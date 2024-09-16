Ни дома, ни денег: судьба жены первого советского миллионера

Новости СМИ2 Его называли отцом кооперации и легендарной личностью. Именно Артём Тарасов в период перестройки сумел воспользоваться возможностью создать свой собственный бизнес и открыл один из первых кооперативов в столице. Озвученная предпринимателем в 1989 году впечатлила даже членов правительства. Она составила 3 миллиона рублей.Казалось, при таких доходах он сам, как и члены его семьи, должны были чувствовать себя прекрасно. Однако его жена Елена Дмитрук ни во время брака с Артёмом Тарасовым, ни после него не увидела никаких преимуществ жизни с миллионером.

Скромный быт миллионера



Елена Дмитрук окончила факультет торгового оборудования в Плехановском институте, но по специальности она никогда не работала. Когда она познакомилась с Артёмом Тарасовым, необходимость зарабатывать деньги для неё просто перестала существовать. Её жизнь как-то в один момент превратилась в сказку, с той лишь оговоркой, что несметных сокровищ она не видела, бриллиантами её никто не задаривал, и вообще всё было довольно скромно. Артём Тарасов часто водил девушку в кафе и рестораны, приглашал в кино или на рыбалку.



Когда же Артём Тарасов впервые привёл её в квартиру, где им предстояло жить, Елена была, мягко говоря, удивлена. Человек, зарабатывавший миллионы, жил в маленькой двухкомнатной квартире у метро «Выхино». К тому же вместе с ним жила его старенькая бабушка Мария Гавриловна, которая на выпускном балу в институте благородных девиц имела честь пройти тур вальса с самим Врангелем. Обстановка в этой квартире была, мягко говоря, удручающей: стены давно не знали ремонта, а мебель была настолько старой, что норовила развалиться при неосторожном прикосновении.



Спустя два года Артём Тарасов и Елена Дмитрук перебрались в скромную «трёшку» на улице Нагорной. Впрочем, обстановка и в ней была почти спартанской: никакого дизайнерского ремонта, вычурных мебельных гарнитуров и золочёных штор на окнах. Всё было по-советски скромно и сдержано. По словам Елены Дмитрук, когда к ним в дом приехала группа французского телевидения, снимавшая передачу о первом русском миллионере, французы были удивлены: скромный дом с ямой и песком у подъезда, обычный советский подъезд, в квартире никакой лепнины и хрустальных люстр. А в самый разгар съёмок из щели в полу вылез таракан, за которым оператор стал азартно гоняться, чтобы снять и показать «изюминку» жизни русского богача. В их пятиметровой кухне поначалу не было даже банальных занавесок.



Никакой домработницы у них не было, хозяйством занималась Елена. Она убирала в квартире, готовила и стирала. В еде Артём Тарасов был абсолютно неприхотлив и никогда не высказывал недовольство, что бы ни поставила жена на стол. Он любил жаренные пельмени, причём никогда не требовал, чтобы жена готовила их собственноручно, довольствовался замороженными полуфабрикатами. Артём Тарасов питал слабость к выпечке, однако и тут не особенно перебирал, просил испечь или пожарить ему просто кусок теста. Единственное, что напрягало Елену Дмитрук в быту, так это бесконечные стирки. Муж хорошо одевался, а от Елены требовалось, чтобы в доме всегда был запас выстиранных и отутюженных до скрипа рубашек. Почему-то жена миллионера лучше всего запомнила именно это ощущение: постоянные стирка и глажка. Прислуги в доме не было, поэтому готовка, уборка и прочие бытовые обязанности лежали на хрупких плечах Елены. После рождения сына Филиппа к её обязанностям, вполне естественно, добавилось ещё и воспитание малыша.

Лёгкие отношения



Несмотря на то, что супруги прожили вместе несколько лет и стали родителями, в официальный брак они так и не вступили. Артём Тарасов не рвался ставить печать в паспорте, а Елена и не думала настаивать. С деньгами Артём расставался с лёгкостью, все свои сбережения хранил дома в огромной хозяйственной сумке. И это при том, что дверь их квартиры можно было запросто выбить ногой. Миллионер не переживал по этому поводу, говорил, что заработать они смогут всегда, даже если все их деньги украдут или конфискуют. Куда больше обладания всеми благами мира его интересовал сам процесс зарабатывания. Для него это была своеобразная и очень увлекательная игра.



Как признавалась сама Елена Дмитрук, её гражданский муж вовсе не был образцом верности. Артём Тарасов любил свободу, он никому не позволял диктовать себе никакие условия. А на отношения между мужчиной и женщиной у него и вовсе был особый взгляд. В них он больше всего ценил лёгкость и отсутствие давления. До Елены Дмитрук у него уже была женщина, с которой он расстался как раз из-за её желания его контролировать. Елена урок усвоила и решила, что будет принимать мужа таким, какой он есть, без всяких попыток его переделать или проконтролировать даже в мелочах.



Она спокойно относилась к тому, что Тарасов никогда не брал её в зарубежные поездки. Зато, когда он находился в Москве, то водил жену на деловые ужины и встречи, брал с собой на рыбалку или просто проводил время за просмотром видео. Елена ничего особенного не требовала, не устраивала скандалов, если муж ничего не дарил на праздники, не пыталась выторговать для себя какие-то дивиденды. Она спокойно относилась к тому, что он мог не вспомнить о каких-то важных датах, с благодарностью принимала подарки и принимала мужа таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками. Правда, сохранить семью с миллионером это ей не помогло.

После любви



Прожили супруги вместе всего 4 года, а потом в один из дней Артём Тарасов просто исчез. Спустя время он позвонил уже из Швейцарии. Поначалу Елена Дмитрук ещё считала себя женой Тарасова, но потом поняла: теперь она просто мать его единственного сына. Первое время после расставания с Еленой Тарасов ещё часто звонил жене, но после они почти перестали общаться. Правда, о сыне он не забывал, присылал Филиппу вещи, приобрёл для него квартиру в Москве. Елена позже вышла замуж за другого, родила ещё одного сына, да и у Артёма Тарасова были другие женщины. Первый советский миллионер, кажется, официально так и не женился. Он умер в июле 2017 года от атеросклеротического кардиосклероза.



А в 2018 году стало известно, что Елена Дмитрук и её сын находятся в весьма бедственном положении. Впрочем, у сына Филиппа всё было не так уж плохо, а вот его мать однажды просто выставили из дома, где она прожила больше 30 лет. Однажды она пришла домой, а её просто туда не пустили. Её сын Филипп просто продал дом, и спустя несколько месяцев после совершения сделки купли-продажи, новые владельцы просто заняли принадлежавший им по закону особняк, не дав Елене Дмитрук даже забрать свои вещи и животных – 7 кошек и собаку.



Елена о продаже, конечно, знала, но рассчитывала на то, что ей дадут возможность спокойно собрать вещи. Она пожаловалась на ситуацию знакомым, и вскоре с ней связались журналисты. Как оказалось, сын перестал выходить на связь, а когда журналисты дозвонились ему, Филипп, услышав о том, что его разыскивает мать, просто отключился. Он давно хотел начать свой бизнес, поэтому, наверное, и продал дом, который изначально был оформлен на него. Но чуть позже он, как оказалось, купил на часть средств однокомнатную квартиру, где и разрешил пожить матери.



У самой Елены Дмитрук никогда не было своего имущества. Муж и сын просто разрешали ей пожить в принадлежавших им домах или квартирах. После бывшего мужа наследства она никакого не получила. Оно было довольно скромным, так как Тарасов к моменту своего ухода уже вовсе не был сказочным богачом. Но всё, что у него было, унаследовал его единственный сын Филипп. А Елене после его смерти досталась лишь коллекция галстуков. Правда, и она осталась в том доме, откуда ей не позволили забрать вещи.



