От вершка до версты: какими единицами измерения расстояния пользовались наши предки

Единицы измерения в Древней Руси были оригинальными. /Фото: cyrillitsa.ru

Чтобы всё правильно считать, нужно было стандартизировать меры длины. /Фото: ww.veetrina.ru







Верста - одна из самых известных мер длины и сегодня, пусть и не используется больше. /Фото: wikimapia.org

Сажень - мера длины, которую повсеместно использовали в быту. /Фото: umnayavorona.ru

Косая сажень - популярная разновидность сажени. /Фото: umnayavorona.ru

Локоть - от чего измеряется, так и называется. /Фото: ru.rbth.com

Аршин был очень распространённой мерой длины в повседневной жизни. /Фото: ru.rbth.com

Мера длины из знаменитой поговорки. /Фото: yaklass.ru

Вершок - одна из самых маленьких мер длины. /Фото: pandia.ru