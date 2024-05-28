Как не превратить квартиру в «бабушкин сундук»

Винтажный интерьер — популярный сегодня тренд, который не только отвечает последним веяниям моды, но и соответствует требованиям экологичности. Вместе с экспертом разбираемся в вопросе.







В последнее время все актуальнее становится тема экологичного потребления, на фоне которой в моду возвращаются винтажные вещи.

И если западные декораторы уже давно являются безусловными ценителями подобных интерьеров, то нам этот тренд только предстоит внедрять. Помимо исторической ценности, винтажные вещи оживляют пространство и привносят в него новое звучание. Совершенно не стоит бояться следов времени на винтажных вещах — это не только придает дополнительный шик, но и говорит о том, что эта вещь была любима предыдущими владельцами. Это — признак возраста изделия, что собственно и доказывает его подлинность, причастность к прошлому. Вместе с владелицей дизайн-бюро Open Interiors Вероникой Табенской разбираемся в тонкостях винтажного интерьера.Можно ли переборщить с винтажем? Нет! Есть множество примеров апартаментов, меблированных на 80-90% из винтажных предметов, которые не смотрятся устаревшими. Более того, большинство топовых интерьеров европейских дизайнеров состоят на 30% из винтажа, 30% изготовленной по авторским эскизам под конкретный проект мебели и лишь 40% интерьера — это готовые предметы.Если вы хотите начать использовать винтаж в интерьере, но не знаете, с чего начать, определитесь — что именно вас смущает? Если вы боитесь превратить пространство в антикварную лавку, начните с нескольких предметов и распределите их в пространстве. Например, отведите старому комоду центральное место в гостиной. Поставьте отреставрированное винтажное кресло прямо по оси входа в помещение, чтобы каждый раз видеть его, заходя в комнату. Когда встает вопрос предубеждения использования в прошлом чужих вещей, иногда проще начать с того, с чем вы не контактируете физически, например, с люстры, торшера или бра. Винтажные предметы освещения зачастую менее тиражные, чем сейчас, а кроме того, они создают правильные акценты.Давайте разберемся, что же такое винтаж и чем он отличается от антиквариата и ретро в предметах интерьера?Вещью в стиле ретро можно называть любой предмет, относящийся к прошедшим эпохам. Он может быть не коллекционным, не ярким и не представлять вообще никакой ценности. Антиквариат же, помимо своего почтенного возраста (более 100 или как минимум 60 лет в некоторых странах), должен представлять коллекционную ценность, даже иметь удостоверяющие документы. А винтажем среди предметов мебели принято считать знаковые вещи эпохи или авторские частного производства.С каждым годом винтажные вещи становятся все менее доступными, а потому, если вы давно собирались совершить покупку предмета интерьера с историей, стоит с этим поторопиться.Существует множество дилеров, специализирующихся на винтаже, которые осуществляют поиск предметов под заказчика или имеют свои шоу-румы с уже отреставрированным товаром. Также можно обратиться к онлайн-платформам, позволяющим найти «старую» мебель. Это и профессиональные ресурсы с хорошей репутацией, такие как 1stdlbs.com, panomo.com, vntg.com, antiques.сom, и массовые, например, E-bay и Авито, на которых, безусловно, можно найти много интересных товаров по низким ценам.Например, скандинавский винтаж, как и современная мебель, славится чистыми линиями и лаконичностью. Натуральные материалы и их оттенки воспевают нордическую природу: растения, лед, камень. В этих странах мало солнечных дней, поэтому они пытались компенсировать их за счет светлого текстиля, стеклянных аксессуаров, использования светлых пород дерева и фанеры.Эти предметы будет легко вписать в любое пространство. Они могут даже спокойно соседствовать с современной мебелью из IKEA, так как имеют одну ДНК.Абсолютно другая история — итальянский винтаж. По сравнению со скандинавским стилем — это большее стилевое разнообразие. Хотя стоит отметить, что бум промышленного дизайна в этой стране пришелся на 1950–1980 годы. Поэтому, если ваш интерьер выполнен в стиле mid-century или же имеет более минималистичный современный дизайн, то вписать их в него не составит труда.При выборе мягкой мебели в винтажном стиле не стоит бояться яркого текстиля — именно обивка делает эти предметы интерьера акцентами помещения. Также стоит упомянуть о том, при реставрации всегда меняется набивка. Поэтому оценивая мебель в первозданном виде, берите во внимание тот факт, что она будет немного иной по наполнению — более упругой и плотной. В целом, ткани до нашего времени обычно без переобивок не доходят, поэтому у вас будет возможность «переодеть» ретро-предмет в актуальный текстиль и задать ему новое настроение.Если же вы хотите начать «охоту» прямо сейчас, попробуйте поискать винтажные предметы интерьера дома у любимой бабушки. Обратите внимание на вещи 1950-70-х годов — среди них можно найти что-то особенное. Также стоит обратить внимание на комоды той эпохи. Они будут ярким дополнением современного интерьера, при этом внесут историческую нотку.Конечно, найти в хорошем состоянии советскую мебель трендовых сегодня 1960 — 1970-х годов непросто. Советуем присмотреться к предметам интерьера из мебельного щита, обклеенного фанерой, а сверху еще зафанерованного шпоном — такие вещи отлично поддаются реставрации и прослужат еще долгое время.Подытоживая все вышесказанное, стоит сказать, что не нужно бояться винтажных предметов мебели. Мы можем подарить им вторую жизни, а они нам — теплые воспоминания и новые идеи.