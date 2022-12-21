Рецепты очень вкусных и простых запеканок

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд. Мы собрали несколько рецептов аппетитных запеканок, которые домашние будут просить вас приготовить снова и снова.
Запеканка с мясным фаршем и картофелем
Ингредиенты: 500 г говяжьего фарша 1 кг картофеля 1 яйцо 250 мл молока 100 г сливочного масла 1 луковица 50 г сыра соль, перец Приготовление: Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре. Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы. Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску. Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать. Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре. Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.
Запеканка с курицей и овощами
Ингредиенты: 350 г куриного филе 1 луковица 1 сладкий перец 2 стебля сельдерея 150 мл молока 100 г сыра 1 яйцо соль, перец Приготовление: Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде. Остуженное филе нарезать кубиками. Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками. Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей. Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания. Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 15 минут.
Запеканка с брокколи и сыром
Ингредиенты: 500 г брокколи 5 яиц 300 г сметаны 200 г твердого сыра 2 ст. л. сливочного масла 2 ст. л. панировочных сухарей соль, перец Приготовление: Отварить брокколи в подсоленной воде. Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить. Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью. Выпекать в разогретой духовке 25 минут.
Запеканка с пастой и ветчиной
Ингредиенты: 150 г пасты 200 г ветчины 4 ст. л. сливочного масла 3 яйца 150 г сметаны 200 г зеленого горошка 150 г сыра 1 зубчик чеснока соль, перец Приготовление: Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло. Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком. Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать. В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму. Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.
Запеканка с рисом и грибами
Ингредиенты: 500 г риса 2 яйца 250 г твердого сыра 500 г шампиньонов 2 луковицы соль, перец Приготовление: Сварить рис в подсоленной воде. Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить. Обжарить лук, затем грибы. Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке. На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами. Выпекать 15 минут.
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