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«Пьяные открытки», которые были нарисованы с реальных представителей киевского «дна»


Открытки-карикатуры художника Владимира Кадулина.

Открытки-карикатуры художника Владимира Кадулина.

Владимир Кадулин – художник-карикатурист, взлёт популярности которого пришёлся на начало XX века, на время после первой русской революции. Широкую известность получили серии его рисунков-открыток «Типы студентов», «Типы курсисток», «Типы гимназистов». В 1915 году свет увидела «Пьяная серия», которая была выпущена по заказу киевского издательства «Рассвет». Это были истории о людях, которые потеряли человеческий облик, опустились. Персонажей открыток художник писал с натуры – с реальных представителей киевского «дна».

1. «Не перечь!»


Ты моему нраву лучше не перечь, платье купим новое – что его беречь!

Ты моему нраву лучше не перечь, платье купим новое – что его беречь!

 

2. «Незадачливый гуляка»


Что хочу – расколочу, за все денежки плачу.

Что хочу – расколочу, за все денежки плачу.

 

3. «Удивительное дело»


Я не пил, и удивляюсь. Отчего я так качаюсь.

Я не пил, и удивляюсь. Отчего я так качаюсь.

 

4. «Повторение истории»


Было выпито не мало до утра, от жены бы не попало как вчера.

Было выпито не мало до утра, от жены бы не попало как вчера.

 

5. «Ошибка»


Черт возьми, два часа звонишь – ведь не спят, шумят все время и не отворяют.

Черт возьми, два часа звонишь – ведь не спят, шумят все время и не отворяют.

 

6. «В доброе старое время…»


Отчаявшийся «добыватель» рецептов.

Отчаявшийся «добыватель» рецептов.

 

7. «Бросивший пить»


Ностальгия – тоска по любимым местам.

Ностальгия – тоска по любимым местам.

 

8. «Философ»


Пить или не пить?!

Пить или не пить?!

 

9. «Ходячий ресторан»


Продажа ханжи – псевдоалкогольного спиртного напитка.

Продажа ханжи – псевдоалкогольного спиртного напитка.

 

10. «Проповедник умеренного пьянства»


Результат «культурного» распивания спиртных напитков.

Результат «культурного» распивания спиртных напитков.

 

11. «Бывший «человек» общедоступного ресторана»


Злободневная тема в юмористических карикатурах Владимира Кадулина.

Злободневная тема в юмористических карикатурах Владимира Кадулина.

 

12. «Судебно-медицинская экспертиза»


А, ну-ка, дыхни!

А, ну-ка, дыхни!

 

13. «Потребитель сухого спирта»


Открытки «Пьяная серия» выпускались киевским издательством «Рассвет» в 1915 году.

Открытки «Пьяная серия» выпускались киевским издательством «Рассвет» в 1915 году.

 

14. «Ханжевик»


Человек, долгое время употреблявший крестьянский напиток – самогон.

Человек, долгое время употреблявший крестьянский напиток – самогон.

 

15. «Ханжистка»


Опустившаяся любительница спиртных напитков собственного изготовления.

Опустившаяся любительница спиртных напитков собственного изготовления.

 

16. «Химики»


Проведение опасных экспериментов.

Проведение опасных экспериментов.

 

17. «Медик»


У доктора можно было быстро и недорого получить «спирт для здоровья».

У доктора можно было быстро и недорого получить «спирт для здоровья».

 

18. «Астроном и физик»


Дерущиеся выпивохи, которые не сошлись во мнениях.

Дерущиеся выпивохи, которые не сошлись во мнениях.

 

19. «Где он напился?!»


Реакция прохожих на пьяницу – удивление, снисходительная улыбка, ужас и доля сочувствия.

Реакция прохожих на пьяницу – удивление, снисходительная улыбка, ужас и доля сочувствия.

 

20. «Древесный спирт»


Я изнываю от тоски: пускаю ветки и ростки, как будто тополь или мирт – увы, я пью древесный спирт!

Я изнываю от тоски: пускаю ветки и ростки, как будто тополь или мирт – увы, я пью древесный спирт!

 

21. «Одеколон»


Спрос на одеколон был настолько велик, что в 1915 году его выдавали только по специальной справке из полиции.

Спрос на одеколон был настолько велик, что в 1915 году его выдавали только по специальной справке из полиции.

 

22. «Безалкогольное вино»


Что делать – тут не шутка: мучения желудка, я пил не так давно «безалкогольное» вино!

Что делать – тут не шутка: мучения желудка, я пил не так давно «безалкогольное» вино!

 

23. «Политура»


Прошла былая резвость – с тех пор, как всюду трезвость, не узнаю своей натуры – и все от политуры!

Прошла былая резвость – с тех пор, как всюду трезвость, не узнаю своей натуры – и все от политуры!

 

24. «Денатурат»


Увы, печалью я объят, я начал пить «денатурат». И с той поры с ума схожу и на спиртовку похожу…

Увы, печалью я объят, я начал пить «денатурат». И с той поры с ума схожу и на спиртовку похожу…

 

25. «Эфир»


Пусть удивляется весь мир: с тех пор, как я тяну эфир, я легок стал, я стал воздушен и вздоху ветерка послушен…

Пусть удивляется весь мир: с тех пор, как я тяну эфир, я легок стал, я стал воздушен и вздоху ветерка послушен…

 

26. «Киндербальзам»


Вот новенькое средство впасть быстро снова в детство – совет и прост и прям: попить «киндербальзам».

Вот новенькое средство впасть быстро снова в детство – совет и прост и прям: попить «киндербальзам».

 

27. «Налакировался»


Из суррогатов, кроме политуры, частенько употребляли лак.

Из суррогатов, кроме политуры, частенько употребляли лак.

 

28. «Казенная винная лавка №12»


Вспоминая старые «добрые» времена…

Вспоминая старые «добрые» времена…

 

29. «Радушная встреча»


Как ласкова сегодня моя жена! Ну, да… Я так рано вернулся домой.

Как ласкова сегодня моя жена! Ну, да… Я так рано вернулся домой.

 

30. «Ожившие ступеньки»


Бесконечная дорога к дому…

Бесконечная дорога к дому…

 

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«Пьяные открытки», которые были нарисованы с реальных представителей киевского «дна»

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«Пьяные открытки», которые были нарисованы с реальных представителей киевского «дна»Подписаться на мой Instagram
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