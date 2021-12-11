Как правильно пить разные виды алкоголя

Мы в редакции разделяем мнение подавляющего числа людей, что нет ничего плохого в том, чтобы изредка позволять себе расслабиться за бокалом любимого вина или хорошего виски. Немного хорошего алкоголя поможет снять стресс и поднимет настроение.
Однако важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред!
Итак, рассказываем, как правильно пить алкоголь, чтобы с утра не было мучительно больно:
Запивайте! Чтобы на утро после бурных возлияний избежать жесткого похмелья, следуйте простому правилу: после каждого стакана алкоголя выпивайте стакан чистой воды. Это спасет вас от обезвоживания и связанной с ним головной боли.
Плотно перекусите. И желательно еще до вечеринки. И не белками, а сложными углеводами: рисом, макаронами, цельнозерновым хлебом. После плотного перекуса алкоголь будет медленнее всасываться в кровь, а значит, и с его последствиями организму будет справиться гораздо проще.
Примите активированный уголь. Несколько таблеток, выпитых до вечеринки, абсорбируют часть спирта и сивушных масел, а затем выведут их естественным образом.
Никаких пузырьков! Углекислый газ, содержащийся в шампанском и газировках, ускоряет всасывание алкоголя в кровь и способствует быстрому опьянению.
Не смешивайте алкоголь. Пара-тройка коктейлей, приготовленных из нескольких видов спиртных напитков, почти гарантированно приведут вас к утреннему похмелью.
Не курите во время вечеринки. Особенно если делаете вы это не постоянно, а от случая случаю. Иначе есть риск «улететь» уже после первой же выкуренной сигареты.
А если избежать похмелья так и не удалось, воспользуйтесь одним из описанных здесь способов — и жить с утра станет веселее!
Как правильно пить различные алкогольные напитки?
После того как мы разобрались с утренним похмельем, пришло время переходить к самому интересному вопросу — как правильно пить алкоголь? Про водку, пиво, вино и даже шампанское мы писали уже не раз. А сегодня расскажем о других популярных напитках.
Абсент
Как пить?
Абсент — один из самых крепких алкогольных напитков в мире, и пить его нужно предельно осторожно. Предлагаем опробовать 3 самых распространенных способа:
Французский способ считается классическим вариантом употребления абсента. Заключается он в том, что на стакан с уже налитым абсентом кладут специальную ложечку с отверстиями, а на ложечку — кусочек сахара, который затем нужно полить ледяной водой до помутнения напитка. Примерное соотношение воды и абсента составляет 1:5 (1 часть абсента и 5 частей воды).
Чешский способ от французского отличается тем, что в процессе подготовки вода заменяется огнем. Налейте в стакан ¾ части абсента, сверху положите специальную ложечку, а на нее — смоченный в абсенте кусочек сахара. Подожгите сахар и дайте ему прогореть примерно 1 минуту, чтобы капли расплавленного сахара упали в абсент. Когда огонь погаснет, опустите в стакан ложечку с оставшимся сахаром и перемешайте. Если напиток получился слишком крепким, можно по вкусу добавить немного ледяной воды.
Русский способ — самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных приспособлений. Приготовьте сладкий сироп из воды и сахара, а потом просто добавьте его по вкусу в стакан с абсентом.
С чем пить?
Неразбавленный абсент — классический аперитив, который подается перед едой. Соответственно, ни в каких закусках он не нуждается. К коктейлям же на основе этого напитка можно подать темный шоколад и цитрусовые.
Из чего пить?
Неразбавленный абсент подают в рюмках. Разведенный абсент, подготовленный одним из вышеуказанных способов, подают в обыкновенных стаканах.
Для чешского и других вариантов с поджиганием абсента нужно выбирать особые толстостенные, конусообразные стаканы. И главное — они должны быть комнатной температуры, чтобы стекло при нагревании не лопнуло.
Джин
Как пить?
Джин редко подают в неразбавленном виде, как правило, его пьют в составе различных коктейлей. Самый популярный из них — «Джин-тоник». Для его приготовления насыпьте в высокий бокал 1/3 части льда, налейте 1 часть джина, после чего взболтайте и добавьте 2 части тоника. Подавайте с долькой лимона.
С чем пить?
В качестве закуски к чистому джину отлично подойдет рыба, птица, сыр, копчения. К коктейлям на основе джина выбирайте цитрусовые, абрикосы, виноград, сливы яблоки, бананы.
Из чего пить?
Чистый джин пьют из небольших прямых рюмок с толстым дном. Для коктейлей используют высокие прямые стаканы. Перед подачей и те и другие нужно как следует охладить.
Бейлис
Как пить?
Бейлис, как и все ликеры, подается после ужина на дижистив, который служит для лучшего усваивания пищи. Бейлис можно пить со льдом, посыпать его тертым шоколадом или порошком какао. Можно добавлять бейлис вместо сливок в кофе, но в этом случае забудьте про сахар, чтобы не пересластить напиток. А вот с фруктовыми соками или газированными напитками бейлис смешивать не рекомендуется — он попросту свернется от содержащейся в них кислоты.
С чем пить?
Бейлис идеально сочетается с клубникой, бананами, шоколадными и сливочными десертами, например, мороженым или тирамису.
Из чего пить?
Подают бейлис в ликерных рюмочках, по форме напоминающих бокалы для мартини.
Виски
Как пить?
Виски — напиток уникальный. Его можно пить как в чистом виде, так и с различными добавками. Шотландцы и ирландцы, например, пьют виски со льдом и чистой водой, а американцы разбавляют его колой или содовой. Единственное, чего не терпит виски — это соседства другого алкоголя.
С чем пить?
Виски благородный напиток, который пьют только соло, без каких-либо закусок.
Из чего пить?
Недорогие сорта виски обычно пьют из стаканов цилиндрической формы с толстым дном — в них удобно смешивать напиток с колой, водой и льдом. А вот для дорогих сортов используются специальные тюльпановидные бокалы на ножке — такая форма помогает ярче раскрыть вкус и аромат напитка.
Текила
Как пить?
В Мексике, которую традиционно считают родиной этого напитка, текилу, как правило, пьют залпом, ничем не закусывая и не запивая. Местные жители считают, что именно так лучше всего раскрывается ее обжигающий вкус и аромат. За пределами же Мексики самый распространенный вариант — это «лизни — опрокинь — кусни». На внешнюю сторону ладони, между указательным и большим пальцем, насыпается соль, пальцами зажимается долька лайма или лимона, а дальше все просто: лизнули соль, выпили залпом рюмку текилы и закусили лимоном. Кстати, в Германии текилу пьют по такой же схеме, только вместо соли используют корицу, а вместо лайма или лимона — апельсин.
С чем пить?
Как правило, текилу пьют или в качестве аперетива, или дижестива. Соответственно, ни о каких закусках, кроме упомянутых выше цитрусовых, не может быть и речи.
Из чего пить?
Пьют текилу, как правило, из небольших узких стаканчиков с массивным дном, которые называются»лошадками» или»кабальитос». Но подойдут и обычные стопки.
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