«Пьяные открытки», которые были нарисованы с реальных представителей киевского «дна»

Открытки-карикатуры художника Владимира Кадулина.

1. «Не перечь!»

Ты моему нраву лучше не перечь, платье купим новое – что его беречь

2. «Незадачливый гуляка»

Что хочу – расколочу, за все денежки плачу.

3. «Удивительное дело»

Я не пил, и удивляюсь. Отчего я так качаюсь.

4. «Повторение истории»

Было выпито не мало до утра, от жены бы не попало как вчера.

5. «Ошибка»

Черт возьми, два часа звонишь – ведь не спят, шумят все время и не отворяют .

6. «В доброе старое время…»

Отчаявшийся «добыватель» рецептов.

7. «Бросивший пить»

Ностальгия – тоска по любимым местам.

8. «Философ»

Пить или не пить?!

9. «Ходячий ресторан»

Продажа ханжи – псевдоалкогольного спиртного напитка.

10. «Проповедник умеренного пьянства»

Результат «культурного» распивания спиртных напитков.

11. «Бывший «человек» общедоступного ресторана»

Злободневная тема в юмористических карикатурах Владимира Кадулина.

12. «Судебно-медицинская экспертиза»

А, ну-ка, дыхни!

13. «Потребитель сухого спирта»

Открытки « Пьяная серия» выпускались киевским издательством «Рассвет» в 1915 году.

14. «Ханжевик»

Человек, долгое время употреблявший крестьянский напиток – самогон.

15. «Ханжистка»

Опустившаяся любительница спиртных напитков собственного изготовления.

16. «Химики»

Проведение опасных экспериментов.

17. «Медик»

У доктора можно было быстро и недорого получить «спирт для здоровья».

18. «Астроном и физик»

Дерущиеся выпивохи, которые не сошлись во мнениях.

19. «Где он напился?!»

Реакция прохожих на пьяницу – удивление, снисходительная улыбка, ужас и доля сочувствия.

20. «Древесный спирт»

Я изнываю от тоски: пускаю ветки и ростки, как будто тополь или мирт – увы, я пью древесный спирт!

21. «Одеколон»

Спрос на одеколон был настолько велик, что в 1915 году его выдавали только по специальной справке из полиции.

22. «Безалкогольное вино»

Что делать – тут не шутка: мучения желудка, я пил не так давно «безалкогольное» вино!

23. «Политура»

Прошла былая резвость – с тех пор, как всюду трезвость, не узнаю своей натуры – и все от политуры!

24. «Денатурат»

Увы, печалью я объят, я начал пить «денатурат». И с той поры с ума схожу и на спиртовку похожу…

25. «Эфир»

Пусть удивляется весь мир: с тех пор, как я тяну эфир, я легок стал, я стал воздушен и вздоху ветерка послушен…

26. «Киндербальзам»

Вот новенькое средство впасть быстро снова в детство – совет и прост и прям: попить «киндербальзам».

27. «Налакировался»

Из суррогатов, кроме политуры, частенько употребляли лак.

28. «Казенная винная лавка №12»

Вспоминая старые «добрые» времена…

29. «Радушная встреча»

Как ласкова сегодня моя жена! Ну, да… Я так рано вернулся домой.

30. «Ожившие ступеньки»

Бесконечная дорога к дому…