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Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

От этих конфеток не оторваться, но их состав намного более чистый, чем у покупных сладостей. Приготовьте себе и своим близким такую вкусняшку, и они непременно это оценят!

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Ингредиенты:

250 гр. сахара;

65 гр. сливочного масла;

200 мл сливок (33 % жирности);120 гр. молочного шоколада.

На среднем огне растопите сахар докарамели. Как только сахар растаял и приобрел коричневый цвет, добавьте сливочное масло. Помешивайте, пока ингредиенты не соединятся.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Затем влейте сливки. Карамель немного загустеет, но постепенно, на небольшом огне, она разойдётся в сливках.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Однородную массу перелейте в чистую посуду и поставьте в холодильник на 15 минут. Взбивайте карамель около 7 минут. Затем поставьте в холодильник ещё раз на 15 минут.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

И вновь взбивайте ещё миксером, пока она не приобретёт консистенцию густого светлого крема. Это уже очень вкусно!

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Переложите взбитую начинку в кондитерский мешок. Форму для конфет заполните растопленным молочным шоколадом. Отправьте в морозилку до застывания. Затем нанесите второй слой шоколада, вновь дайте ему охладиться.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

После этого распределите начинку по форме.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

И закройте оставшимся растопленным шоколадом. Отправьте в холодильник до стабилизации.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Выньте из формы готовые конфетки и, по желанию, украсьте шоколадом.

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло

Это очень сладко, вкусно и сливочно — чудесные домашние конфетки!

Рецепт конфет, вкуснее Тофифи и Рафаэлло
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