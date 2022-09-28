Cамые редкие и дорогие значки времен СССР

Некоторые из этих значков единственные в своем роде и сделаны из драгоценных металлов. По сей день за ними и другой редкой советской атрибутикой охотятся коллекционеры со всего мира.
Многие советские граждане были заядлыми коллекционерами. Они любили все, от почтовых марок до старых монет, открыток и так далее. Но, пожалуй, самыми популярными из всех предметов коллекционирования были значки. Были и сувенирные — с выгравированными на них советскими достопримечательностями, иногда юбилейные, посвященные важным событиям, например, 80-летию космодрома Байконур, или просто значки в честь различных коммунистических идеалов, связанных с трудом и прогрессом.
К середине 1970-х любая коллекция значков стала именоваться отдельно фалеристикой. Коллекционеров видели на специальных выставках, где они обменивали свои коллекционные значки и покупали новые. Самыми дорогими всегда были довоенные трофейные, из серебра и золота. Их цена на аукционах могла достигать десятков тысяч долларов.
«Добролет» был предшественником крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». В период 1923-1930 гг. перед грузово-пассажирской авиакомпанией стояла задача развития гражданской авиации. Было несколько значков, все они предназначались для пилотов. Самый редкий и самый дорогой из них был выдан за охват более 100 000 квадратных километров. Изготовлен из серебра и золота специально для Якова Лышкова (1903-1944). Он был продан на аукционе в 2019 году за 2,2 миллиона рублей (30 000 долларов на тот момент).
Самые дорогие значки советских времен обычно принадлежат авиационной отрасли. Бронзовый значок с надписью: «Помножим ряды летчиков-чекистов» выдавался в 1932–1934 годах, когда в ленинградском летном клубе «Динамо» готовили командиров пограничных войск (школа закрылась в 1934 году). Было выпущено всего 30 экземпляров, но до наших дней дошел только один экземпляр — № 20 (видимо, выпущен в 1933 году). В 2016 году он был продан с аукциона за 2,2 миллиона рублей (30 000 долларов США).
Советские летчики получали значки за большой пробег, а самые старые и редкие из них сегодня оцениваются в миллионы рублей. Этот конкретный экземпляр был выдан где-то в 1938-1941 годах в знак пробега в миллион километров, с цифрой «32» на обратной стороне. Он был продан в 2010 году за 1,8 миллиона рублей (23 тысячи долларов). Известно, что он изготовлен в московской мастерской из серебра и золотой пыли. Он отлично сохранился и по цене близок к довоенным значкам 1935-1938 годов, которые делались к метке с пробегом 800 000 и 300 000 километров и оценивались в 1,1–1,2 миллиона рублей (14 000–15 000 долларов).
Этот знак был вручен полярникам в 1938 году. Первая партия была изготовлена из серебра, затем производство перешло на бронзу. Наибольшую оценку получило изображение ледокола «Сталин» (после 1957 г. изменено на «В. Ленин») и дальнемагистральный самолет на заднем плане. Значок был приобретен за 1,15 миллиона рублей (15 000 долларов США) в 2019 году.
Этот значок «ОСОАВИАХИМ», датируемый 1927 годом, был продан на аукционе за один миллион рублей (13 000 долларов США). Приведенная выше аббревиатура расшифровывается как Общество содействия оборонному, авиационному и химическому строительству — одна из первых добровольческих организаций в СССР. За несколько лет своего существования организация провела ряд агитационных мероприятий по популяризации авиастроения как выбора профессии, раздавались значки. 18 июня 1927 года состоялось так называемое «звездное путешествие»: в Москву прилетели 12 самолетов из 12 разных городов. Их пилотировали молодые выпускники летной школы. Все получили серебряные и золотые значки в ознаменование исторического события.
Еще один редкий значок в честь массового полета был продан с аукциона в 2009 году за колоссальный миллион рублей (аналогичные значки можно приобрести и чуть дешевле — около 10 000 долларов). Полет в 1935 г. проходил по маршруту из Москвы на Урал и обратно, через Поволжье и Украинскую ССР. Всего приняло участие 34 самолета, на маршруте было запланировано 16 остановок.
Эти знаки давались за отличную работу в сфере московского коммунального хозяйства, а впервые были вручены в 1940 году. Однако до начала Великой Отечественной войны был выпущен лишь пробный тираж, поэтому в обращении их сегодня очень мало. Эксперты оценивают каждый в 6000 долларов, однако вы вряд ли столкнетесь с таким. Знак выполнен из серебра и золота с дополнительной эмалью. На лицевой стороне памятник рабочему и колхознице на фоне Кремля. В 1944 году появился аналогичный значок — на этот раз за «городское хозяйство», тоже из серебра; хотя стоил он в 10 раз меньше
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