Осколки, торчащие из земли: необычный дизайн «Студии бабочек» на лесной поляне

Когда речь заходит о строительстве студии, домашнего офиса или дополнительного жилого пространства на заднем дворе, можно позволить разгуляться фантазии, чтобы стать счастливым обладателем настоящего шедевра. Все чаще находятся оригиналы, которые вместо традиционных садовых домиков затевают строительство футуристических объектов, таких как Butterfly Studio., которые впоследствии получили Американскую архитектурную премию за реализацию этого проекта, вдохновлялись крыльями бабочек, чтобы разработать студию, ставшую украшением не только двора заказчиков.
Крылья бабочки вдохновили на строительство футуристичной студии Butterfly Studio (Уэстпорт, Коннектикут). | Фото: dexigner.com.
Архитектурное бюро Valerie Schweitzer Architects завершило строительство студии на заднем дворе частного дома в Уэстпорте, что в штате Коннектикут. Специалисты, вдохновляющиеся крыльями бабочки, спроектировали удивительное строение, которое пусть и имеет довольно скромные размеры (32,5 кв. м), но все же получилось довольно светлым и объемным. Сами авторы проекта о нем говорят, как об «осколках торчащих из земли» и не только потому, что каждая грань художественной мастерской закачивается угловатым выступом.
Художественная мастерская Butterfly Studio на заднем дворе частного домовладения в Уэстпорте (Коннектикут, США).
Остекление большей части крыши, вздымающиеся ввысь остроконечные панели, изготовленные из массива тика и бетона, сложная геометрия конструкции и обилие углов – все это превращает строение в сюрреалистичный объект, необычность которого ярко подчеркивает природное окружение. Для того чтобы уменьшить воздействие на ту самую природу, футуристичный объект, получивший говорящее название Butterfly Studio («Студия бабочек»), собирали из структурных деталей на ранее подготовленной бетонной платформе, отказавшись от рытья котлована и строительства основательного фундамента.
Остроконечные детали напоминают осколки, точащие из земли (Butterfly Studio, США). | Фото: ind.beauteousinterior.com.
Примечательно: Поскольку Butterfly Studio имеет нестандартные формы, при проектировании и изготовлении деталей, которые впоследствии стали сложными составными стенами здания, использовалось 3D-моделирование и станки с программным управлением. Они помогли произвести сложные расчеты и изготовить элементы с высокой точностью размеров, углов и толщины. Это касается как деревянных панелей, придающий объекту стиль и изысканность, так и брутальных бетонных структур. Точности потребовали и формы оконных проемов, и металлопластиковые рамы, и внушительных размеров мансардное окно.
План-чертеж Butterfly Studio, разработанный специалистами Valerie Schweitzer Architects. | Фото: archdaily.com.
Геометрическое безумие и щедрое остекление делают Butterfly Studio сюрреалистичным объектом.
Несмотря на обилие стекла пространство самой художественной мастерской получилось довольно изолированным от внешнего мира, что дает возможность сосредоточиться на своем произведении, не отвлекаясь на внешние раздражители. А все потому, что стеновые окна очень узкие и выходят в ту зону участка, где находится лишь зеленые лужайки часть леса с садом. При этом застекленная часть крыши обеспечивает приватность студии, обеспечивая максимальную освещенность, крайне необходимую для создания идеальных условий для работы художника над своим шедевром.
Остекленная часть крыши позволила наполнить мастерскую солнечным светом (Butterfly Studio, США). | Фото: archdaily.com.
Стоит отметить, что при остеклении всех окон и люков использовали низкоэмиссионное стекло, пропускающее много света, но не дающего нарушать комфортную температуру внутри помещения. Такого рода стекло не пропускает УФ-лучи, при этом и не выпускает из дома тепло. А вот приятному микроклимату в холодную погоду способствует внедренная в бетон система «теплый пол». В случае аномальной жары мало того, что стекло не пропустит тепло в студию, так и правильно организованная система естественного вентилирования поможет поддержать оптимальную температуру без использования кондиционирования, что немаловажно для экономии семейного бюджета.
Открытая рабочая зона Butterfly Studio (США). | Фото: ind.beauteousinterior.com.
Поскольку причудливый крошечный дом строился в качестве художественной мастерской, практически всю площадь отдали под организацию рабочей зоны, которую можно устроить в любой ее части за счет специального стола с колесиками. Поискам выгодной локации поспособствовало остекление крыши, благодаря чему вид меняющегося неба, света и тени создают динамичное пространство, что благотворно влияет на творческий процесс. Хотя отлично способствуют открывающиеся виды на живописное окружение.
Потолочное окно создают динамичный интерьер (Butterfly Studio, США). | Фото: archdaily.com.
Для того чтобы художник мог наслаждаться не только окружением и творчеством, обустроили кофейный уголок, где можно расслабиться с чашечкой ароматного кофе и общением с единомышленниками, если те нагрянут в мастерскую. Кстати сказать, Butterfly Studio легко превратить в выставочную площадку, благо пространство и освещение позволяют. Если же говорить о бытовых удобствах, то в студии обустроена туалетная комната с унитазом, раковиной и зеркалом, чего вполне достаточно для рабочего пространства.
В заключение, авторы Novate.ru хотели бы отметить, что архитектурное бюро Valerie Schweitzer Architects за проект Butterfly Studio получило Американскую архитектурную премию «за лучший дизайн вспомогательных зданий».
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