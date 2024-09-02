«Обед на вершине небоскреба»: история одной знаковой фотографии

«Обед на вершине небоскреба»
Фотография «Обед на вершине небоскреба», которая была сделана во время строительства здания RCA Building Рокфеллер-Центра на Манхэттене в Нью-Йорке облетела весь мир. Не ней запечатлен уникальный момент: одиннадцать рабочих обедают и весело шутят, сидя на балке на 256-метровой высоте над улицами Нью-Йорка абсолютно страховки.
Снимок был сделан 20 сентября 1932 года на 69-м этаже здания. По словам архивистов, фотография была на самом деле заранее срежиссирована. Хотя на ней запечатлены реальные рабочие-строители, есть версия, что фото было заказано Рокфеллер-центром в качестве рекламы для нового строящегося небоскрёба.
Небоскрёбы Рокфеллер-центра сегодня.
Построенные в 1930-е годы 14 башен Рокфеллер-центра стали крупнейшим частным архитектурным проектом того времеми. Большинство рабочих, занятых на стройке, были ирландскими иммигрантами. Массово прибывающие в город ирландские переселенцы в первую очередь пытались найти работу, но было это отнюдь не просто.
Очередь американских безработных во времена Великой депрессии.
Эта жизнерадостная фотография была сделана в то смутное время, когда в Америке царила Великая депрессия, и каждый четвертый житель Нью-Йорка был безработным. Тем не менее, огромные масштабные строительные проекты, которые начались во время бума 1920-х годов, были близки к завершению.
Во время экономической депрессии мужчины были готовы взяться за любую, даже самую опасную, работу. Здание RCA Building начали строить в мае 1930 года, а закончили через девять лет. "Обед на вершине небоскреба" был снят в последние месяцы строительства.
Кто есть кто.
Впервые эта фотография появилась в воскресном New York Herald Tribune 2 октября 1932 года. Долгое время авторство снимка было неизвестно, а в 2003 году после длительной экспертизы автором снимка признали Чарльза К. Эббетса.
С тех пор ведется расследование относительно того, кто же на самом деле изображен на фото. Итак, слева направо. Третий рабочий — Джозей Экнер, четвертый - Майкл Брегени, пятый - Альбин Свенссон, а шестой (с сигаретой) -Питер Райс - ирокез из канадского Канаваке.
Фото настолько популярно, что его даже увековечили в скульптуре.
Справа на фото - словацкий рабочий Густи (Густав) Попович лесоруб и плотник из села Вышний Славков. В 1932 году он отправил своей жене Маришке открытку с этой фотографией, на которой написал: "Не волнуйся, моя дорогая Маришка, как ты можешь видеть, я до сих пор с бутылкой. Твой Густи". Он вернулся в Вышний Славков в начале Второй мировой войны и стал фермером. Погиб во время войны.
Третий справа - Джо Кертис, а четвертый справа (эти данные не проверены) - ирландец Фрэнсис Майкл Рафферти со своим лучшим другом Стретчем Донахью, который сидит справа от него.
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