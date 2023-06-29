С нами не соскучишься!

8 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

Наша планета с высоты

Американский фотограф Алекс Маклин является автором десяти книг и обладателем множества наград и международных премий. Больше всего он известен своими воздушными пейзажами, которыми увлекся еще в 1975 году.

Наш планета с высоты


В этой подборке будут аэроснимки США и Италии.

Бомбардировщики В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США:

Бомбардировщики В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США

Купающиеся на побережье Орландо, штат Флорида, США, 1999:

Купающиеся на побережье Орландо, штат Флорида, США, 1999

Лодки у пристани в Даксбери, штат Массачусетс, США, 1993:

Лодки у пристани в Даксбери, штат Массачусетс, США, 1993

Дренажная система на реке в штате Монтана, США:

Дренажная система на реке в штате Монтана, США

Еще одна фотография бомбардировщиков В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США:

Еще одна фотография бомбардировщиков В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США

Поля в штате Огайо, США, 1990:

Поля в штате Огайо, США, 1990

Стоянки для лодок в Чикаго, Иллинойс, США, 1990.

Стоянки для лодок в Чикаго, Иллинойс, США, 1990

Цветочные поля в Калифорнии, США, 2013:

Цветочные поля в Калифорнии, США, 2013

Залив в Фремонте, штат Калифорния, США:

Залив в Фремонте, штат Калифорния, США

Контейнерная станция в Портсмуте, Вирджиния, США, 2011:

Контейнерная станция в Портсмуте, Вирджиния, США, 2011

Квартал в Бурано, Италия, 2010.

Квартал в Бурано, Италия, 2010

Зонтики в городе-курорте Виареджо, Италия, 2010:

Зонтики в городе-курорте Виареджо, Италия, 2010

Жилой квартал в Лас-Вегасе, штат Невада, 2009:

Жилой квартал в Лас-Вегасе, штат Невада

Оазис в пустыне. Лас-Вегас, Невада, США, 2009:

Оазис в пустыне. Лас-Вегас, Невада, США, 2009
[bigfoot-rss]
Пляж в Тоскане, Италия, 2010:

Пляж в Тоскане, Италия, 2010

Развязка в Альбукерке, Нью-Мексико, США:

Развязка в Альбукерке, Нью-Мексико, США

Бассейн в Лас-Вегасе, Невада, США, 2009:

Бассейн в Лас-Вегасе, Невада, США, 2009

Пляж в Ливо́рно (итал. Livorno), Италия:

Пляж в Ливо́рно (итал. Livorno), Италия

У бассейна. Кембридж, штат Массачусетс, США, 2012:

У бассейна. Кембридж, штат Массачусетс, США, 2012

Жилой квартал в штате Орегон, США, 2005:

Жилой квартал в штате Орегон, США, 2005

Карьер в штате Аризона, 2005:

Карьер в штате Аризона, 2005

Парк развлечений «Веселый Роджер» в штате Мэриленд США, 2011.

Парк развлечений «Веселый Роджер» в штате Мэриленд США, 2011

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Наша планета с высоты

И не забудьте:
Наша планета с высотыПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх