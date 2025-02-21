Лайфхаки, с которыми блюда каждый раз будут получаться шикарными

Если вы любите готовить и посвящаете этому занятию много своего времени, наверняка у вас уже есть рабочие хитрости, которые позволяют улучшить и ускорить процесс создания вкусных блюд. Но, как говорится, учиться никогда не поздно, поэтому мы предлагаем взять на заметку еще несколько кулинарных лайфхаков, которые точно пригодятся на кухне.

Лайфхак 1: Обжаривайте рис перед варкой

Лайфхак 2: Добавляйте в тесто для блинов сметану

Лайфхак 3: Жарьте лук с солью

Лайфхак 4: Готовьте салаты с ванилью

Лайфхак 5: Используйте лимонный сок вместо соли

Лайфхак 6: Готовьте блюда с мятой

Лайфхак 7: Делайте панировку из овсяных хлопьев или чипсов

Лайфхак 8: Опускайте яйца в емкость с водой

Лайфхак 9: Разогревайте пряности на сухой сковороде

Сначала обжаривайте рис, а затем варите.Рис является очень популярной крупой в нашей стране и часто используется на кухне. Однако, несмотря на это, у многих хозяек до сих пор не получается приготовить рассыпчатый белоснежный рис – в большинстве случаев он превращается в клейкую массу и собирается в некрасивый комок.Чтобы в вашей кулинарной практике больше не происходило таких досадных недоразумений, перед тем как варить рис, обжарьте его на сковороде в небольшом количестве растительного или сливочного масла. Далее переложите крупу в кастрюлю и залейте кипящей водой. Благодаря таким хитростям у готового риса будет идеальная структура и приятный вкус.На заметку: А чтобы придать блюду красивый, насыщенный золотистый оттенок, добавьте в рис немного куркумы или шафрана. На 300 граммов сырой крупы достаточно будет взять чайную ложку специи.Сметана сделает тесто нежным.Блины и оладьи – почетные гости на столе во многих семьях, поэтому у хозяек зачастую есть сразу несколько разных рецептов этих блюд. Предлагаем добавить в свою копилку еще один. Чтобы выпечка получалась нежной, воздушной и не оставалась сырой внутри, добавляйте в тесто несколько ложек сметаны. Еще один секретный ингредиент – разрыхлитель для теста. Благодаря ему блины получаются тонкими и кружевными. Его можно добавлять как в муку, так и в молоко – результат получается одинаково хорошим.Также советуем взять на заметку еще несколько хитростей. Жарьте блины на среднем огне, чтобы они не подгорали, но при этом хорошо пропекались. Переворачивайте изделие, когда слегка подрумянились края и на поверхности появились пузырьки. Лучше всего использовать для этих целей деревянную или силиконовую лопатку – они не рвут блины и не повреждают покрытие сковороды.Соль уберет горечь и резкий запахЛук – постоянный ингредиент многих блюд, начиная от салатов и заканчивая супами. Однако есть у него неприятное свойство, которое часто портит вкус блюд – резкий запах. Оказывается, от него очень просто избавиться. Когда будете обжаривать лук на сковороде, добавьте щепотку соли. Она не только справится с неприятным ароматом, но и ускорит процесс приготовления овоща.А если вам нужен сырой лук, нарежьте его тонкими кольцами или полукольцами, положите в глубокую миску и залейте на несколько минут кипятком. Так вы сможете убрать горечь и сделать вкус овоща более нежным и деликатным.Есть еще один секрет, но он уже касается маринадов. Измельчите лук и залейте его смесью из яблочного уксуса и соевого соуса. По истечении 10-15 минут можете добавлять замаринованный лук к рыбе или к мясу. Вы будете приятно удивлены, насколько хорошо он раскроет вкус блюд и усилит их аромат.Ваниль сочетается с овощными салатамиУдивительно, но факт – ваниль или ванилин можно добавлять не только в сладкие блюда, но и в овощные салаты, чтобы придать им пикантный, интересный вкус. Чтобы приготовить заправку для блюда, соедините столовую ложку лимонного сока, столовую ложку оливкового масла и щепотку ванили. Хорошо все перемешайте и заправьте салат.Можно добавить сок лимона или смешать соль с кунжутом.Все мы знаем, что большое количество соли в блюдах вредно для организма, поэтому по возможности ее нужно заменять другими, более полезными ингредиентами. Например, можно совсем чуть-чуть посолить еду, а затем добавить в нее лимонный сок. Так вы сможете придать блюду изысканный вкус и аромат, а также предотвратить пересол.Также многие повара советуют использовать вместо обычной соли кунжутную. Это отличное решение, если вы хотите придать блюдам интересный ореховый вкус. Приготовить специю на своей кухне очень легко – достаточно смешать семена кунжута и соль в пропорции 2:1. Кстати, вместо кунжута можно использовать различные сушеные травы, например, укроп, орегано, розмарин, базилик и пр. С такой приправой шикарный аромат вашим блюдам будет гарантирован.Добавьте мяту в салат для аромата.Обычно листочки мяты используют для приготовления чаев, лимонадов, коктейлей и некоторых десертов, однако это не единственные сферы ее применения. Оказывается, эта ароматная трава может стать прекрасным дополнением горячих блюд. Возьмите несколько листочков мяты, слегка помните ее в руках и положите в сковороду, на которой жарится мясо. С такой добавкой блюдо получится особенно вкусным.Также мяту можно и нужно класть в салаты. Особенно хорошо она сочетается со свежей капустой и имбирем – ингредиентами, которые часто используют во время разгрузочных дней.Наггетсы в панировке из овсяных хлопьев.Начали готовить отбивные и вдруг поняли, что закончились панировочные сухари? Ничего страшного, их вполне сможет заменить обычная овсянка. Возьмите блендер, насыпьте в чашу немного овсяных хлопьев и слегка измельчите их. Вуаля – панировка готова. Вместо овсянки также подойдет манная или кукурузная крупа. Но самое вкусное мясо получается в панировке из чипсов. Ловите рецепт.Возьмите куриное филе, хорошо промойте его под проточной водой, нарежьте кусочками среднего размера, посолите и поперчите. После этого обваляйте каждый кусочек сначала в муке, а затем в миске со взбитыми яйцами (можно добавить немного молока). Последний этап панировки – это измельченные в блендере чипсы.Хорошо запанируйте в них курицу, после чего отправьте кусочки в кастрюлю или глубокую сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривать мясо нужно буквально несколько минут, пока она не приобретет красивый золотистый оттенок. Чтобы курица приготовилась равномерно, кусочки нужно периодически переворачивать.Если яйцо всплыло, значит, оно несвежее.Если яйца слишком долго лежали в холодильнике, и вы не уверены в их свежести, проверьте качество с помощью обычного стакана с водой. Опустите в него яйцо и понаблюдайте: если оно останется лежать на дне, значит, свежее, а вот если всплывет наверх – смело можно выкидывать в мусорное ведро. Возможен еще промежуточный вариант, когда приподнимается только тупой край яйца. Это значит, что оно уже достаточно давно лежит в холодильнике, но при этом опасности для здоровья не несет. Такое яйцо смело можно использовать для приготовления омлета, выпечки и пр.Чтобы специи раскрыли аромат, обжарьте их на сковороде.Опытные повара знают, что не нужно покупать готовые молотые специи, так как они редко отличаются высоким качеством – лучше готовить их самостоятельно. Для этого можно использовать кофемолку или обычную ступку. А чтобы пряности еще больше раскрыли свой вкус и аромат, перед помолом их следует хорошо прогреть на сухой сковороде. Блюда с такими специями получаются особенно вкусными и ароматными.