Акулы — грозные хищники морей и океанов

Наверное, из всех хищников, живущих на Земле, акулы вызывают у человека наибольший страх. Трудно найти более совершенный, и, в то же время, более древний организм. Акулы — это идеальные и древнейшие хищники, появившиеся уже 420–450 млн лет назад, и с тех пор они не сильно изменились: в том виде, какими мы знаем их сейчас, они сформировались во время юрского периода, когда по планете еще ходили динозавры, а первые птицы только-только поднимались в воздух.



С одним из таких хищников на днях столкнулись в Приморье. 17 августа на 25-летнего парня напала большая белая акула и откусила ему обе руки, а днем позже пострадал 16-летний аквалангист, который отделался сильнейшими рваными ранами ног.



В водах Мирового океана насчитывается около 350 различных видов акул, и каждый из них по-своему уникален. Сегодня мы познакомимся поближе с некоторыми акулами и узнаем, кто из них входит в «большую тройку» самый опасных для человека акул-убийц.











Акулы — это водные животные, принадлежащие к надклассу рыб. Все акулы — хищники, т.е. для пропитания они используют животный корм — от мельчайших планктонных животных, до крупных обитателей морских вод.



Акулы очень живучи и не обладают такой болевой чувствительностью, как другие позвоночные животные. Их строение было настолько удачно отточено эволюцией, что акулы выжили в многовековой борьбе за существование с разными, часто очень могучими хищниками, при этом мало изменившись в строении органов и тела.







Акула черноперая рифовая

Усатая акула-нянька

Песчаная тигровая акула

Акула-молот

Китовая акула

Галапагосская серая рифовая акула

Гигантская акула

Бычья акула

Тигровая акула







Большая белая акула