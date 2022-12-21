Рецепты очень вкусных и простых запеканок

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд. Мы собрали несколько рецептов аппетитных запеканок, которые домашние будут просить вас приготовить снова и снова.











Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Запеканка с курицей и овощами

Запеканка с брокколи и сыром

Запеканка с пастой и ветчиной

Запеканка с рисом и грибами