Как правильно пить разные виды алкоголя

Мы в редакции разделяем мнение подавляющего числа людей, что нет ничего плохого в том, чтобы изредка позволять себе расслабиться за бокалом любимого вина или хорошего виски. Немного хорошего алкоголя поможет снять стресс и поднимет настроение.



Однако важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред!







Итак, рассказываем, как правильно пить алкоголь, чтобы с утра не было мучительно больно:



Запивайте! Чтобы на утро после бурных возлияний избежать жесткого похмелья, следуйте простому правилу: после каждого стакана алкоголя выпивайте стакан чистой воды. Это спасет вас от обезвоживания и связанной с ним головной боли.



Плотно перекусите. И желательно еще до вечеринки. И не белками, а сложными углеводами: рисом, макаронами, цельнозерновым хлебом. После плотного перекуса алкоголь будет медленнее всасываться в кровь, а значит, и с его последствиями организму будет справиться гораздо проще.



Примите активированный уголь. Несколько таблеток, выпитых до вечеринки, абсорбируют часть спирта и сивушных масел, а затем выведут их естественным образом.



Никаких пузырьков! Углекислый газ, содержащийся в шампанском и газировках, ускоряет всасывание алкоголя в кровь и способствует быстрому опьянению.

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