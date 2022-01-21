Детали, которые сделают ваш интерьер самым стильным и привлекательным

Внести изюминку креатива в дизайн или разнообразить устаревший интерьер можно при помощи совсем незначительных деталей. В этом деле главное – подойти со всей душой, использовать свою фантазию и взять во внимание наши идеи.



1. Потрясающие прозрачные подсвечники

2. Изумительный стенд для фотографий

3. Восхитительный держатель для бокалов

4. Превосходная подкова-ключница

5. Необычный держатель для туалетной бумаги

6. Интересно оформленные цветы

7. Креативная картина

8. Оригинальные мебельные ручки из столовых ложек

9. Шикарный джутовый пуф

Представленные подсвечники может сделать совершенно любой человек. Нужна небольшая емкость, которую обвязывают веревкой и ставят в нее свечку. Гирлянда из таких подсвечников внесет в интерьер приятные нотки уюта и создаст благоприятную атмосферу.Если вы любитель фотографий и обожаете развешивать памятные снимки по всей квартире, тогда вам приглянется идея оформлении стенда. Это обычные доски, предварительно покрытые лаком. На них очень удобно размещать фото любого размера.Еще одно интересное дизайнерское решение из деревянной доски. Важно прибыть гвозди так, чтобы бокалы не падали. Разместить такую подставку можно на кухне или в столовой.С давних времен подковы несли за собой удачу и благополучие в доме. Сейчас подвешенная подкова смотрится не совсем эстетично, но можно использовать ее с пользой. Например, сделать ее в качестве ключницы.Держатель туалетной бумаги – это привычный предмет в любой ванной комнате. В то же время можно немного скреативить и придать более оригинальный вариант, который точно внесет в интерьер брутальный шик.Обычные горшки для домашних растений есть у всех. А необычное оформление растений совместно с деревянными досками и подвесными конструкциями можно встретить очень редко. Поэтому возьмите идею на заметку.Очень эффектно выглядят картины в технике 3D. Самое интересное, что сделать такую инсталляцию очень легко. Выбрали раму из дерева и установили туда цветы и полочку.Чтобы придумать нетривиальную деталь для интерьера, необязательно идти в какой-то специализированный магазин. Достаточно взять старые столовые ложки и сделать из них красивые ручки на тумбочки или кухонный гарнитур.Пуфики из джута и шины – это самый бюджетный и яркий пример красивой детали в интерьере. Такие пуфы будут отлично смотреться как в квартире, так и на дачном участке.Стильный интерьер в любой квартире иногда приходится оживлять. Добавить привычному дизайну нотки новизны и уюта можно при помощи самых разноплановых деталей. Представленные идеи – это лишь небольшая часть того, что вы можете включить в интерьер своей квартиры.