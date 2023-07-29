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Памятники архитектуры Орла на старейших фотографиях этого города, сделанных в 1863 году


Памятники архитектуры Орла на фотографиях Эдуарда Шлессинга.

Памятники архитектуры Орла на фотографиях Эдуарда Шлессинга.

Разглядывать старые фотографии памятных мест и достопримечательностей разных городов интересно вдвойне - можно увидеть не только, как жили люди в то время, но и сравнить, каким был город в те далёкие времена, и как выглядит он сегодня. В этом обзоре фотографии города Орла, сделанные во второй половине XIX века Эдуардом Шлессингом. Историки утверждают, что это старейшие фотографии Орловшины.

1. Храм святого Георгия в 1863 году


Православный храм в Орле, существовавший на Болховской улице с момента основания города.

Православный храм в Орле, существовавший на Болховской улице с момента основания города.

 

2. Фонтан на окраине



Небольшой фонтан на окраине города, который был построен в 1863 году.


Небольшой фонтан на окраине города, который был построен в 1863 году.

 

3. Богоугодное заведение


Орловское учреждение, преследующее благотворительные цели.

Орловское учреждение, преследующее благотворительные цели.

 

4. Орловская мужская гимназия


Орловская классическая гимназия была образована из Главного народного училища.

Орловская классическая гимназия была образована из Главного народного училища.

 

5. Здание военного губернатора


Дом военного губернатора в Орле. Россия, 1863 год.

Дом военного губернатора в Орле. Россия, 1863 год.

 

6. Памятник архитектуры


Дом дворянства в Орле.

Дом дворянства в Орле.

 

7. Дом губернского предводителя дворянства


Дом крупного помещика Орловской губернии.

Дом крупного помещика Орловской губернии.

 

8. Католический храм


Римско-католическая церковь в городе Орле.

Римско-католическая церковь в городе Орле.

 

9. Орловская городская дума


Памятник архитектуры Орла на старейшем снимке города.

Памятник архитектуры Орла на старейшем снимке города.

 

10. Орловский Бахтина кадетский корпус


Среднее военно-учебное заведение для юношей дворянского происхождения.

Среднее военно-учебное заведение для юношей дворянского происхождения.

 

11. Петропавловский кафедральный собор


Бывший кафедральный собор Орловской епархии.

Бывший кафедральный собор Орловской епархии.

 

12. Почтовое отделение и отделение связи


Здание почтового отделения в Орле.

Здание почтового отделения в Орле.

 

13. Театр в Орле


Орловский академический театр имени И. С. Тургенева.

Орловский академический театр имени И. С. Тургенева.

 

14. Богоявленский собор


Православный храм Орловской епархии.

Православный храм Орловской епархии.

 

15. Здание храма


Вид на Спасо-Преображенскую церковь в 1863 году.

Вид на Спасо-Преображенскую церковь в 1863 году.


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Памятники архитектуры Орла на старейших фотографиях этого города, сделанных в 1863 году

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Памятники архитектуры Орла на старейших фотографиях этого города, сделанных в 1863 годуПодписаться на мой Instagram
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г. Орёлул. Болховская

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