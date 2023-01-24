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Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Вырастите вешенки, используя только пакет и туалетную бумагу! Этот лайфхак очень интересен, и вы можете повторить его сами или с детьми.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Подготовьте пакеты. Подойдут для запекания, например. И туалетная бумага. Достаньте её из нераспечатанной пачки и сразу поместите в пакет чистыми руками.
В каждый пакет налейте 300 мл воды. В примере ниже воду покрасили пищевым красителем, только чтобы различить в будущем, где какой пакет. Делать это совершенно необязательно.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Когда бумага впитает жидкость, распределите мицелий грибов.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Запакуйте пакеты, оставив немного воздуха внутри. Поместите в тёмное место при температуре +23-25 градусов.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Через 3-4 недели туалетная бумага станет полностью белой. Это мицелий. Можно приступать к следующему этапу.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Удалите весь лишний воздух, запакуйте пакет скотчем.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Продезинфицируйте спиртовыми салфетками или спиртом пакет сбоку и инструмент. Вырежьте небольшое открывающееся окошко сбоку. Именно здесь, при поступлении воздуха, будут расти грибы.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Увлажняйте 3-5 раз в день разбрызгивателем, чтобы поддерживать необходимую влажность для роста грибов. Через 3-4 дня вы увидите, как они начали расти именно в окошке, при постоянном доступе воздуха.

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

А ещё через некоторое время вы вырастите полноценные грибы! Это очень увлекательный процесс!

Как вырастить вешенки на туалетной бумаге

Подробнее о том, как вырастить вешенки на туалетной бумаге, смотрите в видео ниже:

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