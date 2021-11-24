«Пьяные открытки», которые были нарисованы с реальных представителей киевского «дна»

Открытки-карикатуры художника Владимира Кадулина.
Владимир Кадулин – художник-карикатурист, взлёт популярности которого пришёлся на начало XX века, на время после первой русской революции. Широкую известность получили серии его рисунков-открыток «Типы студентов», «Типы курсисток», «Типы гимназистов». В 1915 году свет увидела «Пьяная серия», которая была выпущена по заказу киевского издательства «Рассвет». Это были истории о людях, которые потеряли человеческий облик, опустились. Персонажей открыток художник писал с натуры – с реальных представителей киевского «дна».
1. «Не перечь!»
Ты моему нраву лучше не перечь, платье купим новое – что его беречь!
2. «Незадачливый гуляка»
Что хочу – расколочу, за все денежки плачу.
3. «Удивительное дело»
Я не пил, и удивляюсь. Отчего я так качаюсь.
4. «Повторение истории»
Было выпито не мало до утра, от жены бы не попало как вчера.
5. «Ошибка»
Черт возьми, два часа звонишь – ведь не спят, шумят все время и не отворяют.
6. «В доброе старое время…»
Отчаявшийся «добыватель» рецептов.
7. «Бросивший пить»
Ностальгия – тоска по любимым местам.
8. «Философ»
Пить или не пить?!
9. «Ходячий ресторан»
Продажа ханжи – псевдоалкогольного спиртного напитка.
10. «Проповедник умеренного пьянства»
Результат «культурного» распивания спиртных напитков.
11. «Бывший «человек» общедоступного ресторана»
Злободневная тема в юмористических карикатурах Владимира Кадулина.
12. «Судебно-медицинская экспертиза»
А, ну-ка, дыхни!
13. «Потребитель сухого спирта»
Открытки «Пьяная серия» выпускались киевским издательством «Рассвет» в 1915 году.
14. «Ханжевик»
Человек, долгое время употреблявший крестьянский напиток – самогон.
15. «Ханжистка»
Опустившаяся любительница спиртных напитков собственного изготовления.
16. «Химики»
Проведение опасных экспериментов.
17. «Медик»
У доктора можно было быстро и недорого получить «спирт для здоровья».
18. «Астроном и физик»
Дерущиеся выпивохи, которые не сошлись во мнениях.
19. «Где он напился?!»
Реакция прохожих на пьяницу – удивление, снисходительная улыбка, ужас и доля сочувствия.
20. «Древесный спирт»
Я изнываю от тоски: пускаю ветки и ростки, как будто тополь или мирт – увы, я пью древесный спирт!
21. «Одеколон»
Спрос на одеколон был настолько велик, что в 1915 году его выдавали только по специальной справке из полиции.
22. «Безалкогольное вино»
Что делать – тут не шутка: мучения желудка, я пил не так давно «безалкогольное» вино!
23. «Политура»
Прошла былая резвость – с тех пор, как всюду трезвость, не узнаю своей натуры – и все от политуры!
24. «Денатурат»
Увы, печалью я объят, я начал пить «денатурат». И с той поры с ума схожу и на спиртовку похожу…
25. «Эфир»
Пусть удивляется весь мир: с тех пор, как я тяну эфир, я легок стал, я стал воздушен и вздоху ветерка послушен…
26. «Киндербальзам»
Вот новенькое средство впасть быстро снова в детство – совет и прост и прям: попить «киндербальзам».
27. «Налакировался»
Из суррогатов, кроме политуры, частенько употребляли лак.
28. «Казенная винная лавка №12»
Вспоминая старые «добрые» времена…
29. «Радушная встреча»
Как ласкова сегодня моя жена! Ну, да… Я так рано вернулся домой.
30. «Ожившие ступеньки»
Бесконечная дорога к дому…
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