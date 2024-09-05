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Фотографии 10 удивительных древних чудес, которые до сих пор остаются загадкой


Две статуи Моаи на острове Пасхи.

Две статуи Моаи на острове Пасхи.

Когда речь заходит о чудесах света, большинство вспоминает восемь хрестоматийных, всем известных со школьной скамьи. Но на самом деле древних чудес, которые сохранились до наших дней, гораздо больше. Именно им и посвящён этот фотосет.

1. Разбитый обелиск


Недостроенный крупнейший обелиск внутри города Асуан. Египет, 2005 год.

Недостроенный крупнейший обелиск внутри города Асуан. Египет, 2005 год.

 

2. Недостроенный обелиск Хатшепсут


42 метровый недостроенный в связи с появлением трещин обелиск. Египет, Асуан, 2005 год.

42 метровый недостроенный в связи с появлением трещин обелиск. Египет, Асуан, 2005 год.

 

3. Мифический город Дварака


Дварака - один из самых древних мифических город в Индии.

Дварака - один из самых древних мифических город в Индии.

 

4. Руины храма Джгантия


Руины храма Джгантия на острове Гозо в Мальте. Храм возведен около 3600-2500 до н.э.

Руины храма Джгантия на острове Гозо в Мальте. Храм возведен около 3600-2500 до н.э.

 

5. Монумент ёнагуни


Монумент ёнагуни в Японии - террасные образования у островов Рюкю.

Монумент ёнагуни в Японии - террасные образования у островов Рюкю.

 

6. Ольмекская голова


Огромная Ольмекская голова в Мексике.

Огромная Ольмекская голова в Мексике.

 

7. Пузатый холм


Гёбекли-Тепе - Пузатый холм. Турция, Армянское нагорье.

Гёбекли-Тепе - Пузатый холм. Турция, Армянское нагорье.

 

8. Карнакские камни



Карнакские камни около французского города Карнак в Бретани.

 

9. Дольмен Er-Roc’h-Feutet


Дольмен Er-Roc’h-Feutet. Надпись рядом с почти каждым камнем объявляет, что он находится в собственности французского государства.

Дольмен Er-Roc’h-Feutet. Надпись рядом с почти каждым камнем объявляет, что он находится в собственности французского государства.

 

10. Каменные сферы


Гигантские каменные сферы Коста-Рики.

Гигантские каменные сферы Коста-Рики.

 

11. Статуи Моаи


Две статуи Моаи на острове Пасхи.

Две статуи Моаи на острове Пасхи.

 

12. Ряд статуй Моаи


Ряд 160 тонных статуй Моаи на острове Пасхи.

Ряд 160 тонных статуй Моаи на острове Пасхи.

 

13. Дольмен Куэва-де-Менга


Дольмен Куэва-де-Менга в Испании.

Дольмен Куэва-де-Менга в Испании.

 

14. Вход в Куэва-де-Менга


Вход в погребальный мегалитический курган Куэва-де-Менга.

Вход в погребальный мегалитический курган Куэва-де-Менга.

 

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