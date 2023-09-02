Как убийца стал почитаемым святым, или Кому молиться, если болят зубы и мучают головные боли

Тринадцатого мая 2017 года Папа Римский Франциск канонизировал двух последних святых Католической церкви на специальной церемонии в Португалии. Говорят, что святые Франсиско и Хасинта Марто, младшие брат и сестра из португальского прихода Фатима, были свидетелями явления Девы Марии ровно сто лет назад. Но, если верить истории, то за последние две тысячи лет в католической вере было канонизировано более десяти тысяч святых, среди которых есть несколько нетрадиционных покровителей. О том, кто они и за что отвечают – далее в статье.
Святая Рита
Святая Рита почитается в Римско-католической церкви, считается заступницей в безнадёжных ситуациях.
В возрасте двенадцати лет мало кто задумывался над тем, что он будет заниматься всю оставшуюся жизнь. С Ритой всё было по-другому. Маленькая девочка была твёрдо намерена посвятить свою жизнь Христу и стать монахиней. Однако её благородные родители не согласились и вместо этого выдали её замуж за человека со вспыльчивым характером.
Руководствуясь христианской моралью, Рита провела следующие восемнадцать лет своей жизни, пытаясь сделать мужа лучше, и в какой-то степени ей это удалось. Она отговорила его от вражды с другой семьёй, и он стал более сговорчивым. Однако у конкурирующей семьи были другие планы, и они убили его. Разгневанные этим событием и под влиянием своего дяди, двое её сыновей начали замышлять месть. Не желая, чтобы они провели вечность в аду, Рита помолилась, чтобы их вырвали из этого порочного круга, и на следующий год они умерли от дизентерии.
Наконец-то настало подходящее время для Риты осуществить мечту всей своей жизни - уйти в монастырь. Однако была одна серьёзная неудача: Рита не была девственницей, что является самым важным условием для того, чтобы стать монахиней. Увидев, насколько благочестива Рита, монастырь предложил сделку – если она сможет положить конец вражде, которая привела к гибели её семьи, её примут в монастырь. Рита приняла вызов, и через несколько лет она успешно положила конец семейной вражде. Остаток своей жизни она провела в монастыре, творила чудеса и у неё на лбу появились частичные стигматы. После смерти она стала известна как святая покровительница матерей, жестокого обращения и невыполнимых дел.
Святой Юлиан
Святой Юлиан Госпитальер.
Каждый раз говоря о святых, мало кто задумывается над тем, что это мог быть убийца. Юлиан госпитальер преодолел этот парадокс и был назван и тем, и другим. Рождённый проклятым ребёнком, он, предположительно, был обречён языческими ведьмами на убийство обоих своих родителей. Узнав о своём проклятии в возрасте десяти лет, он решил покинуть семейный очаг, чтобы избежать своей судьбы.
После переезда и женитьбы его родители решили поискать его и наткнулись на его жену в деревне, через которую они проезжали. Предложив им убежище, еду и воду, она объяснила, что её муж Юлиан уехал на охоту. Осознав свою связь, они были вне себя от радости. И здесь судьба-злодейка сыграла свою главную роль, нашептав Юлиану, что его жена в постели с другим мужчиной. Разгневанный, он немедленно отправился домой и, увидев мужчину в постели с женщиной, которую принял за свою жену, убил их. Поняв, что пророчество сбылось, он поклялся провести остаток своей жизни, пытаясь загладить свою ошибку.
Юлиан отправился в Рим в паломничество вместе со своей женой, и в конце концов они основали гостиницу на переправе через реку, которая принимала усталых путешественников и больных. После своей смерти он был в конечном счёте канонизирован и стал известен как святой покровитель убийц, гостеприимства, перевозчиков, охотников и путешественников.
Святая Лидвина
Лидвина из Схидама — нидерландская святая. Почитается в Римско-Католической Церкви как покровительница больных и тех, кто поражён тяжёлым недугом, жертвует свои страдания за других. \ Фото: i.pinimg.com.
