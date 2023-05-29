Акулы — грозные хищники морей и океанов

Наверное, из всех хищников, живущих на Земле, акулы вызывают у человека наибольший страх. Трудно найти более совершенный, и, в то же время, более древний организм. Акулы — это идеальные и древнейшие хищники, появившиеся уже 420–450 млн лет назад, и с тех пор они не сильно изменились: в том виде, какими мы знаем их сейчас, они сформировались во время юрского периода, когда по планете еще ходили динозавры, а первые птицы только-только поднимались в воздух.
С одним из таких хищников на днях столкнулись в Приморье. 17 августа на 25-летнего парня напала большая белая акула и откусила ему обе руки, а днем позже пострадал 16-летний аквалангист, который отделался сильнейшими рваными ранами ног.
В водах Мирового океана насчитывается около 350 различных видов акул, и каждый из них по-своему уникален. Сегодня мы познакомимся поближе с некоторыми акулами и узнаем, кто из них входит в «большую тройку» самый опасных для человека акул-убийц.
Акулы — это водные животные, принадлежащие к надклассу рыб. Все акулы — хищники, т.е. для пропитания они используют животный корм — от мельчайших планктонных животных, до крупных обитателей морских вод.
Акулы очень живучи и не обладают такой болевой чувствительностью, как другие позвоночные животные. Их строение было настолько удачно отточено эволюцией, что акулы выжили в многовековой борьбе за существование с разными, часто очень могучими хищниками, при этом мало изменившись в строении органов и тела.
Акула черноперая рифовая
Данный вид распространен в тропической зоне Индийского и Тихого океанов. Это одни из самых обычных акул коралловых рифов, населяют рифы разных типов, обитая на глубинах в несколько метров. Эти акулы — мелкие представители семейства, они не превышает в длину 2 метра при весе 45 кг. Встречаются на глубинах в 30 см и менее.
Из-за своих небольших размеров она, в основном, не опасна для человека. Хотя известны случаи атак на пловцов со стороны черноперых рифовых акул. Во всех отмеченных случаях агрессия со стороны акул была спровоцирована запахом крови, вытекавшей в воду из загарпуненных человеком рыб.
Черноперые рифовые акулы — неженки. Например, однажды при перевозке из-за ошибки персонала вода в емкости оказалась на два градуса ниже возможного минимума, и акулы погибли от переохлаждения. В другом случае, 35-летний английский комик Гай Венэйблс, принимавший участие в шоу в одном из ночных клубов Брайтона, прыгнул в аквариум с акулами. Результат этой выходки оказался печальным: 12-летняя акула умерла от испуга.
Усатая акула-нянька
Эта акула может достигать 4 метров в длину, но обычно не превышает 2.5—3 метров. Чет-то напоминает сома:
Держится на глубине от 0,5 до 3 метров, может собираться в стаи до 40 особей.
Медлительные и малоактивные акулы-няньки питаются крабами, осьминогами, морскими ежами, мелкой рыбой.
Как правило, акулы-няньки безопасны для человека.
Песчаная тигровая акула
Эта хищница достигает обычно 3.5-4 метровой длины.
Несмотря на довольно устрашающий вид, песчаные тигры отличается довольно миролюбивым характером и атакуют людей только в целях самообороны. (Фото David Doubilet):
Следует отметить оригинальный метод поддержания плавучести, используемый этим видом акул — глотание воздуха и задержание его в желудке.
Песчаные тигровые акулы распространены, в основном, в теплых климатических поясах, особенно много их у Австралийских побережий. Самая большая популяция обитает у берегов Северной Каролины, у затопленных кораблей.
Зубы песчаного тигра:
В настоящее время тигровые песчаные акулы, как и многие другие виды акул, находятся на грани исчезновения. Все это обусловило включение песчаных тигровых акул в список охраняемых рыб и занесение их в международную Красную Книгу.
Аквалангисты для показа размера акулы держат 3-метровую линейку:
Акула-молот
Молоты — это крупные акулы. Это самая необычная акула. Основной отличительной чертой семейства акул-молотов является форма их головы — она совершенно необычной формы — в виде молота, Т-образная, по краям которого находятся глаза.
По одной из теорий, форму молота голова акулы приобретала постепенно, в течение миллионов лет, расширялась каждое поколение на крошечное расстояние. По другой теории, такой молот появился не в результате постепенных изменений, а стал следствием внезапно случившейся причудливой мутации.
Обитают эти акулы в теплых и умеренных водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов на глубинах до 300-400 метров.Эти агрессивные охотники питаются различными видами рыб, осьминогами, кальмарами и ракообразными.
Молотоголовые акулы (кроме гигантского молота) имеют до 3.5—4.2 метров при весе около 450 кг.
В поисках пищи акуле-молоту помогают, в основном, не глаза, а особые рецепторы электромагнитных импульсов. Хищница может улавливать электрические разряды в одну миллионную вольта!
Из-за больших размеров многие исследователи считают акулу-молот одной из самых опасных для человека. Но специально она не нападает на людей. Многие нападения, происшедшие на глазах многочисленных зрителей, имеют документальное подтверждение. Однажды, в 1805 году, в сети на Лонг-Айленде попали сразу три акулы-молот. В желудке самой большой из них обнаружили туловище человека.
Один из видов молотов — акула молот гигантская (средняя длина 4-5 метров) — занесён в Международную Красную Книгу:
Китовая акула
Китовая акула — самый крупный вид акул, а также самый крупный из ныне живущих представителей рыб.
