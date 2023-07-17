Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

От этих конфеток не оторваться, но их состав намного более чистый, чем у покупных сладостей. Приготовьте себе и своим близким такую вкусняшку, и они непременно это оценят!







Ингредиенты:



250 гр. сахара;



65 гр. сливочного масла;



200 мл сливок (33 % жирности);120 гр. молочного шоколада.



На среднем огне растопите сахар докарамели. Как только сахар растаял и приобрел коричневый цвет, добавьте сливочное масло. Помешивайте, пока ингредиенты не соединятся.







Затем влейте сливки. Карамель немного загустеет, но постепенно, на небольшом огне, она разойдётся в сливках.







Однородную массу перелейте в чистую посуду и поставьте в холодильник на 15 минут. Взбивайте карамель около 7 минут. Затем поставьте в холодильник ещё раз на 15 минут.







И вновь взбивайте ещё миксером, пока она не приобретёт консистенцию густого светлого крема. Это уже очень вкусно!







Переложите взбитую начинку в кондитерский мешок. Форму для конфет заполните растопленным молочным шоколадом. Отправьте в морозилку до застывания. Затем нанесите второй слой шоколада, вновь дайте ему охладиться.







После этого распределите начинку по форме.







И закройте оставшимся растопленным шоколадом. Отправьте в холодильник до стабилизации.







Выньте из формы готовые конфетки и, по желанию, украсьте шоколадом.







Это очень сладко, вкусно и сливочно — чудесные домашние конфетки!





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