Сплошное недоразумение, или О чем думают архитекторы, создавая несуразные шедевры

1. Бывает ли «плохая» архитектура

Cложно представить? с кем и за что боролись македонские революционеры и воины-партизаны (комплекс Илинден, Крушево). loveopium.ru.

Подобные экстерьеры домов вызовут приступ парейдолии даже у тех, кто раньше такое за собой не замечал. bigpicture.ru.

Вот такое видение леса продемонстрировал голландский архитектор Пит Блом (Роттердам, Нидерланды). mishka.travel.

Инсталляция, получившая народное название «Пьяный дом», украшает вход Северного вокзала Парижа (работа Леандро Эрлиха). tripadvisor.ru.

2. Нелепые скамейки

Странная скамейка возле галереи Laing Art постоянно вызывает недоумение и споры (Великобритания). ekogradmoscow.ru.

Небезопасные творения израильского дизайнера Итайи Охалы, которые вряд ли рискнуть сделать в городах. mirum.ru.

3. Это арка или дымоход

Странная перекошенная арка, расположенная практически среди поля, вызывает недоумение у всех без исключения. interestingengineering.com.

4. «Куриная церковь»

Вместо голубя олицетворяющего мир все видят курицу (церковь на о. Ява). abcnews.com.ua.

5. За вами следит чудище с пустыми глазницами

Нестандартное видение красоты от американского архитектора Уильяма Моргана (Флорида, США). elledecoration.ru.

6. Не то старинные технологии, не то эклектика

Архангельская достопримечательность – «Дом Сутягина». fishki.net/ travelask.ru.

7. Пожалуй, самая непрактичная лестница в мире

Интересно, а создатель такого чуда пробовал по ней подниматься или чего хуже спускаться спросонок? interestingengineering.com.

8. Коллекция жутких скелетов гигантских животных в интерьере ...ресторана

В «H.R. Giger Bar» лучше ходить только на экскурсию. interestingengineering.com.

Не только скелеты гигантских фантастических животных можно встретить в жутком баре. («H.R. Giger Bar», Швейцария). gastrobook.ru/ knowhow.pp.ua.