Хотя, по рассказам некоторых очевидцев, им встречались экземпляры длиной от 18 до 20 м, самый крупный когда-либо измеренный экземпляр насчитывал в длину 13.7 м. Вес китовых акул может достигать 12 тонн.
Несмотря на внушительные размеры она питается подобно гигантской акуле исключительно планктоном и прочими мелкими организмами, которых она фильтрует, втягивая в себя воду через огромную глотку диаметром 10 см.
Китовые акулы предпочитают температуру воды от 21 до 25 °C и распространены по всему миру, встречаясь почти во всех тёплых тропических и многих субтропических морях по обе стороны экватора и вблизи него.
Китовая акула для человека не опасна и ведет себя миролюбиво. Она не только не атакует, но даже сворачивает, если пловец оказывается на ее пути.
Было подсчитано, что китовые акулы могут жить до 100 — 150 лет.
Галапагосская серая рифовая акула
Обычно встречается в тропических водах вблизи островов во всех океанах. Акулы живут на дне и предпочитают держаться вблизи от береговой линии рядом с подводными скалами и коралловыми рифами с сильным течением. Эти акулы достигают размеров в 2.5 метра.
Галапагосская серая акула — одна из немногих, которая демонстрирует свое намерение напасть: перед атакой она выгибает спину, поднимает голову, опускает плавники, а во время плавания крутится и переваливается с бока на бок. Она относится к видам, опасным для человека.
Нос акул чувствителен к некоторым запахам и может определить наличие крови при концентрации 1: 1000 000, что можно сравнить с чайной ложкой крови, вылитой в бассейн.
Другая их черта — любопытство: акулы сопровождают корабли, тычутся в борт, ударяют в весла и преследуют аквалангистов.
Продолжительность жизни галапагосской акулы составляет около 24 лет.
Гигантская акула
Гигантская акула является ярчайшей представительницей самого крупного вида рыб. Это вторая по величине вид рыба после китовой акулы. Она достигает длины до 10 метров и весит около 4 тонн.
Как и китовая акула, гигантская акула питается планктоном, однако не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры всё, что в неё попадёт. Таким образом, гигантская акула в состоянии фильтровать до 2000 тонн воды в час.
Гигантские акулы встречаются как в восточном, так и в западном полушарии, предпочитая прохладные либо умеренно тёплые широты и следуя наличию планктона.
Гигантская акула безопасна для человека и сегодня она находится под угрозой исчезновения.
Бычья акула
Самки достигают длины 4 метров, самцы — до 2.5 м. Максимальный задокументированный вес выловленной бычьей акулы составил 316.5 кг. В среднем акула-бык живет 27-28 лет.
Бычья акула по праву занимает 3-е место в списке самых опасных для человека вида акул. Это чрезвычайно агрессивное животное, имеющее право претендовать на звание идеального и всесильного хищника. Спастись от нападающего на пловца ужасного монстра практически невозможно.
Кормежка акулы-быка аквалангистами:
Нападают эти кровожадные хищники обычно утром или в поздние сумерки, и, зачастую, на небольшой глубине — всего 0.5м — 1м.
Поведение бычьих акул невозможно предсказать. Они могут подолгу мирно плавать рядом, а потом неожиданно напасть на пловца. Это нападение может оказаться как простым исследовательским укусом, так и явной атакой.
Тигровая акула
Это один из наиболее распространённых видов акул на Земле и занимает 2-е место в списке самых опасных для человека вида акул.
Морские тигры достигают в длину 5 метров, но встречаются и более крупные особи. Вес колеблется от 570 до 750 кг. Продолжительность жизни тигровых акул, вероятно, 30-40 лет.
Зубы тигровой акулы:
Пока акула не достигнет двухметровой длины, на её боках заметны поперечные полосы, похожие на тигриные — отсюда название.
Тигровые акулы обитают во многих морях Мирового океана, предпочитая держаться в прибрежной акватории морей тропических и субтропических тепловых поясов. Глубинный диапазон обитания тигровых акул распространяется от поверхности моря до значительных глубин. Их встречали на глубине почти в 1 км.
Отважный аквалангист:
Большая белая акула
Этот огромный хищник по праву занимает 1-е место в списке самых опасных для человека вида акул.
Официально утверждается, что 17-18 августа 2011 в Приморье в обоих случаях купальщики подверглись нападению одной и той же рыбы — белой акулы не менее четырех метров в длину.
«Белая смерть» — под таким названием известна эта исключительно большая акула, встречающаяся в поверхностных береговых водах всех основных океанов Земли. Достигая длины свыше 6 метров и массы 2 3000 кг, она является крупнейшей современной хищной рыбой. Большие белые акулы — они как торпеды, с мощным хвостом, благодаря которому они передвигаются в воде со скоростью до 24 км/час.
Ученые определили размер крупнейшего экземпляра, длина которого была достоверно измерена и равняется 6.4 метра. Эта большая белая акула была поймана в кубинских водах в 1945 году, измерена специалистами с документальной регистрацией замеров. Неподтвержденный вес этой кубинской акулы составляет 3 270 кг. (Фото Epic Hanauer):
Широкая пасть и острые зубы треугольной формы, расположенные в несколько рядов. Специалисты советуют при нападении акул «наносить удары в морду, по глазам и жабрам». Вызывает сомнение, что такие меры помогут отразить атаку 5 метрового хищника, миллионами лет эволюции оттачивавшего мастерство убивать.
Количество зубов у большой белой акулы, как и у тигровой, 280-300 штук.
Тем не менее, большая белая акула находится на грани исчезновения — на Земле этих красивых, древнейших хищников осталось всего около 3 500 экземпляров.
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