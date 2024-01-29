От вершка до версты: какими единицами измерения расстояния пользовались наши предки

На всей планете развитие экономики и хозяйства в какой-то момент подразумевали создания собственной системы измерения, или метрической системы. И на отечественных просторах такая тоже, само собой была: мы до сих пор знаем из фразеологизмов и пословиц некоторые из них. Вот только они однажды были выведены из обихода и заменены на общепринятые. Впрочем, это совсем не значит, что о них не стоит знать.
Единицы измерения в Древней Руси были оригинальными. /Фото: cyrillitsa.ru
Прежде всего, стоит отметить, что на протяжении долгого времени стандартизацией метрической системы, в том числе длины, Древняя Русь не обладала. Поэтому меры длины могли отличаться даже в зависимости от региона. Однако в какой-то момент эта кодификация всё-таки произошла: по мнению историков, это было одним из мероприятий, которые демонстрируют период централизации страны. Стоит также отметить, что реформ мер длины было несколько, и чаще всего они происходили при династии Романовых: их было не менее трёх, причём одна из них принадлежала Петру I.
Чтобы всё правильно считать, нужно было стандартизировать меры длины. /Фото: ww.veetrina.ru
А вот отказ от древнерусской метрической системы происходил очень долго и постепенно. Фактически всё началось, когда в 1835 году во время очередной стандартизации русские меры длины стали соответствовать с английскими. А вот полноценное оттеснение старой системы осуществляли с 1899 года, одновременно с введением французской, и завершился этот процесс уже при большевиках, в 1918 году.
Верста - одна из самых известных мер длины и сегодня, пусть и не используется больше. /Фото: wikimapia.org
Однако некоторые из мер расстояний, которые были актуальны многие столетия, мы знаем и сегодня. Например, версту - она часто употребляется в разных устойчивых выражениях. А на деле была самой большой древнерусской единицей измерения. Интересно, что в разные годы верста обозначала разные расстояния. Однако самой распространённой, или традиционной была верста равная это пятистам саженям, что на современный пересчёт равно расстоянию в 1,06 километра.
Сажень - мера длины, которую повсеместно использовали в быту. /Фото: umnayavorona.ru
Уже упомянутая сажень, также известная как маховая сажень предствляла собой расстояние между пальцами обеих рук, разведённых в разные стороны - по данным редакции novate.ru, именно эта мера длины была наиболее распространённой в быту древнерусских людей. С другой стороны, это означало, что показатель сажени у каждого человека был бы свой, однако в среднем она колебалась в пределах от 170 до 220 сантиметров. Но стандартизация произошла силами Петра I - при нём сажень установили на цифре 2,1 метра.
Косая сажень - популярная разновидность сажени. /Фото: umnayavorona.ru
А ведь сажень была не одна-единственная - довольно известной, пусть и оригинальной при этом была косая сажень. Фишка её была в том, что она эквивалентна расстоянию от пальцев на правой ноге до пальцев на левой руке, если последняя поднята над головой. Само собой, как и в случае с традиционной саженью, расстояния у всех людей получалось разным, но и здесь известно среднее значение - приблизительно 2,5 метра.
Интересный факт: на самом деле, Древняя Русь в разные периоды знала просто огромное количество саженей. Например, среди наиболее известных можно выделить греческую, городовую или полусажень.
Локоть - от чего измеряется, так и называется. /Фото: ru.rbth.com
Меньше саженя был локоть, и уже исходя из названия, можно предположить, как именно она рассчитывалась. А для этого наги далёкие предки сгибали свою руку в локте под прямым углом - так, чтобы кисть смотрела вверх, а затем измеряли расстояние от, собственно, локтя до кончиков пальцев. К слову, именно локоть является очень ярким примером меры длины, которая отличалась не от человека к человеку, а регионально, от города к городу. Впрочем, если усреднить этот показатель, то получится расстояние примерно в 47,5 сантиметров.
Аршин был очень распространённой мерой длины в повседневной жизни. /Фото: ru.rbth.com
Довольно интересной была мера, именуемая аршином. Чтобы её получить, нужно было выставить руку в стороны, образуя с туловищем прямой угол. Затем останется лишь подсчитать, сколько получается от плеча до кончиков пальцев вытянутой кисти. А ещё довольно часто, аршин считывать двумя локтями, вот только замер таким способом выдавал результат подлиннее, чем традиционно. Наравне с саженью, аршин представляет собой одну из наиболее распространённых старорусских мер, в среднем составлявший 73 сантиметра.
Мера длины из знаменитой поговорки. /Фото: yaklass.ru
Если уж вспоминать об аутентичных мерах длины, которые навсегда сохранились в фольклоре, то невозможно не вспомнить расхожую фразу «Семь пядей во лбу» - так называют очень умного человека. А на самом деле пядь - это как раз мера измерения, которая составляла примерно 18 сантиметров. Для того, чтобы её вычислить, также достаточно было обратиться к параметрам собственного тела, а нужно было всего лишь расстопырить большой и указательный пальцы руки - расстояние от первого до второго и будет являться пядью.
Вершок - одна из самых маленьких мер длины. /Фото: pandia.ru
А вот в старых народных сказках иногда встречается упоминание одной из самых маленьких мер длины с милым названием вершок. Измерялась она длиной двух фаланг на указательном пальце руки, соответственно, эта величина в среднем равнялась приблизительно 4,5 сантиметра. Но самое интересное, что именно вершками частенько отмеряли другие, большие меры длины: так, по информации редакции novate.ru, пядь была эквивалентна четырём вершкам.
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