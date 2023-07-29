Памятники архитектуры Орла на старейших фотографиях этого города, сделанных в 1863 году

Памятники архитектуры Орла на фотографиях Эдуарда Шлессинга.
Разглядывать старые фотографии памятных мест и достопримечательностей разных городов интересно вдвойне - можно увидеть не только, как жили люди в то время, но и сравнить, каким был город в те далёкие времена, и как выглядит он сегодня. В этом обзоре фотографии города Орла, сделанные во второй половине XIX века Эдуардом Шлессингом. Историки утверждают, что это старейшие фотографии Орловшины.
1. Храм святого Георгия в 1863 году
Православный храм в Орле, существовавший на Болховской улице с момента основания города.
2. Фонтан на окраине
Небольшой фонтан на окраине города, который был построен в 1863 году.
3. Богоугодное заведение
Орловское учреждение, преследующее благотворительные цели.
4. Орловская мужская гимназия
Орловская классическая гимназия была образована из Главного народного училища.
5. Здание военного губернатора
Дом военного губернатора в Орле. Россия, 1863 год.
6. Памятник архитектуры
Дом дворянства в Орле.
7. Дом губернского предводителя дворянства
Дом крупного помещика Орловской губернии.
8. Католический храм
Римско-католическая церковь в городе Орле.
9. Орловская городская дума
Памятник архитектуры Орла на старейшем снимке города.
10. Орловский Бахтина кадетский корпус
Среднее военно-учебное заведение для юношей дворянского происхождения.
11. Петропавловский кафедральный собор
Бывший кафедральный собор Орловской епархии.
12. Почтовое отделение и отделение связи
Здание почтового отделения в Орле.
13. Театр в Орле
Орловский академический театр имени И. С. Тургенева.
14. Богоявленский собор
Православный храм Орловской епархии.
15. Здание храма
Вид на Спасо-Преображенскую церковь в 1863 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии