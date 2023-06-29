Наша планета с высоты

Американский фотограф Алекс Маклин является автором десяти книг и обладателем множества наград и международных премий. Больше всего он известен своими воздушными пейзажами, которыми увлекся еще в 1975 году.









В этой подборке будут аэроснимки США и Италии.



Бомбардировщики В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США:







Купающиеся на побережье Орландо, штат Флорида, США, 1999:







Лодки у пристани в Даксбери, штат Массачусетс, США, 1993:







Дренажная система на реке в штате Монтана, США:







Еще одна фотография бомбардировщиков В-52 на кладбище самолетов в Тусоне, штат Аризона, США:







Поля в штате Огайо, США, 1990:







Стоянки для лодок в Чикаго, Иллинойс, США, 1990.







Цветочные поля в Калифорнии, США, 2013:







Залив в Фремонте, штат Калифорния, США:







Контейнерная станция в Портсмуте, Вирджиния, США, 2011:







Квартал в Бурано, Италия, 2010.







Зонтики в городе-курорте Виареджо, Италия, 2010:







Жилой квартал в Лас-Вегасе, штат Невада, 2009:







Оазис в пустыне. Лас-Вегас, Невада, США, 2009:





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Пляж в Тоскане, Италия, 2010:







Развязка в Альбукерке, Нью-Мексико, США:







Бассейн в Лас-Вегасе, Невада, США, 2009:







Пляж в Ливо́рно (итал. Livorno), Италия:







У бассейна. Кембридж, штат Массачусетс, США, 2012:







Жилой квартал в штате Орегон, США, 2005:







Карьер в штате Аризона, 2005:







Парк развлечений «Веселый Роджер» в штате Мэриленд США, 2011.







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