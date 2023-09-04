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Томатная паста за 30 минут

Томатная паста — еще одна заготовка на зиму, на приготовление которой обязательно нужно выделить время. И если раньше хозяйки тратили несколько часов на то, чтобы уварить томатное пюре и выпарить всю лишнюю жидкость, то сегодня в этом нет необходимости.
Умные хозяйки нашли способ, как ускорить процесс приготовления томатной пасты и сократить его буквально до 30 минут.
Для приготовления домашней томатной пасты лучше брать мясистые и не слишком сочные помидоры. Нарежьте помидоры и пропустите их через мясорубку, или измельчите при помощи блендера.

Томатная паста за 30 минут

Доведите полученную массу до кипения и уменьшите нагрев. Как только на томатном пюре начнет появляться пенка, поместите на пюре сито с мелкими ячейками. Через некоторое время в сите соберется лишняя влага, которую необходимо убирать с помощью половника. Весь процесс займет 10-15 минут.

Томатная паста за 30 минут

Переложите густую томатную пасту в сито и оставьте на 5-10 минут. За это время оставшаяся жидкость стечет в кастрюлю. После того, как вся жидкость стечет, перетрите массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и косточек.

Томатная паста за 30 минут

На этом этапе томатную пасту можно еще раз переложить в сито, что позволит избавиться от небольшого количества лишней влаги и сделать томатную пасту еще более густой.

Томатная паста за 30 минут

Такую томатную пасту можно как закатывать в банки, так и замораживать небольшими порциями, например, в целлофановых пакетах.

Томатная паста за 30 минут
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