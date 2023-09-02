Как убийца стал почитаемым святым, или Кому молиться, если болят зубы и мучают головные боли

Святая Рита

Святая Рита почитается в Римско-католической церкви, считается заступницей в безнадёжных ситуациях.







Святой Юлиан

Святой Юлиан Госпитальер.

Святая Лидвина

Лидвина из Схидама — нидерландская святая. Почитается в Римско-Католической Церкви как покровительница больных и тех, кто поражён тяжёлым недугом, жертвует свои страдания за других. \ Фото: i.pinimg.com.

Огни Святого Эльма

Мученичество святого Эразма, автор Дирик Тьерри Баутс, 1458 год. \ Фото: rsc.cdn77.org.

Сен-Дени

Слева направо: «Horae ad usum Parisiensem», Жан Бурдишон, 1475-1500 годы. \ Базилика Сен-Дени.

Вильгефортис

Триптих Святая Либерата, Иероним Босх, 1497 год. \ Фото: musey.net.

Святой Бернардино

Апофеоз св. Бернардина. 1485. Фреска Пинтуриккьо в церкви Санта-Мария-ин-Арачели, Рим. \ Фото: wikipedia.org.

Святой Лаврентий

Слева направо: «Мученичество св. Лаврентия», Тициан. \ Лаврентий Римский.

Святая Аполлония

Слева направо: Мученичество святой Аполлонии, манускрипт Золотой книги Этьена Шевалье работы Жана Фуке. \ Святая Аполлония, картина Франсиско де Сурбаран (около 1631 года).

Святой Исидор Севильский

Святой Исидор Севильский (картина Мурильо, 1655 год). \ Фото: wikimedia.org.