Родившаяся в маленьком городке в Голландии, Лидвине, было суждено прожить жизнь, полную боли и страданий. В возрасте пятнадцати лет она пошла кататься на коньках с друзьями и, находясь на льду, упала и сломала ребро. Она также получила травму головы, которая привела к прогрессирующему параличу всего её тела. После того, как она впала в глубокую депрессию, местный священник вдохновил её смоделировать свою жизнь по образу Иисуса.
Найдя цель в невзгодах, Лидвина стала известной целительницей и святой женщиной. Она могла жить без еды и сна и, как сообщается, сбросила кожу, кости и другие части тела. После длившейся всю жизнь борьбы с болезнью Лидвина умерла в возрасте пятидесяти трёх лет. Некоторые современные учёные считают, что её болезнь является одним из первых задокументированных случаев рассеянного склероза, и сегодня она почитается как покровительница хронических заболеваний и фигуристов.
Огни Святого Эльма
Мученичество святого Эразма, автор Дирик Тьерри Баутс, 1458 год. \ Фото: rsc.cdn77.org.
Огни Святого Эльма — это научное явление, названное в честь католического святого. Святой, о котором идёт речь, епископ Эразм Формийский, принял мученическую смерть во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. После своего первого ареста он подвергся пыткам и был закован в цепи в тюрьме, но ангел помог ему сбежать. Во время путешествия он совершил множество крещений, что привлекло внимание римских властей, и император приказал скатить его с холма в бочке, полной шипов, в которой он выжил. Разгневанный император подвергал его дальнейшим пыткам, выпорол кнутом, обмазал смолой и поджёг, что он также пережил.
После очередного побега Эразм был схвачен и подвергнут пыткам. Он умер после того, как ему вскрыли брюшную полость и намотали кишки на лебёдку. Иконография, изображающая его с брашпилем, также указывает на его покровительство морякам. Электрические заряды на верхушках мачт кораблей (а также других высоких сооружениях, похожих на столбы) стали известны как огони Святого Эльма и рассматривались как знак защиты. Эразм также заслуженно стал известен как святой покровитель болей в животе, желудочных недугов и родовых схваток.
Сен-Дени
Слева направо: «Horae ad usum Parisiensem», Жан Бурдишон, 1475-1500 годы. \ Базилика Сен-Дени.
Сен-Дени был епископом в Париже III века, и вместе с двумя помощниками активно обращал язычников в христианство. Языческие лидеры были недовольны тем, что число последователей язычников сокращалось, и предупредили римские власти. Дени и его товарищи-миссионеры долгое время находились в заключении, прежде чем были обезглавлены на холме, который сейчас известен как Монмартр. Говорят, что после того, как он был обезглавлен мечом, его тело подняло голову и прошагало несколько миль. Во время прогулки глава церкви всю дорогу произносил проповедь, прежде чем упасть замертво на месте, которое превратилось в современную базилику Сен-Дени. Его походка после смерти сделала его самым знаменитым головоногим в христианской легенде, и он стал известен как святой покровитель головных болей.
Вильгефортис
Триптих Святая Либерата, Иероним Босх, 1497 год. \ Фото: musey.net.
Несмотря на то, что Вильгефортис не была официально канонизирована Католической церковью как святая, многие католики по-прежнему почитают её, и на то есть веские причины. В другом случае, когда родители принуждали своих дочерей выходить замуж, отец Вильгефортис пообещал её мавританскому королю. Чтобы избежать нежелательного брака, юная Вильгефортис дала обет девственности и молилась Богу, чтобы он сделал её отталкивающей. В ответ на свои молитвы она отрастила пышную бороду, что положило конец помолвке. Разгневанный отец распял её. После смерти она стала почитаться как народная святая, особенно женщинами, стремящимися освободиться от жестоких мужей. Она также стала известна как святая-покровительница волос на лице и людей с изменчивым полом.
Святой Бернардино
Апофеоз св. Бернардина. 1485. Фреска Пинтуриккьо в церкви Санта-Мария-ин-Арачели, Рим. \ Фото: wikipedia.org.
