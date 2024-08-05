Крахмал – быстрое и простое решение 10 бытовых проблем
Самый обычный картофельный крахмал раньше всегда был на любой кухне. А теперь про этот ценный продукт позабыли. А ведь многие бытовые проблемы легко решаются без дорогих химических средств, на которые у многих, кстати, аллергия.
1. Серебро
Серебро
Красивые ложки и вилки можно отчистить очень быстро.замочить столовые предметы, потом вымыть обычным средством.
2. Окна
Окна
Можно забыть про долгие мучения, когда стекла необходимо натирать до блеска. Просто добавляем в воду крахмал, который работает как абразив. И готово – всё блестит, а разводов нет.
3. Чистый ковёр
Чистый ковёр
Ковровое покрытие – один из самых больших страдальцев в доме. Дети проливают соки и компоты, падают куски жирной курицы или пиццы. Посыпаем пятно крахмалом, он впитывает в себя весь жир. Через 10 минут можно пылесосить.
4. Ожоги
Ожоги
Летом на пляже можно запросто обгореть. Восстановить кожу поможет крахмал. Необходимо смешать его с водой, чтобы получилась кашица. Эту смесь наносят на повреждённые участки.
5. Лёгкая глажка
Лёгкая глажка
Раньше вещи крахмалили, а теперь в процессе глажки используют специальные спреи, состав которых оставляет желать лучшего! Приготовить средство для безупречного разглаживания складок можно легко и быстро. Берём на каждый стакан воды 1 ст. ложку крахмала.
6. Ароматные кроссовки
Ароматные кроссовки
Запах в обуви отлично убирает крахмал. Если целый день провести в обуви, то достаточно на ночь насыпать в неё крахмал. Он за несколько часов впитает запах, а на утро получится свежая пара.
7. Кожаная одежда и мебель
Кожаная одежда и мебель
Почистить пальто дома без всяких химчисток, кожаную обивку на кресле отмыть от жира поможет обычный крахмал. Просто посыпаем им пятно, даём минут 20 полежать и протираем влажной тряпкой.
8. Книги и карты
Книги и карты
Такие вещи можно избавить от влаги, если положить в полиэтиленовый пакет, просыпать крахмалом и потрясти.
9. Полироль для мебели
Полироль для мебели
Вернуть привлекательный вид деревянным предметам можно, если смешать крахмал с водой в пропорции 1:1 и протереть получившимся составом поверхности.
10. Краска для творчества
Краска для творчества
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