, Азорские острова).
Туман, сырость и пронизывающий ветер привели фешенебельный отель к полному запустению (Monte Palace, Азорские острова).
Именно атмосферные явления и стали причиной того, что проект провалился с грохотом всего лишь 1,5 года. После провальных отпусков никто больше не возвращался на этот курорт и никому не советовал это делать, поэтому фешенебельный отель так и не отпраздновал свой второй день рождения. Его попросту закрыли, персонал уволили и наняли охранника с собаками.
Два десятилетия в отеле хозяйничали лишь туман, сторож и собаки (Monte Palace, Азорские острова).
20 лет он охранял территорию, которую очень быстро захватывала природа, но, когда финансирование полностью прекратилось, объект покинул и этот человек. В считанные месяцы мародеры и любители поживиться тем, что плохо лежит, растащили уцелевшее от влаги добро, разбили и разрисовали колонны, лестницы и стены. С тех пор некогда роскошный отель Monte Palace привлекает лишь любителей острых ощущений, кто рискнет отправиться на прогулку по жуткой «заброшке».
Молодой художник Хавьер де Риба холл заброшенного отеля превратил в арт-объект (Monte Palace, Азорские острова).
Примечательно: В июле 2016 года каталонский художник Хавьер де Риба решил украсить пол атриума. И сделал он это перед фестивалем искусств Walk & Talk, который проходил в это время на острове. Таким фантастическим контрастом он решил показать, чем оборачиваются ошибки архитекторов. Хотя задачу он поставил перед собой действительно сложную. Сначала нужно было убрать огромную площадь пола (ушло 2 дня), потом восстановить бетонное покрытие, ну а самой большой проблемой стала постоянная сырость.
Благодаря стараниям Хавьера де Риба главный холл заброшенного отеля заиграл яркими красками (Monte Palace, Азорские острова).
По сведениям редакции Novate.ru, китайская девелоперская компания Level Constellation взялась за восстановление объекта. Пока не известно, как они планируют бороться с туманами и дождем, отпугивающими туристов, но то, что внешний вид планируют оставить прежним, разработчики нового проекта уже подтвердили.
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