Сарафанное радио всегда было эффективной формой маркетинга, особенно в случае Святого Бернардино Сиенского. В течение 15-го века христианская вера в Италии переживала упадок. Там было мало интереса к религии, и Бернардино взял на себя смелость изменить это. Он путешествовал по всей Италии и проповедовал публике вместо того, чтобы оставаться в заточении и читать проповеди в церкви. Несмотря на то, что у него был хриплый и слабый голос, он стал известен как один из величайших ораторов своего времени, во многом благодаря своему элегантному разговорному итальянскому языку и умелому использованию образов из повседневной жизни. Он был очарователен, и его творческое использование языка привлекало большие толпы людей и привело к возрождению христианства в Италии начала 15-го века. К сожалению, его пламенные проповеди также включали антисемитизм, жестокое преследование нетрадиционной ориентации и случайное навешивание ярлыков на женщин как на ведьм. Несмотря на это, святой Бернардино был причислен к лику святых, а его талант проповедника привёл к тому, что его почитали как святого покровителя маркетинга, коммуникаций и связей с общественностью.
Святой Лаврентий
Слева направо: «Мученичество св. Лаврентия», Тициан. \ Лаврентий Римский.
Святой Лаврентий был ещё одним христианином, принявшим мученическую смерть во время римских гонений на христиан. Как было принято в то время, христианским лидерам было приказано передать все богатства церкви перед казнью. Когда префект Рима приказал Лоуренсу сделать именно это, он попросил три дня, чтобы собрать все материальные ценности церкви.
Вместо этого он раздал богатства бедным. Это разозлило префекта, и он приказал поджарить Лаврентия до смерти на решётке. Святой Лаврентий, после долгих страданий, как известно, воскликнул: «Я подрумянился с этой стороны, немедленно переверни меня!». Его юмористические последние слова привели к тому, что его почитали как святого поваров, шеф-поварих и комиков.
Святая Аполлония
Слева направо: Мученичество святой Аполлонии, манускрипт Золотой книги Этьена Шевалье работы Жана Фуке. \ Святая Аполлония, картина Франсиско де Сурбаран (около 1631 года).
Аполлония, как и многие другие, также была замучена до смерти толпой александрийцев после того, как она предсказала бедствие. Обезумевшие толпы набросились на христиан, услышав о возможной катастрофе, и власти не предприняли никаких усилий, чтобы защитить их.
Аполлония, девственница-диаконисса церкви, была схвачена, и ей вырвали или раздробили все зубы. Когда её целомудрию угрожала опасность, она прыгнула в костёр, приготовленный толпой для её смерти. Несмотря на то, что самоубийство считается грехом, девственницы-мученицы того времени, такие как Аполлония, были почитаемы за то, что защищали свои обеты и оставались верны церкви. Таким образом, она стала покровительницей зубной боли и дантистов, а также взяла на себя роль зубной феи в некоторых частях Италии.
Святой Исидор Севильский
Святой Исидор Севильский (картина Мурильо, 1655 год). \ Фото: wikimedia.org.
Известный как последний учёный древнего мира, святой Исидор жил во времена насилия, широко распространённой неграмотности и культурного распада. Когда он служил архиепископом Севильи, он сыграл важную роль в ассимиляции различных варварских культур вестготского королевства.
По его мнению, такая ассимиляция и создание Соединённого королевства способствовали бы духовному и материальному благополучию народа. Его сильное религиозное лидерство привело к обращению многих вестготских королей в католицизм, и он способствовал образованию народа, знакомя его с такими философами, как Аристотель. Исидор также был плодовитым писателем, и его самая известная работа «Этимология» была первой христианской попыткой обобщить универсальные знания. Эта энциклопедия содержит выдержки из древних произведений, которые в противном случае были бы утеряны, а также даёт бесценное представление о вестготской культуре того времени.
Поэтому неудивительно, что святой Исидор почитается как покровитель студентов, пользователей компьютеров, компьютерных техников, программистов и Интернета (который рассматривается как современная энциклопедия универсальных знаний), хотя все электронные покровительства являются неофициальными. Сегодня его считают архаичным мыслителем с устаревшими методами и взглядами, тем не менее ему удалось сохранить многие утраченные книги древности благодаря извлечениям и стандартизированному использованию запятой, точки и двоеточия.
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