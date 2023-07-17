Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

От этих конфеток не оторваться, но их состав намного более чистый, чем у покупных сладостей. Приготовьте себе и своим близким такую вкусняшку, и они непременно это оценят!
Ингредиенты:
250 гр. сахара;
65 гр. сливочного масла;
200 мл сливок (33 % жирности);120 гр. молочного шоколада.
На среднем огне растопите сахар докарамели. Как только сахар растаял и приобрел коричневый цвет, добавьте сливочное масло. Помешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
Затем влейте сливки. Карамель немного загустеет, но постепенно, на небольшом огне, она разойдётся в сливках.
Однородную массу перелейте в чистую посуду и поставьте в холодильник на 15 минут. Взбивайте карамель около 7 минут. Затем поставьте в холодильник ещё раз на 15 минут.
И вновь взбивайте ещё миксером, пока она не приобретёт консистенцию густого светлого крема. Это уже очень вкусно!
Переложите взбитую начинку в кондитерский мешок. Форму для конфет заполните растопленным молочным шоколадом. Отправьте в морозилку до застывания. Затем нанесите второй слой шоколада, вновь дайте ему охладиться.
После этого распределите начинку по форме.
И закройте оставшимся растопленным шоколадом. Отправьте в холодильник до стабилизации.
Выньте из формы готовые конфетки и, по желанию, украсьте шоколадом.
Это очень сладко, вкусно и сливочно — чудесные домашние конфетки!
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От этих конфеток не оторваться, но их состав намного более чистый, чем у покупных сладостей. Приготовьте себе и своим близким такую вкусняшку, и они непременно это оценят!
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