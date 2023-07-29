Памятники архитектуры Орла на старейших фотографиях этого города, сделанных в 1863 году

Памятники архитектуры Орла на фотографиях Эдуарда Шлессинга.

1. Храм святого Георгия в 1863 году

Православный храм в Орле , существовавший на Болховской улице с момента основания города.

2. Фонтан на окраине

Небольшой фонтан на окраине города, который был построен в 1863 году.

3. Богоугодное заведение

Орловское учреждение, преследующее благотворительные цели.

4. Орловская мужская гимназия

Орловская классическая гимназия была образована из Главного народного училища.

5. Здание военного губернатора

Дом военного губернатора в Орле. Россия, 1863 год.

6. Памятник архитектуры

Дом дворянства в Орле.

7. Дом губернского предводителя дворянства

Дом крупного помещика Орловской губернии.

8. Католический храм

Римско-католическая церковь в городе Орле.

9. Орловская городская дума

Памятник архитектуры Орла на старейшем снимке города.

10. Орловский Бахтина кадетский корпус

Среднее военно-учебное заведение для юношей дворянского происхождения.

11. Петропавловский кафедральный собор

Бывший кафедральный собор Орловской епархии.

12. Почтовое отделение и отделение связи

Здание почтового отделения в Орле.

13. Театр в Орле

Орловский академический театр имени И. С. Тургенева.

14. Богоявленский собор

Православный храм Орловской епархии.

15. Здание храма

Вид на Спасо-Преображенскую церковь в 1863 году .