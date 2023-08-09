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Самодельное средство, которое очистит различные поверхности не хуже «Шуманита»

Это самодельное средство очистит различные поверхности не хуже «Шуманита», а вреда здоровью никакого. Сиять будет всё: ванна, раковина, кафель, чайник и даже унитаз!

Самодельное средство, которое очистит различные поверхности не хуже «Шуманита»

В 0,5 л колы влейте 1 тюбик любой дешёвой зубной пасты. Взболтайте, чтобы компоненты перемешались.

Самодельное средство, которое очистит различные поверхности не хуже «Шуманита»

Распределите средство на грязной поверхности. Удобнее пользоваться средством из пульверизатора.

Самодельное средство, которое очистит различные поверхности не хуже «Шуманита»

Можно оставить поконтактировать на пару минут, если загрязнения сильные, затем просто промыть под проточной водой. Таким же способом можно отмыть до блестящего результата кафель, унитаз, раковину, плиту, духовку, микроволновку и не только!

Самодельное средство, которое очистит различные поверхности не хуже «Шуманита»
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