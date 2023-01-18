5 фактов о том, как гиды разводят туристов

1. Шесть родин Колумба
Загибайте пальцы: в итальянской Генуе, в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и еще в четырех городах обеих стран. Самой известной родиной Колумба считается итальянский город Генуя. Известно, впрочем, и то, что никаких серьезных доказательств этого факта нет. Мало того, историки полагают, что дом в Генуе (который вам обязательно представят как тот, где прошло детство знаменитого мореплавателя) был построен в XVII–XVIII веках (да к тому же является реконструкцией). Колумб же, как известно, появился на свет в 1451 году.
Дом Колумба в Генуе
2. Пять могил Христа
Знаете ли вы, что могила Иисуса Христа есть даже в Японии? Находится она в селе Синго на севере страны. На могиле установлены два креста: первый — самому Иисусу, второй — его брату Исукири, который, как верят японцы, умер вместо него в Иерусалиме. Сам же Иисус, по мнению жителей Страны восходящего солнца, провел детство неподалеку от Токио и только потом совершил путешествие на Ближний Восток, где и произошли события, описанные в Библии. Когда же распяли брата, он преспокойно вернулся в Японию и дожил до 106 лет в селе Синго. Если что.
Еще три могилы Христа находятся в Иерусалиме и одна — в индийском штате Кашмир.
3. Стоунхендж
Да, и этот знаменитейший памятник эпохи неолита оказался в нашем списке. Всему виной масштабная реконструкция памятника. В 1958 году Стоунхендж был практически полностью разобран, после чего его собрали обратно, используя современную технику и бетон. Не говоря уже о том, что попытки перестроить памятник предпринимались и до этого, с 1901 года, когда археологи поднимали и сами расставляли упавшие камни.
4. Озеро Лох-Несс
Здравомыслящим людям ясно, что знаменитая Несси — не более, чем раскрученный бренд. В самом деле, на какую популярность пришлось бы рассчитывать довольно мрачному шотландскому озеру со скучными берегами, если бы не Лох-Несское чудовище? А теперь тут и рестораны, и отели, и турфирмы, и катера, а еще — миллионы сувениров, которые также приносят местным дельцам неплохой доход.
5. Город Ромео и Джульетты
Верона — реальный город на северо-востоке Италии. Ромео и Джульетта — вымышленные персонажи. Как писал сам Шекспир, эта трагедия «являет собой блистательный образчик авторского вымысла». Ни существование Ромео и Джульетты, ни их жизнь в Вероне ничем не подтверждены, кроме пьесы английского классика. Но если вы приедете в Верону, вам непременно покажут и «тот самый» балкон, на котором происходила ключевая любовная сцена пьесы, и гробницу самой Джульетты.
Верона
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии