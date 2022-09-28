Cамые редкие и дорогие значки времен СССР

Некоторые из этих значков единственные в своем роде и сделаны из драгоценных металлов. По сей день за ними и другой редкой советской атрибутикой охотятся коллекционеры со всего мира.

Многие советские граждане были заядлыми коллекционерами. Они любили все, от почтовых марок до старых монет, открыток и так далее. Но, пожалуй, самыми популярными из всех предметов коллекционирования были значки. Были и сувенирные — с выгравированными на них советскими достопримечательностями, иногда юбилейные, посвященные важным событиям, например, 80-летию космодрома Байконур, или просто значки в честь различных коммунистических идеалов, связанных с трудом и прогрессом.

К середине 1970-х любая коллекция значков стала именоваться отдельно фалеристикой. Коллекционеров видели на специальных выставках, где они обменивали свои коллекционные значки и покупали новые. Самыми дорогими всегда были довоенные трофейные, из серебра и золота. Их цена на аукционах могла достигать десятков тысяч долларов.

«Добролет» был предшественником крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». В период 1923-1930 гг. перед грузово-пассажирской авиакомпанией стояла задача развития гражданской авиации. Было несколько значков, все они предназначались для пилотов. Самый редкий и самый дорогой из них был выдан за охват более 100 000 квадратных километров. Изготовлен из серебра и золота специально для Якова Лышкова (1903-1944). Он был продан на аукционе в 2019 году за 2,2 миллиона рублей (30 000 долларов на тот момент).

Самые дорогие значки советских времен обычно принадлежат авиационной отрасли. Бронзовый значок с надписью: «Помножим ряды летчиков-чекистов» выдавался в 1932–1934 годах, когда в ленинградском летном клубе «Динамо» готовили командиров пограничных войск (школа закрылась в 1934 году). Было выпущено всего 30 экземпляров, но до наших дней дошел только один экземпляр — № 20 (видимо, выпущен в 1933 году). В 2016 году он был продан с аукциона за 2,2 миллиона рублей (30 000 долларов США).

Советские летчики получали значки за большой пробег, а самые старые и редкие из них сегодня оцениваются в миллионы рублей. Этот конкретный экземпляр был выдан где-то в 1938-1941 годах в знак пробега в миллион километров, с цифрой «32» на обратной стороне. Он был продан в 2010 году за 1,8 миллиона рублей (23 тысячи долларов). Известно, что он изготовлен в московской мастерской из серебра и золотой пыли. Он отлично сохранился и по цене близок к довоенным значкам 1935-1938 годов, которые делались к метке с пробегом 800 000 и 300 000 километров и оценивались в 1,1–1,2 миллиона рублей (14 000–15 000 долларов).

Этот знак был вручен полярникам в 1938 году. Первая партия была изготовлена из серебра, затем производство перешло на бронзу. Наибольшую оценку получило изображение ледокола «Сталин» (после 1957 г. изменено на «В. Ленин») и дальнемагистральный самолет на заднем плане. Значок был приобретен за 1,15 миллиона рублей (15 000 долларов США) в 2019 году.

Этот значок «ОСОАВИАХИМ», датируемый 1927 годом, был продан на аукционе за один миллион рублей (13 000 долларов США). Приведенная выше аббревиатура расшифровывается как Общество содействия оборонному, авиационному и химическому строительству — одна из первых добровольческих организаций в СССР. За несколько лет своего существования организация провела ряд агитационных мероприятий по популяризации авиастроения как выбора профессии, раздавались значки. 18 июня 1927 года состоялось так называемое «звездное путешествие»: в Москву прилетели 12 самолетов из 12 разных городов. Их пилотировали молодые выпускники летной школы. Все получили серебряные и золотые значки в ознаменование исторического события.

Еще один редкий значок в честь массового полета был продан с аукциона в 2009 году за колоссальный миллион рублей (аналогичные значки можно приобрести и чуть дешевле — около 10 000 долларов). Полет в 1935 г. проходил по маршруту из Москвы на Урал и обратно, через Поволжье и Украинскую ССР. Всего приняло участие 34 самолета, на маршруте было запланировано 16 остановок.

Эти знаки давались за отличную работу в сфере московского коммунального хозяйства, а впервые были вручены в 1940 году. Однако до начала Великой Отечественной войны был выпущен лишь пробный тираж, поэтому в обращении их сегодня очень мало. Эксперты оценивают каждый в 6000 долларов, однако вы вряд ли столкнетесь с таким. Знак выполнен из серебра и золота с дополнительной эмалью. На лицевой стороне памятник рабочему и колхознице на фоне Кремля. В 1944 году появился аналогичный значок — на этот раз за «городское хозяйство», тоже из серебра; хотя стоил он в 10 раз меньше

В период индустриализации (1929-1941 гг.), когда СССР активно модернизировался, был сделан гигантский скачок экономики страны, перешедшей из аграрного прошлого в индустриальное будущее. За отличные результаты работы на заводе вручались значки с надписью: «За индустриализацию страны». Впервые выпущенные в 1929 году, они были выполнены с серебряной эмалью и считались престижной наградой. Сегодня большинство значков, оставшихся в обращении, можно найти только в музее России. Тем не менее, некоторые из них можно увидеть на аукционе, и, поскольку они настолько редки, они могут стоить от 400 000 до 600 000 рублей (5 000–7 000 долларов США), в зависимости от состояния. Так было со значком в честь фабрики Андре Марти (название советских времен старой Санкт-Петербургской Адмиралтейской верфи).