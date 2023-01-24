Вырастите вешенки, используя только пакет и туалетную бумагу! Этот лайфхак очень интересен, и вы можете повторить его сами или с детьми.







Подготовьте пакеты. Подойдут для запекания, например. И туалетная бумага. Достаньте её из нераспечатанной пачки и сразу поместите в пакет чистыми руками.

В каждый пакет налейте 300 мл воды. В примере ниже воду покрасили пищевым красителем, только чтобы различить в будущем, где какой пакет. Делать это совершенно необязательно.







Когда бумага впитает жидкость, распределите мицелий грибов.







Запакуйте пакеты, оставив немного воздуха внутри. Поместите в тёмное место при температуре +23-25 градусов.







Через 3-4 недели туалетная бумага станет полностью белой. Это мицелий. Можно приступать к следующему этапу.







Удалите весь лишний воздух, запакуйте пакет скотчем.







Продезинфицируйте спиртовыми салфетками или спиртом пакет сбоку и инструмент. Вырежьте небольшое открывающееся окошко сбоку. Именно здесь, при поступлении воздуха, будут расти грибы.







Увлажняйте 3-5 раз в день разбрызгивателем, чтобы поддерживать необходимую влажность для роста грибов. Через 3-4 дня вы увидите, как они начали расти именно в окошке, при постоянном доступе воздуха.







А ещё через некоторое время вы вырастите полноценные грибы! Это очень увлекательный процесс!







Подробнее о том, как вырастить вешенки на туалетной бумаге, смотрите в видео ниже:



