Фотографии 10 удивительных древних чудес, которые до сих пор остаются загадкой

Две статуи Моаи на острове Пасхи.
Когда речь заходит о чудесах света, большинство вспоминает восемь хрестоматийных, всем известных со школьной скамьи. Но на самом деле древних чудес, которые сохранились до наших дней, гораздо больше. Именно им и посвящён этот фотосет.
1. Разбитый обелиск
Недостроенный крупнейший обелиск внутри города Асуан.
2. Недостроенный обелиск Хатшепсут
42 метровый недостроенный в связи с появлением трещин обелиск. Египет, Асуан, 2005 год.
3. Мифический город Дварака
Дварака - один из самых древних мифических город в Индии.
4. Руины храма Джгантия
Руины храма Джгантия на острове Гозо в Мальте. Храм возведен около 3600-2500 до н.э.
5. Монумент ёнагуни
Монумент ёнагуни в Японии - террасные образования у островов Рюкю.
6. Ольмекская голова
Огромная Ольмекская голова в Мексике.
7. Пузатый холм
Гёбекли-Тепе - Пузатый холм. Турция, Армянское нагорье.
8. Карнакские камни
Карнакские камни около французского города Карнак в Бретани.
9. Дольмен Er-Roc’h-Feutet
Дольмен Er-Roc’h-Feutet. Надпись рядом с почти каждым камнем объявляет, что он находится в собственности французского государства.
10. Каменные сферы
Гигантские каменные сферы Коста-Рики.
11. Статуи Моаи
Две статуи Моаи на острове Пасхи.
12. Ряд статуй Моаи
Ряд 160 тонных статуй Моаи на острове Пасхи.
13. Дольмен Куэва-де-Менга
Дольмен Куэва-де-Менга в Испании.
14. Вход в Куэва-де-Менга
Вход в погребальный мегалитический курган Куэва-де-Менга.
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